Amazon, fuoritutto sugli smartphone: sconti fino all'80%

Le offerte su Amazon non si riposano mai e anche oggi 18 giugno trovi nuove interessanti occasioni su tantissimi dispositivi differenti. Il sito di e-commerce ha annunciato le date del prossimo Prime Day (dall’8 all’11 luglio, per la prima volta durerà ben quattro gironi) e cominciano ad apparire le prime offerte dedicate. Ad esempio, puoi abbonarti gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, oppure per tre mesi ad Audible, il servizio dedicato ai podcast e agli audiolibri. Ma non sono le uniche offerte che trovi oggi. Ad esempio c’è il OnePlus 13, uno dei migliori smartphone Android sul mercato, disponibile con uno sconto di ben 300 euro. Se, invece, sei alla ricerca di una friggitrice ad aria, c’è il modello compatto di Ariete a meno di 40 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno. Smartphone, orologi, computer ed elettrodomestici: le trovi tutte qui in basso e ti basta cliccare sul link per completare l’acquisto sulla pagina prodotto. Approfittane subito: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 18 giugno

Smartphone

OnePlus 13. Calo di prezzo e minimo storico . Il OnePlus 13 è uno degli smartphone top di gamma da comprare oggi. Disponibile con uno sconto di quasi 300 euro , lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Prestazioni eccezionali, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e schermo da 6,82 pollici con risoluzione QHD con refresh rate fino a 120 Hz. La super batteria da 6000mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi e supporta anche la ricarica super rapida.

. Il OnePlus 13 è uno degli smartphone top di gamma da comprare oggi. Disponibile con uno , lo puoi anche . Prestazioni eccezionali, tripla fotocamera posteriore con sensori professionali e con risoluzione QHD con refresh rate fino a 120 Hz. La super batteria da 6000mAh ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi e supporta anche la ricarica super rapida. iPhone 16. Minimo storico con sconto IVA . L’iPhone 16 torna a un super prezzo e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence (il nuovo sistema di Apple dedicato all’intelligenza artificiale), fotocamera principale Fusion di nuova concezione e una batteria con un’autonomia mai vista prima.

. L’iPhone 16 torna a un super prezzo e su quello di listino. Puoi dilazionare il . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence (il nuovo sistema di Apple dedicato all’intelligenza artificiale), fotocamera principale Fusion di nuova concezione e una batteria con un’autonomia mai vista prima. ,Nothing Phone (2a) Super occasione per il Nothing Phone (2a), smartphone medio di gamma che strizza l’occhio alla fascia più alta. Sconto del 31% che ti fa risparmiare più di 120 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Prestazioni ottime, scatti professionali con la fotocamera principale da 50 megapixel e batteria che dura tutto il giorno. Una delle migliori alternative in questa fascia di prezzo.

che ti fa risparmiare più di 120 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Prestazioni ottime, scatti professionali con la e batteria che dura tutto il giorno. Una delle migliori alternative in questa fascia di prezzo. Moto g15. Prezzo mini e affare per tutti. La soluzione lowcost per chi vuole un telefono funzionale e che costa solo 120 euro. Schermo grande, buone prestazioni, supporta qualsiasi applicazione ed è dotato anche di una fotocamera principale da ben 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

Accessori lowcost

Belkin BoostCharge Pro. Tra le migliori offerte del giorno che trovi su Amazon c’è anche questo utilissimo tappetino di ricarica wireless compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, AirPods e Apple Watch. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 40 euro. Utilissimo da avere sia in casa sia in ufficio.

del che trovi su c’è anche questo utilissimo compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, AirPods e Apple Watch. Su Amazon è disponibile con uno e lo paghi solamente 40 euro. Utilissimo da avere sia in casa sia in ufficio. Powerbank 10.000mAh. 85% di sconto e prezzo stracciato. Altra promo incredibile che trovi da oggi su Amazon: questo powerbank lo paghi solamente 19,99 euro e ne risparmi più di cento. Compatibile con praticamente qualsiasi smartphone, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Non può mai mancare nel tuo zaino.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Prosegue l’offerta speciale per l’ultima versione dello smartwatch Samsung. Il Galaxy Watch7 è disponibile con un ottimo sconto del 40% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute grazie al sistema Galaxy AI e più di 90 modalità di allenamento. Un orologio completo e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata.

per l’ultima versione dello smartwatch Samsung. Il è disponibile con un e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute grazie al sistema Galaxy AI e più di 90 modalità di allenamento. Un orologio completo e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Xiaomi Smart Band 8 Pro. Prezzo mini e offerta lampo. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo orologio smart, questa è il modello che fa per te. Schermo AMOLED ampio e molto luminoso, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, tante modalità di allenamento e batteria che può durare fino a 14 giorni. Con lo sconto del 30% lo paghi meno di 50 euro.

