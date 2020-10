Offerte Amazon Prime Day: i videogiochi per PlayStation e Xbox

L’Amazon Prime Day 2020 è particolarmente allettante per i gamer, che possono trovare centinaia di videogiochi in vendita a prezzi scontati. Anzi, scontatissimi: fino all’80%. E non si tratta solo di vecchi titoli o di videogiochi di seconda categoria: tra i videogame in sconto (del 52%) c’è anche Doom Ethernal, sia per Xbox che per PlayStation 4.

Si tratta addirittura delle esclusive Amazon, con tanto di poster in metallo. Naturalmente, tra le centinaia di titoli in sconto, ci sono anche titoli più vecchi come Assassin’s Creed Origins (46% di sconto) e questa è una ottima occasione per rimpolpare la propria collezione di giochi con qualche titolo che non abbiamo avuto modo di comprare in passato. Ecco allora le offerte dei videogiochi più scontati in occasione dell’Amazon Prime Day 2020, quelli da comprare per fare un affare.

Amazon Prime Day 2020: i giochi PlayStation più scontati

Ecco la lista dei giochi per PlayStation con lo sconto più forte per il Prime Day 2020:

Amazon Prime Day 2020: i giochi Xbox più scontati

Ecco la lista dei giochi per Xbox One con lo sconto più forte per il Prime Day 2020:

Tutte le offerte sono riservate ai soli iscritti al programma Amazon Prime. Anche chi non è ancora abbonato può iscriversi e accedere agli sconti esclusivi dell’Amazon Prime Day 2020 attivando gratuitamente la prova di 30 giorni cliccando qui.