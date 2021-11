Black Friday 2021, l’Echo di Amazon in offerta con un prodotto in regalo

Tra le offerte dell’Early Black Friday di Amazon non potevano certo mancare i prodotti dell’azienda di Jeff Bezos. Dopo l’abbuffata di offerte della scorsa settimana (per il compleanno di Alexa) che ha riguardato decine di prodotti intelligenti, questa volta tocca al re degli smart speaker: l’Echo.

Il sito di e-commerce ha dedicato al suo smart speaker un’offerta molto speciale: oltre allo sconto del 40% sul prezzo dell’Echo di quarta generazione, vi regala anche una lampadina smart Philips Hue, tra le migliori sul mercato. Il bundle ideale per chi vuole iniziare a trasformare la propria abitazione in una smart home. Lo smart speaker Echo, infatti, grazie all’integrazione con Alexa permette all’utente di gestire anche da remoto tutti i dispositivi connessi: dal termostato fino alla videocamera di sicurezza. Il prezzo per l’Amazon Echo di quarta generazione + Lampadina Philips Hue è di soli 59 euro (prezzo più basso di sempre su Amazon).

Le caratteristiche dell’Amazon Echo e della lampadina Philips Hue

Gli smart speaker hanno oramai invaso le nostre abitazioni e hanno reso più semplici molti aspetti della vita quotidiana. Avere uno smart speaker compatibile con i vari dispositivi connessi diventa quindi sempre più importante. Se non si vuole spendere molto, l’Amazon Echo di quarta generazione è la soluzione ideale: dimensioni compatte, ottima qualità dei materiali e design che si adatta a qualsiasi abitazione.

Tra i tanti dispositivi che si possono gestire con l’Echo ci sono sicuramente le lampadine smart. Negli ultimi anni ne sono state lanciate tantissime, ma tra le migliori ci sono sempre le Philips Hue, tra le prime aziende a credere in questa particolare nicchia di mercato. Le Philips Hue possono essere gestite da remoto tramite Alexa, oppure con un comando vocale: si può decidere di accenderle o spegnerle seduti comodamente sul divano.

Il bundle Amazon Echo + Philips Hue Lampadina Connessa è un’idea regalo perfetta per tutti coloro che sono alle prime armi con la domotica. Infatti lo smart speaker, oltre a gestire le lampadine, permette alla persona di controllare anche termostati, videocamere IP e tanti altri dispositivi smart. Ma non solo: con l’Amazon Echo si può anche riprodurre la musica grazie agli altoparlanti integrati. Inoltre, associando Echo a Fire TV, le scene prenderanno vita con un audio come al cinema.

Prezzo e sconto del bundle Amazon Echo + Philips Hue Lampadina Connessa

Un’offerta da non perdere. Oltre allo sconto del 40% sul prezzo dell’Amazon Echo di quarta generazione, nel bundle c’è in regalo una lampadina Philips Hue dal valore di circa 20 euro. Così lo sconto raggiunge quasi il 50%, con un risparmio per l’utente di oltre 50 euro.

Il bundle in offerta è disponibile in tre colorazioni diverse e si può scegliere in base alle proprie esigenze: bianco ghiaccio, ceruleo e antracite.

Amazon Echo + Philips Hue Lampadina Connessa – bianco ghiaccio

Amazon Echo + Philips Hue Lampadina Connessa – antracite

Amazon Echo + Philips Hue Lampadina Connessa – ceruleo

