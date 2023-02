Xiaomi 13, smart TV e videogiochi: sconti esagerati su Amazon

Questo mese di febbraio si chiude con le offerte speciali di Amazon: per tutta la settimana sono attive promo uniche su tantissimi prodotti differenti e arrivano fino al 70%. Offerte che riguardano prodotti molto differenti tra di loro e noi come al solito ci concentreremo sui dispositivi tecnologici, quelli più ricercati solitamente dagli utenti. Abbiamo selezionato le migliori promo attive per tutta la settimana e anche qualche offerta lampo che scade nel giro di qualche giorno e bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Questa settimana si apre con una promo lancio molto speciale. Da pochissimi giorni è stato presentato il nuovo Xiaomi 13, smartphone che si candida a essere uno dei migliori in questa prima fase dell’anno. E solo per pochissimi giorni è disponibile su Amazon con una promo lancio che fa risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino. Non mancano altre promo incredibili: lo smartwatch TicWatch E3 con doppio sconto, un paio di ottime cuffie scontate del 67%, oppure il robot aspirapolvere premium Dreame W10 disponibile al minimo storico con uno sconto imperdibile del 49% (lo si paga la metà e si risparmiano 600€). Insomma, tantissime offerte da cogliere al volo.

Le migliori offerte Amazon della settimana

Tutte le promo che abbiamo selezionato per voi le trovate qui sopra: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, volete scoprire qualcosa in più sulle caratteristiche e sulle funzionalità del dispositivo basta continuare a leggere e troverete una breve descrizione. Buona lettura!

Amazon: le migliori promo della settimana 27 febbraio – 5 marzo

Se volete approfondire le caratteristiche dei prodotti in offerta questa settimana trovate qui in basso una breve descrizione di ogni singolo dispositivo, in modo da facilitarvi la scelta. Cliccando sul banner atterrate direttamente sulla pagina prodotto su Amazon.

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Lite

Appena lanciati e già in offerta speciale su Amazon. Stiamo parlando dello Xiaomi 13, dello Xiaomi 13 Pro e dello Xiaomi 13 Lite, i nuovi smartphone top di gamma lanciati dal colosso cinese. Tre smartphone dalle caratteristiche incredibile e che assicurano prestazioni uniche. Così come unica è la promo lancio: per pochissimi giorni troviamo lo Xiaomi 13 e lo Xiaomi 13 Pro in offerta con uno sconto di ben 100€. Un prezzo ottimo per degli smartphone che montano il meglio che possa offrire la tecnologia in questo momento, compreso l’eccezionale processore Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Redmi Note 11S

Offerta strepitosa per uno dei migliori smartphone lanciati nel 2023. Stiamo parlando del Redmi Note 11S che oggi troviamo con uno sconto top di ben il 34% e si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino. Un dispositivo lowcost che ha caratteristiche da top di gamma: schermo fluido, batteria a lunghissima durata (fino a due giorni) e anche una super fotocamera professionale da 108MP. Cosa chiedere di più a un dispositivo che costa meno di 100€?

Redmi Note 11S

TicWatch E3

Doppio sconto, doppio risparmio. Ottima promo per il TicWatch E3, smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate che troviamo con un doppio sconto: a quello del 18% presente in pagina si aggiunge un coupon che fa scendere il prezzo di altri 35€. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero grazie al servizio offerto da Amazon. Ottime funzionalità, più di 100 modalità di allenamento e anche un monitoraggio avanzato della salute. Sistema operativo WearOS di Google.

TicWatch E3

Hisense 32 pollici

Lo smart TV Hisense 32AE5600FA è in offerta questa settimana al prezzo più basso di sempre e diventa un vero best buy. Il merito è dello sconto del 36% che fa scendere il prezzo sotto i 180€. Schermo da 32", dimensioni contenute e sistema operativo Android TV che supporta qualsiasi piattaforma di streaming. Ed è anche compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Hisense 32 pollici

Lenovo Yoga Slim 7 ProX

Se siete alla ricerca di un computer super potente per lavoro o per utilizzare programmi abbastanza stressanti, questa è l’offerta che fa per voi. Oggi troviamo il Lenovo Yoga Slim 7 ProX in offerta con un super sconto del 32% che fa risparmiare 350€ sul prezzo di listino. Scheda tecnica molto interessante: schermo da 14,5" con risoluzione 3K, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Quanto basta per lavorare su qualsiasi progetto.