Computer&Tablet

MacBook Air 13″. Minimo storico e risparmi 250 euro . Torna al minimo storico l’ultima versione del PC Apple e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Grande potenza, perfetto per lavorare.

e . Torna al minimo storico l’ultima versione del PC Apple e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Grande potenza, perfetto per lavorare. Galaxy Tab A9+. Promo mai vista prima su Amazon per il Galaxy Tab A9+ dotato anche della scheda microSD Pro Plus. Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Tablet perfetto per vedere film e serie TV, ma anche per lavorare mentre sei in viaggio. Schermo da 11 pollici, 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna e buone prestazioni grazie al processore Snapdragon.

Elettrodomestici

LG CordZero A9K. Super sconto del 44% e prezzo stracciato . Da oggi su Amazon è disponibile l’aspirapolvere LG CordZero A9K-ULTRA1B in promo al minimo storico e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese . Scopa elettrica potente, con autonomia fino a 120 minuti e dotata di tanti accessori che la rendono versatili e poli-funzionale. Solo nella confezione trovi ben quattro spazzole differenti. La puoi utilizzare anche per lavare il pavimento.

e . Da oggi su Amazon è disponibile in promo al e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Scopa elettrica potente, con autonomia fino a 120 minuti e dotata di tanti accessori che la rendono versatili e poli-funzionale. Solo nella confezione trovi ben quattro spazzole differenti. La puoi utilizzare anche per lavare il pavimento. iRobot Roomba Combo j5. Offerta shock e costa meno della metà . Se stavi cercando un robot aspirapolvere con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi è disponibile l’ iRobot Roomba Combo j5 con uno sconto esagerato del 56% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Aspira la polvere, lava il pavimento, mappa in modo intelligente tutta l’abitazione ed è anche in gradi di rilevare gli ostacoli. Lo puoi controllare sia con l’app sia con un comando vocale.

. Se stavi cercando un robot aspirapolvere con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi è disponibile l’ con uno e su quello di listino. Puoi Aspira la polvere, lava il pavimento, mappa in modo intelligente tutta l’abitazione ed è anche in gradi di rilevare gli ostacoli. Lo puoi controllare sia con l’app sia con un comando vocale. Ariete Airy Fryer Mini. Sconto del 46% e prezzo mini . La friggitrice ad aria compatta di Ariete è in promo praticamente a metà prezzo ed è il miglior affare che puoi oggi. Ideale per una coppia o per chi vive solo, puoi cucinare di tutto e risparmiando sia sul consumo di corrente sia su quello dell’olio. Ti consigliamo di approfittarne subito, potrebbe terminare da un momento all’altro.

e . La friggitrice ad aria compatta di Ariete è in promo praticamente a ed è il miglior affare che puoi oggi. Ideale per una coppia o per chi vive solo, puoi cucinare di tutto e risparmiando sia sul consumo di corrente sia su quello dell’olio. Ti consigliamo di approfittarne subito, potrebbe terminare da un momento all’altro. HP Envy Inspire 7920e. Prezzo in picchiata e minimo storico . La stampante multifunzione che devi acquistare oggi per la tua abitazione o l’ufficio. Questo modello HP ha tutto quello che ti serve: stampa, fotocopia e scansioni documenti e immagini in pochissimo tempo. Inoltre, lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Oltre allo sconto del 53% , acquistandola oggi ottieni anche tre mesi di inchiostro Instant Ink inclusi.

. La stampante multifunzione che devi acquistare oggi per la tua abitazione o l’ufficio. Questo modello HP ha tutto quello che ti serve: stampa, fotocopia e scansioni documenti e immagini in pochissimo tempo. Inoltre, lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Oltre allo , acquistandola oggi ottieni anche tre mesi di inchiostro Instant Ink inclusi. Lavatrice LG Serie X1. Risparmi quasi 200 euro e fai un super affare. Su Amazon trovi la lavatrice LG Serie X1 con cestello da 9 chilogrammi in promo con uno sconto del 34% e approfitti del minimo storico. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Classe di efficienza energetica A e puoi scegliere tra tanti programmi differenti, tra cui quello a vapore per disinfettare i capi di abbigliamento. Come per la maggior parte dei grandi elettrodomestici disponibili su Amazon, puoi aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico.

