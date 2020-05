Offerte connessioni fibra Internet Casa: le promozioni di maggio 2020

Il 2020 è stata contrassegnato, finora, da una riduzione dei costi delle promozioni Internet casa, sia quelle in fibra ottica sia quelle di tipo ADSL che hanno esattamente lo stesso prezzo. Il confronto con i dati relativi agli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020 mette in evidenza non solo una riduzione dei costi dei piani mensili, ma anche un altro cambiamento davvero importante: il prolungamento del periodo promozionale, che è diventato a tempo indeterminato.

La maggior parte delle migliori offerte Internet casa sono di tipo flat e quasi tutti gli operatori propongono delle promozioni Internet più telefono, con connessione illimitata e chiamate che sfruttano la tecnologia VoiP. In questo modo, si avrà accesso a una rete con una latenza ridotta e che permette anche di vedere video in streaming in full HD o in 4k, oppure di poter giocare online senza interruzioni.



Quali sono le promozioni in fibra ottica più convenienti nel mese di maggio 2020? Prima di passare in rassegna le migliori offerte disponibili, ecco qualche suggerimento utile da mettere in pratica al fine di scegliere la tariffa Internet casa Wi-Fi che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Come trovare la migliore promozione Internet casa: consigli utili

Le migliori offerte Internet casa in fibra ottica hanno tutte un prezzo inferiore a 30 euro e si somigliano l’una all’altra: per questo motivo, ci sono alcuni aspetti da prendere in considerazione, che possono aiutare a orientarsi tra le diverse promozioni.

Tra queste ci sono la presenza di eventuali costi nel caso di recesso anticipato: ci sono infatti promozioni che propongono un prezzo fisso, ma ce ne sono altre nelle quali i primi anni di sottoscrizione sono più cari rispetto agli anni successivi, in quanto includono anche il contributo di attivazione e il costo del modem, che devono essere saldati in caso di passaggio in anticipo a un altro provider.

Ci sono poi promozioni che danno accesso all’Internet mobile, altre che prevedono in omaggio abbonamenti ad alcuni esclusivi servizi di streaming o di gaming. Questi elementi sono importanti per scegliere in base alle proprie preferenze soggettive, ma ci sono poi dei paramatri oggettivi che dovrebbero essere considerati.

Il più importante è la copertura della connessione Internet casa, che può essere verificata in anticipo grazie a uno speed test. Online se ne trovano diversi e sono gratuiti: quello di SOStariffe.it permette di ricevere via email il risultato dell’analisi della velocità dopo aver inserito il proprio Comune di residenza. Si può conoscere, in alternativa, qual è la copertura della connessione andando direttamente sul sito dell’operatore scelto.

Le migliori promozioni Internet casa in fibra ottica di maggio 2020

Oltre a quanto detto finora, un altro elemento indispensabile per individuare la migliore connessione Internet casa consiste nella comparazione fra le offerte disponibili, che mette in evidenza non solo le differenze nel costo, ma anche nei servizi accessori.

Le promozioni Internet casa Wi-Fi che rappresentano le soluzioni migliori a maggio 2020 sono:

1. FiberRevolution 1000 di Beactive;

2. Ultrainternert fibra di Tiscali;

3. Super fibra Unlimited di WINDTRE;

4. Internet Unlimited di Vodafone;

5. Fastweb casa;

6. Super fibra di TIM.

Tutte le promozioni indicate in elenco possono essere attivate con la fibra FTTH, Fiber to the Cabinet, nei luoghi raggiunti da questa tecnologia di rete. Altrimenti è possibile attivare una promozione in fibra FTTC, Fiber to the Cabinet, oppure di tipo ADSL.

Ricordiamo che le massime velocità che si possono raggiungere con le tre connessioni sono:

• 1 Giga in download e 200-300 Mega in upload, nel caso della fibra FTTH;

• 200 Mega in download e 20 Mega in upload, nel caso della fibra FTTC;

• 20 Mega in download e 1 Mega in upload, nel caso della connessione ADSL.

FiberRevolution 1000 di Beactive

Beactive è una compagnia che opera come fornitore di accesso a Internet dal 1999. Attualmente rappresenta la soluzione in fibra ottica più conveniente fra tutte quelle proposte dai vari operatori, con un costo mensile pari a 25,90 euro.

