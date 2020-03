Offerte ADSL casa senza telefono: le migliori di marzo 2020

Nel corso degli anni, le abitudini dei consumatori sono notevolmente cambiate: un tempo era normale avere un telefono fisso in casa e pagare il canone, oggi l’utilizzo sempre più massiccio degli smartphone ha reso la necessità di disporre necessariamente del fisso sempre più superflua.

Nonostante questa introduzione, che rappresenta un dato di fatto, la maggior parte delle offerte Internet casa che sfruttano la tecnologia di tipo ADSL disponibili attualmente sono di tipo all inclusive: prevedono, pertanto, oltre a Internet illimitato, anche le chiamate verso i numeri fissi e mobili.



La differenza fondamentale rispetto al passato è che, per poter utilizzare questi servizi non è necessaria una linea telefonica, in quanto le chiamate vengono effettuate ricorrendo alla stessa tecnologia alla base di Skype o WhatsApp, ovvero attraverso il sistema VOIP. In altri termini, non è previsto il pagamento del canone telefonico.

Vediamo di seguito quali sono le proposte migliori fra quelle che possono essere sottoscritte nel mese di marzo 2020 e quali sono i costi e i vantaggi che le contraddistinguono.

Le migliori tariffe ADSL di marzo 2020

Si tratta di promozioni che hanno un costo mensile inferiore ai 30 euro, nelle quali è generalmente incluso il contributo di attivazione e alcuni servizi aggiuntivi, come l’Internet mobile o un servizio di streaming TV.

Con le offerte ADSL si può navigare alla velocità massima di:

• 20 Megabit al secondo in download;

• 1 Megabit al secondo in download.

Nei luoghi meno connessi e nei quali è disponibile una copertura ridotta, che si può conoscere in anteprima attraverso uno speed test, è possibile raggiungere la velocità massima di 7 Megabit al secondo in download.

Tre le migliori promozioni del momento ci sono indubbiamente:

• Internet 20 Unlimited di WINDTRE;

• Internet Unlimited di Vodafone;

• Fastweb Casa;

• Super ADSL di TIM

Le differenze principali consistono nel fatto che alcune offerte hanno un prezzo fisso, mentre per altre sono previste delle riduzioni col trascorrere del tempo. Vediamo più da vicino il dettaglio delle singole tariffe ADSL.

Internet 20 Unlimited di WINDTRE

La nuova azienda WINDTRE, nata dalla fusione tra le due società, propone l’offerta Internet casa al prezzo più conveniente tra tutte: Internet 20 Unlimited è infatti disponibile al costo di 19,99 euro al mese.

Il modem, che ha un costo di 5,99 euro al mese per un periodo di 48 mesi, è facoltativo: nel caso in cui si decidesse di prenderlo la tariffa avrebbe un costo di 25,98 euro al mese, ma solo per i primi 4 anni. Dopodiché tornerebbe al prezzo fisso di 19,99 euro al mese.

La tariffa prevede:

• l’Internet mobile;

• il costo di attivazione incluso;

• una SIM dati contenente 100 Giga al mese, che può essere utilizzata da tutta la famiglia;

• le chiamate illimitate verso fissi e mobili italiani.

La stessa offerta può essere attivata anche nella versione fibra, nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTC o FTTH: il prezzo e le caratteristiche rimangono invariate, mentre la velocità è di gran lunga superiore.

Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta proposta da Vodafone ha un costo di 25,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che poi diventano 22,90 euro. Questo perché la tariffa comprende il costo dell’attivazione e del modem, che viene scalato di mese in mese nei primi 4 anni.

La tariffa prevede:

• chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti;

• la possibilità di essere attivata anche nella versione fibra FTTC o FTTH;

• una SIM con 30 Giga al mese per la navigazione da chiavette o da tablet.

Fastweb Casa

Fastweb Casa si contraddistingue per il suo prezzo fisso in super promozione, pari a 25,95 euro al mese. Si tratta di una cifra perfettamente in linea con quelle proposte dagli altri competitor e con la quale si può avere accesso a un servizio di grande qualità.

Nell’abbonamento mensile ci sono:

• Internet illimitato;

• la possibilità di chiamare illimitatamente su tutto il territorio nazionale;

• il modem Wi-Fi di ultima generazione;

• il costo di attivazione.

L’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM mobile: in questo caso la promozione avrà un costo di 34,85 euro al mese e i vantaggi compresi al suo interno saranno gli stessi disponibili nel piano base.

TIM Super ADSL

Infine, l’ultima super promozione di tipo ADSL con la quale è possibile chiamare senza dover possedere una linea telefonica è TIM Super ADSL. La tariffa Internet casa ha un prezzo fisso di 29,90 euro al mese: comprende le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e una connessione Internet di tipo illimitato.

Nei posti raggiunti dalla fibra ottica, è possibile navigare alle velocità:

• di 1 Gigabit al secondo, nel caso di fibra FTTH;

• di 200 Megabit al secondo, nel caso di fibra FFTC.

SI può comunque prendere in considerazione la tariffa di tipo ADSL, con la quale è possibile, tra le altre cose, avere accesso a servizi di trasmissione in streaming senza interruzioni o difficoltà nel caricamento.

A tal proposito, il piano include il servizio TIMVision, che consente l’accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand di TIM, con la quale è possibile vedere ogni mese tantissimi film e serie TV in esclusiva.

La promozione TIM Super ADSL non prevede alcun contributo di attivazione, ma in caso di recesso anticipato prima di 24 mesi, sarà necessario pagare un piccolo contributo.

In base a quanto detto finora, le migliori promozioni Internet casa di tipo ADSL disponibili a marzo 2020 sono simili tra loro per quanto riguarda i costi e la modalità di fruizione: per riuscire a risparmiare di più rispetto ai tradizionali prezzi di listino, si consiglia sempre di utilizzare un servizio di comparazione online per individuare l’offerta migliore in real time e accedere anche agli sconti che sono in genere previsti sulle offerte presenti sul web.