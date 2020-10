Offerta Iliad 100 GIGA: ancora poco tempo per attivarla

Iliad si è fatta portavoce negli anni di tante piccole rivoluzioni che hanno contributo a modificare il panorama italiano delle offerte dedicate alla telefonia mobile. Tra le novità più recenti troviamo una promozione che comprende ben 100 Giga mensili di traffico.

Si tratta di una super tariffa, in particolare se confrontata con le offerte degli altri operatori, che si rivolge a qualsiasi tipologia di cliente, e che può quindi essere attivata sia in portabilità, sia per un nuovo numero.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di questa offerta a edizione limitata, quanto tempo rimane per poterla sottoscrivere, quanto costa e quali sono tutti i vantaggi compresi nel costo del canone mensile.

Cos’è Iliad Flash 100

Iliad Flash 100 rappresenta una delle migliori offerte dell’operatore Iliad: si tratta di una tariffa a edizione limitata, che potrà essere attivata da tutti entro le ore 15:00 del 15 ottobre 2020. In cosa consiste di preciso e perché è stata una vera e propria rivoluzione?

Iliad Flash 100 prevede 100 Giga di traffico mensile, per navigare in 4G o 4G+, oltre che minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il costo della promozione è davvero molto basso, in quanto corrisponde a 9,99 euro al mese.

Nella promozione sono inoltre inclusi:

• minuti e SMS anche in Europa;

• 5 Giga in roaming in Europa;

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali, in più di 60 destinazioni;

• servizi quali Mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, portabilità del numero, segreteria telefonia, piano tariffario, controllo del credito residuo.

Attivare online questa promozione è davvero semplicissimo e bastano pochi minuti. In primo luogo bisognerà registrarsi al sito di Iliad, inserendo un indirizzo email e una password. Si dovrà poi scegliere se si vorrebbe attivare la promozione con un nuovo numero o mantenendo il vecchio numero.

Come funziona l’attivazione in portabilità

Qualora si volesse attivare Iliad FLASH 100 in portabilità, bisognerebbe inserire, oltre al proprio numero di cellulare, anche il SIM Serial Number. Si tratta di una sequenza numerica che è possibile reperire:

• sulla confezione della SIM, la stessa sulla quale vengono riportati i codici PIN e PUK;

• scaricando una qualunque applicazione, per iOS o Android a seconda del proprio sistema operativo, che permetterà di conoscere in pochi secondi il numero di serie della propria SIM.

Sarà necessario pagare fin da subito il costo del primo canone mensile più 9,99 euro una tantum per la nuova SIM: quindi, solo al momento dell’attivazione si dovranno pagare 19,98 euro. La SIM verrà spedita entro pochi giorni presso il proprio domicilio e nel frattempo sarà effettuata gratuitamente la portabilità dal vecchio operatore. Nel caso in cui si avesse del credito residuo, lo si ritroverà già sulla nuova SIM Iliad.

Si dovrà quindi scegliere se essere riconosciuti:

• dal corriere nel momento in cui sarà consegnata la nuova SIM Iliad;

• tramite video, direttamente online.

Perché scegliere Iliad Flash 100

Ci sono diversi motivi per i quali si consiglia di approfittare dell’offerta Iliad con 100 Giga mensili. Il primo è il rapporto tra prezzo e servizi offerti. Analizzando il panorama attuale delle offerte per la telefonia mobile, nella pratica non esiste una promozione uguale a quella di Iliad.

Le altre proposte degli operatori che includono 100 Giga al mese, oltre che chiamate e minuti illimitati, non sono per tutti: rientrano, infatti, nelle cosiddette tariffe operator attack, ovvero quelle che possono essere scelte soltanto in portabilità da alcuni gestori.

Un altro considerevole beneficio che differenzia Iliad dalle offerte di altri operatori è dato dal fatto che il costo di una promozione Iliad è fisso per sempre e per davvero: di conseguenza, non ci saranno rimodulazioni o cambiamenti improvvisi del canone nel corso degli anni.

La promozione non prevede inoltre costi per la portabilità e effettuare il cambio di operatore online è estremamente facile. Ad ogni modo, nel caso in cui non si fosse particolarmente esperti con gli acquisti sul web e non si volesse utilizzare la propria carta di pagamento online, è sempre possibile passare a Iliad recandosi presso uno degli store dislocati in tutta Italia.

Bisognerà portare con sé un documento di identità, fornire un indirizzo email e pagare tramite una carta elettronica, di debito o di credito. L’attivazione è molto rapida e si conclude in genere nel giro di 3 minuti.

Le altre proposte di Iliad

Mentre Iliad Flash 100 è una promozione a tiratura limitata, nel senso che dopo le ore 15 del 15 ottobre 2020 non sarà più disponibile, ci sono invece delle offerte Iliad che sono degli evergreen e che esistono da diverso tempo.

Da un lato troviamo Iliad Voce, che è una promozione pensata per chi vuole spendere poco per la tariffa mobile e utilizza il cellulare principalmente per chiamare. La promozione include infatti minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri in Italia e in Europa, ma soltanto 40 Mega di Internet in 4G e 4G+.

Ha un costo mensile di 4,99 euro, ai quali si deve aggiungere il contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM. Anche in questo piano sono previsti servizi integrati quali Mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, portabilità del numero, segreteria telefonia, piano tariffario, controllo del credito residuo.

Una promozione davvero molto interessante in quanto è una tariffa di tipo all inclusive è Iliad Giga 50, disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese, più 9,99 euro una tantum per la nuova SIM. La promozione include:

• minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

• 50 Giga per navigare in 4G o 4G+;

• minuti e SMS anche in Europa;

• 4 Giga in roaming in Europa;

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali, verso più di 60 destinazioni;

• servizi quali Mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, portabilità del numero, segreteria telefonia, piano tariffario, controllo del credito residuo.

In alternativa, è possibile attivare anche un’altra promozione molto simile a quella appena descritta: si tratta di Iliad Giga 40, che ha un costo di 6,99 euro al mese ed è del tutto identica alla precedente tranne per il fatto di costare 1 euro in meno e di essere caratterizzata da un bundle di minuti e chiamate illimitati, ma di 40 Giga al mese.

Ricapitolando, per accedere alla migliore offerta di Iliad, bisogna assolutamente affrettarsi in quanto mancano soltanto pochi giorni allo scadere di questa possibilità. Nel caso in cui non si riuscisse a fare in tempo, si potrà comunque approfittare delle altre promozioni Iliad e scegliere così un’offerta che non cambia nel tempo, che non ha né vincoli né costi nascosti e che presenta diversi servizi gratuiti inclusi, a prezzi davvero molto convenienti.