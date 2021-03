Offerte di primavera Amazon: sconti speciali oltre il 40%

Sono quasi 7.000 i prodotti in super sconto da oggi fino al 31 marzo, in alcuni casi anche fino al 2 aprile, su Amazon: sono le “Offerte di primavera Amazon" e faranno felici moltissimi utenti dell’ecommerce, perché praticamente tutte le categorie principali hanno centinaia di offerte e gli sconti superano spesso il 40% anche su prodotti molto costosi.

Immancabili, tra queste settemila offerte, quelle per i prodotti elettronici con possibili affari d’oro soprattutto su smart TV, smartphone e tablet ma anche laptop e mini PC. Corposi anche gli sconti sugli accessori e gli elettrodomestici per la casa. Ma la cosa che farà più felici i potenziali acquirenti è il fatto che moltissimi grandi brand dell’elettronica partecipano all’iniziativa, quindi potremo trovare iPhone in sconto, come anche smart tv di Samsung o LG a prezzi veramente convenienti. Ecco alcuni esempi di offerte sulle quali si può fare ben più di un pensierino.

Offerte di primavera Amazon: gli sconti più interessanti

Spulciando tra le offerte di primavera di Amazon una salta subito all’occhio: lo smart TV Samsung TV QE65LST7TAUXZT QLED da 65 pollici che invece di 4.999 euro è in vendita a 3.599 euro. Quasi 1.400 euro di sconto, pari al 28% del prezzo.

Restando ai grandi marchi dell’elettronica, poi, come non citare le cuffiette bluetooth Sony WF-XB700 che sono in offerta a 64 euro invece che a 120 euro, con uno sconto di oltre il 50%.

Non potevano neanche mancare gli sconti sui dispositivi Amazon, come l’Echo Dot di quarta generazione in vendita a 29,99 euro invece di 59,99 euro (-30%).

Per chi cerca un buon cellulare ma non vuole spendere troppo, infine, consigliamo di guardare all’offerta sul Redmi Note 9T 5G: 219 euro invece di 269, con un taglio netto di 50 euro.

