Offerte ADSL casa: le migliori offerte per connettersi

ADSL è l’acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, ovvero linea asimmetrica di connessione digitale: si tratta di uno standard di connessione che copre tutte quelle aree che, ancora oggi, non sono raggiunte dalla connessione in fibra ottica, né da quella di tipo FTTH (Fiber To The Home) né da quella misto rame, ovvero la FTTC (Fiber To The Cabinet).

Il fatto che si tratti di una connessione asimmetrica significa, nella pratica, che la velocità di download non sarà la stessa della velocità di upload. In particolare, in genere sarà possibile navigare:

fino a 20 Mega in download;

fino a 1 Mega in upload.

Quello che si consiglia di fare, prima ancora di sottoscrivere una nuova offerta di tipo ADSL online, è la verifica della propria copertura di rete, che permetterà di conoscere quale velocità massima potrà essere raggiunta nel luogo in cui si abita. Per farlo si potrà utilizzare il sito ufficiale del provider individuato, oppure portali dedicati, quali per esempio SOStariffe.it.

Prima di procedere con illustrare le migliori offerte ADSL disponibili oggi, è bene ricordare che:

gli operatori telefonici hanno l’obbligo di specificare qual è la velocità minima garantita delle loro offerte Internet casa;

che le promozioni di tipo ADSL prevedono esattamente gli stessi servizi delle connessioni in fibra ottica, come la connessione a Internet di tipo illimitato, oppure le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Anche il costo dell’abbonamento mensile è praticamente identico.

Di seguito saranno prese in considerazione le offerte ADSL degli operatori:

TIM;

WINDTRE;

Vodafone;

Fastweb.

Offerta ADSL di TIM

La promozione di tipo ADSL di TIM si chiama Super ADSL. Ha un costo pari a 29,90 euro al mese e permette di navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.



Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

il modem;

il contributo di attivazione;

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

la navigazione sicura e il Wi-Fi certificato.

Scopri di più sulla promozione proposta da TIM

Offerta ADSL di WINDTRE

La promozione di tipo ADSL proposta da WINDTRE ha un costo in esclusiva web pari a 28,99 euro al mese per i primi 48 mesi. Questo prezzo è valido per l’ADSL che permette di navigare fino a 20 Mega in download.

Nell’ipotesi in cui si potesse attivare soltanto la connessione ADSL a 7 Mega in download sarebbe previsto un costo di 33,99 euro al mese per i primi 48 mesi, dei quali 28 euro al mese sono per il servizio e 5,99 euro per il modem.

L’abbonamento Internet casa comprende:

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Clicca per conoscere tutti i vantaggi della proposta di WINDTRE.

Offerta ADSL di Vodafone

La promozione in fibra ottica proposta da Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese: non prevede vincoli di durata né penali per la disattivazione, quindi potrà essere disattivata in qualsiasi momento nel caso in cui non si fosse soddisfatti.

L’abbonamento mensile include:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Aggiungendo 2 soli euro in più al mese si potranno aggiungere anche le chiamate da telefono fisso e una SIM dati contenente 150 Giga al mese, la quale permetterà di connettersi in qualsiasi momento, anche quando ci si trova lontani da casa.

Scopri i privilegi della connessione Internet casa ADSL di Vodafone.