Il costo di attivazione della tariffa è gratuito e il modem è incluso nel prezzo del piano mensile. Non è incluso l’internet mobile, ma l’offerta prevede anche le chiamate, con scatto alla risposta di 0,073 centesimi.

La promozione può essere attivata alla velocità della fibra FTTH, ovvero di:

• 1 Giga in download;

• 200 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche nelle versioni FTTC e ADSL.

Ultrainternet fibra di Tiscali

La tariffa Internet casa di Tiscali ha un costo promozionale di 25,95 euro al mese, che è fisso. Si tratta di una promozione di tipo all inclusive, che prevede una connessione Internet illimitata e le chiamate verso fissi e cellulari, a 5 centesimi al minuto, con scatto alla risposta di 23 centesimi.

Include il modem, che ha un segnale Wi-Fi potenziato e ultraveloce, e il contributo di attivazione. Nell’offerta sono inclusi anche:

• una promozione speciale di 60 minuti gratuiti verso i numeri fissi esteri;

• 2 mesi di Infinity.

La promozione può essere attivata alla velocità della fibra FTTH, ovvero di:

• 1 Giga in download;

• 200 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche nelle versioni FTTC e ADSL.

Super fibra Unlimited di WINDTRE

L’offerta in fibra ottica di WINDTRE si colloca al terzo posto, se si confrontano le offerte a partire dal loro costo promozionale, ma con una particolarità in più. La tariffa Super fibra Unlimited può infatti essere attivata:

• con il modem, che ha un costo di 5,99 euro al mese per i primi 4 anni: in questo caso l’abbonamento mensile sarebbe di 25,98 euro;

• senza modem, al costo di 19,99 euro al mese: in questo caso diventerebbe la tariffa al prezzo più basso tra tutte.

L’offerta comprende:

• Internet illimitato;

• le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili;

• la possibilità di attivare una promozione speciale, ovvero una SIM al costo di 9,99 euro al mese che include minuti e GIGA illimitati.

La promozione può essere attivata alla velocità della fibra FTTH, ovvero di:

• 1 Giga in download;

• 200 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche nelle versioni FTTC e ADSL.

Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone proporne un’offerta, chiamata Internet Unlimited, che per i primi 4 anni ha un costo di 27,90 euro al mese. Al suo interno sono presenti il contributo di attivazione e il costo del modem. A partire dal quinto anno il costo della promozione diventa di 20,90 euro al mese: pertanto, nel caso di recesso anticipato, non ci sarà una penale, ma si dovranno pagare le rate residue relative al costo del modem e dell’attivazione.

Il piano di Vodafone include:

• Internet illimitato;

• le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili;

• l’Internet mobile, grazie a una SIM che contiene 15 Giga al giorno prima dell’attivazione della linea fissa, con la quale è possibile iniziare a navigare fin da subito, e che poi conterrà 30 Giga al mese.

La promozione può essere attivata alla velocità della fibra FTTH, ovvero di:

• 1 Giga in download;

• 200 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche nelle versioni FTTC e ADSL.

Fastweb casa

La proposta di Fastweb si differenzia dalle altre, oltre che per le ottime performance della connessione, anche per il fatto di essere una tariffa a prezzo fisso, per sempre. Il costo promozionale, che è pari a 27,95 euro al mese, non verrà infatti incrementato nel corso del tempo, ma si manterrà uguale.

L’offerta Internet casa di Fastweb include:

• Internet illimitato;

• le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili;

• modem e contributo di attivazione integrato nel costo dell’abbonamento;

• una promozione speciale di tipo gaming, che per 12 mesi permette di avere accesso al servizio digital XBOX LIVE GOLD.

La promozione può essere attivata alla velocità della fibra FTTH, ovvero di:

• 1 Giga in download;

• 200 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche nelle versioni FTTC e ADSL.

Super fibra di TIM

Infine, una valida alternativa alle offerte fin qui presentate è quella proposta da TIM, che ha un costo fisso di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi modem e contributo di attivazione.

Anche quelle di TIM è una tariffa di tipo all inclusive, che include:

• Internet illimitato;

• le chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili;

• l’accesso a TIMVISION, la piattaforma di streaming di TIM sulla quale trovare programmi diversi e adatti a tutte le fasce di età.

La promozione può essere attivata alla velocità della fibra FTTH, ovvero di:

• 1 Giga in download;

• 200 Mega in upload.

In alternativa, è disponibile anche nelle versioni FTTC e ADSL.