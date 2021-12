Offerte di Natale per lo smartphone: tariffe e device a rate 2021

Regalare uno smartphone a una persona cara a Natale è sicuramente un gran bel dono da poter fare: i modelli tra i quali scegliere sono davvero tanti ormai e sono suddivisibili in fasce di prezzo differenti.

Per chi vuole risparmiare o non si può permettere di comprare uno smartphone in un’unica soluzione, ci sono diversi operatori di telefonia mobile che permettono di associare uno telefono a un’offerta e di pagarlo a rate, nel rispetto di determinate condizioni.

Analizziamo il mercato attuale al fine di comprendere:

quali siano i modelli di smartphone più gettonati che si possono comprare a rate con un operatore mobile;

quali siano gli operatori che lo consento.

Quali sono gli operatori che propongono tariffe e device a rate

Tra i diversi gestori di telefonia mobile con i quali si potrà acquistare un telefono a rate, associandolo a una promozione per la telefonia mobile, troviamo:

TIM:

Vodafone;

WINDTRE;

Iliad.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle singole offerte commercializzate e quali sono i modelli di smartphone tra i quali si potrà scegliere

TIM offerte con smartphone incluso

Le offerte TIM smartphone dedicate ai privati, che si possono pagare a rate su conto TIM, sono 19. Sul sito ufficiale dell’operatore è presente un’apposita sezione attraverso la quale sarà possibile comparare gli smartphone sulla base di:

marca;

modalità di pagamento;

fascia di prezzo;

SIM;

sistema operativo;

tecnologia.

Per esempio, sono disponibili 16 modelli di smartphone 5G, tra i quali rientrano:

l’iPhone 13 mini, che si potrà pagare in 30 rate da 33 euro;

il Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che prevede rate da 50 euro per 30 mesi;

il modello Oppo Find X3 Nero 5G, che si potrà pagare in 30 rate da 17 euro.

Tutte queste promozioni sono riservate ai clienti che hanno già TIM a casa, ovvero che hanno attivato una delle offerte Internet casa dell’operatore.

Offerte con smartphone incluso Vodafone

Sul sito ufficiale di Vodafone, sarà possibile confrontare i diversi modelli di smartphone associati a una promozione mobile grazie alla presenza di alcuni filtri, quali:

la possibilità di ordinare i modelli in base al contributo iniziale (crescente o decrescente) o alla lettera dall’alfabeto;

il prezzo;

la marca;

il sistema operativo.

Le rate saranno da 24 mesi e tra i tanti modelli disponibili ci sono, per esempio:

iPhone 13, che prevede rate mensili da 28,99 euro;

iPhone 13 Pro, che prevede rate mensili da 39,99 euro;

Samsung Galaxy S21 + 5G, che prevede rate mensili da 27 euro;

modelli con rate molto basse, inferiori ai 10 euro al mese, come alcuni Xiaomi o alcuni modelli di Samsung Galaxy.

Offerte WINDTRE con telefono senza anticipo 2021

Sul sito dell’operatore WINDTRE sarà possibile confrontare non solo i migliori smartphone associati alle offerte mobile, ma anche diversi modelli di tablet, Wi-Fi portatili e accessori di diverso tipo.

Prendendo in considerazione gli smartphone, li si potrà mettere a confronto sulla base della marca, della modalità di acquisto o di altri parametri, come per esempio la presenza di uno sconto in caso di pagamento in un’unica soluzione o del 5G.

Tra i modelli disponibili, ci sono:

iPhone 13 mini, a partire da 15,99 euro al mese;

iPhone 12, a partire da 17,99 euro al mese;

iPhone 13, a partire da 19,99 euro al mese;

Galaxy S21 Ultra 5G, a partire da 21,99 euro al mese;

iPhone 13 Pro Max, a partire da 29,99 euro al mese;

iPhone 13 Pro, a partire da 29,99 euro al mese;

Galaxy Z Fold3 5G, a partire da 44,99 euro al mese.

Per avere maggiori dettagli sulla durata delle rate e sulle offerte mobile con le quali sottoscrivere un abbonamento con smartphone incluso, si consiglia di fare un salto sul sito dell’operatore.

Offerte Iliad con smartphone incluso

Le offerte a rate proposte da Iliad permettono di acquistare, in 30 mesi, un modello di iPhone. In alternativa, lo si potrà comprare anche in un’unica soluzione.

Tra i modelli disponibili, che sono stati ordinati in ordine di prezzo decrescente, ci sono: