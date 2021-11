Black Friday, il termostato Netatmo che ti fa risparmiare sulla bolletta costa la metà

Come ci hanno raccontato gli organi d’informazione, negli ultimi mesi le bollette del gas e dell’elettricità sono aumentate del 30-40% e nei prossimi mesi il costo della materia prima aumenterà ancora. L’unica soluzione per poter risparmiare sulla bolletta è trovare soluzioni intelligenti per tenere sotto controllo la spesa. E una di queste soluzioni arriva direttamente dal mondo tech: i termostati smart.

Si tratta di dispositivi che possono essere controllati da remoto e che permettono di gestire la temperatura dell’abitazione, in modo da non sprecare gas o elettricità quando non siamo in casa. E con il Black Friday non mancano le occasioni sulla domotica e una delle più interessanti riguarda il termostato Netatmo NTH01-IT-EC, in offerta con il 43% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Per chi è alla ricerca di qualcosa di ancora più completo, è disponibile anche un bundle che oltre al termostato intelligente comprende anche una valvola termostatica smart. Un kit abbastanza completo per iniziare a risparmiare sulla bolletta del riscaldamento di casa.

Netatmo NTH01-IT-EC: come funziona e le caratteristiche

Ma che cosa è esattamente un termostato smart? E come funziona il Netatmo NTH01-IT-EC? Un termostato intelligente è un dispositivo per la smart home che si controlla con l’applicazione o con gli assistenti vocali e permette di gestire la temperatura dell’abitazione. In questo modo non si sprecano risorse: il riscaldamento lo si accende da remoto qualche minuto prima di arrivare a casa e la si trova già calda. E si spegne in automatico una volta raggiunta la temperatura prefissata. Ed è esattamente così che funziona anche il termostato intelligente Netatmo NTH01-IT-EC, che integra anche funzionalità più avanzate.

Tramite l’applicazione è possibile gestire la temperatura di casa ed è compatibile anche gli assistenti vocali Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. Inoltre, il termostato smart permette di creare programmi personalizzati basati sulle proprie abitudini quotidiane ed è anche possibile impostare la propria assenza in modo da risparmiare sul riscaldamento. Sull’app è presente anche un report sul risparmio energetico che aiuta a migliorare le proprie abitudini.

Il termostato è abbastanza semplice da montare ed è compatibile con la maggior parte delle caldaie. Per essere sicuri si può effettuare un controllo sul sito dell’azienda. L’autonomia del termostato è di circa 2 anni, poi è necessario cambiare le batterie. Oltre al termostato è possibile acquistare anche una valvola termostatica intelligente che può essere montata sul calorifero. Il funzionamento è molto simile a quello del termostato: può essere gestita da remoto e aiuta nel tenere sotto controllo le spese per il riscaldamento.

Netatmo NTH01-IT-EC in offerta al Black Friday: prezzo e sconto

Il termostato Netatmo NTH01-IT-EC è in offerta su Amazon a un prezzo di 101,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato. Lo si può acquistare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 20,40€ al mese (servizio offerto da Amazon e che può essere scelto in fase di pagamento). Per il kit con la valvola termostatica bisogna spendere un po’ di più: 156,59€, con un risparmio del 39% sul prezzo di lancio (più di 100€).

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente

Netatmo Pack Termostato Intelligente + Valvola Intelligente

Vi ricordiamo che abbiamo lanciato il canale Telegram dedicato alle offerte: per restare sempre aggiornato basta cliccare qui e iscrivervi gratuitamente.