Lenovo Yoga Slim 7 ProX

Cuffie Bluetooth

Per un buon paio di cuffie non è necessario spendere delle cifre enormi, molto spesso basta trovare la giusta offerta. Come ad esempio quella che troviamo su queste cuffie wireless con Bluetooth 5.3 e tecnologia per la riduzione del rumore. Compatibili con qualsiasi smartphone, hanno un’autonomia fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili.

Cuffie Bluetooth

Power Bank da 10.000mAh

Questa è anche la settimana degli accessori per lo smartphone in super promo. Come dimostra questo power bank da 10.000mAh che troviamo con uno sconto del 51% e lo paghiamo poco più di 20€. Permette di ricaricare il proprio dispositivo almeno un paio di volte ed è compatibile con qualsiasi smartphone o tablet (anche Apple). Ha tre uscite e anche un LED che mostra il livello di ricarica.

Power Bank da 10.000mAh

FIFA 23

Quando si parla di videogame di calcio, il primo pensiero corre a FIFA. Il gioco di Electronic Arts è diventato oramai un punto di riferimento per l’intero settore e per i milioni di appassionati in tutto il mondo. In questa settimana tra i tanti giochi EA in offerta su Amazon c’è anche FIFA 23, in versione PS5 e Xbox Series X. Grazie allo sconto del 50% si risparmiano un bel po’ di euro e lo si trova al minimo storico. Il momento perfetto per approfittarne.

Fifa 23 – PS5

Fifa 23 – Xbox Series X

Telecamera Blurams

Ottima promo per questa telecamera di sicurezza Blurams. Oggi la troviamo con uno sconto del 32% e la si paga pochissimo. Risoluzione 2K, visione notturna avanzate e sensori che monitorano costantemente i movimenti sospetti. Funziona sia con sia Alexa sia con Google Assistente e puoi archiviare le immagini anche in locale.

Telecamera Blurams

Proscenic T22

In una lista delle migliori promo della settimana non può mancare una friggitrice ad aria. Oggi troviamo la Proscenic T22 in offerta con uno sconto del 29% e il prezzo scendo sotto i 100€. Controllo da remoto tramite app o Alexa e grazie alla console dei comandi completamente touch puoi scegliere tra 11 programmi pre-impostati. Cucini velocemente e in modo salutare, utilizzando pochissimo olio. E grazie alla tecnologia SuperDenoise il rumore prodotto quando è accasa è impercettibile.

Proscenic T22

Dreame W10

Tra le migliori offerte della settimana troviamo questo robot aspirapolvere Dreame W10, un dispositivo super top di gamma con cestello per lo svuotamento annesso. Aspira e lava i pavimenti e grazie ai sensori di ultima generazione è anche in grado di mappare accuratamente ogni singola stanza della tua abitazione. La forma a D facilita la pulizia anche degli angoli più complicati. La batteria assicura un’autonomia fino a 170 minuti.

Dreame W10

Lavazza A Modo Mio Tiny

Se avete bisogno di un buon caffè, oggi troviamo in offerta speciale la macchina per il caffè Lavazza A Modo Mio Tiny con uno sconto del 19%. Nella confezione sono comprese anche 64 capsule Lavazza Qualità Rossa. Dimensioni compatte, facile da utilizzare e poggia tazze rimovibile. Un buon caffè ogni volta che vuoi.

Lavazza A Modo Mio

Striscia LED da 20 metri

Per rendere unica la tua abitazione, questa è la striscia LED di cui hai bisogno. Lunga ben 20 metri, controllabile da remoto tramite app o telecomando, questa striscia LED è in offerta con un doppio sconto che fa risparmiare quasi il 40% sul prezzo di listino. E la paghi pochissimo, meno di 20€.

Striscia LED

Philips PerfectCare Performer

Tra le migliori promo per i piccoli elettrodomestici casalinghi troviamo il ferro da stiro semi professionale Philips PerfectCare Performer. Oggi è disponibile con uno sconto del 48% e praticamente lo si paga la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’ottima promo per un ferro da stiro davvero performante e che ti rende la vita più semplice.

Philips PerfectCare Performer