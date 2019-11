Se siete alla ricerca di offerte economiche per avere internet a casa, allora non vi resta che prendervi il tempo per mettere a confronto le tariffe attualmente disponibili sul mercato. I principali operatori telefonici, come Wind, Vodafone, Tim, 3 e Fastweb, aggiornano infatti molto di frequente le proprie proposte per andare incontro alle esigenze di tutti i potenziali clienti.



Internet casa: offerte economiche del momento

Grazie alla competitività del settore, non vi sarà difficile trovare offerte economiche internet casa che non superano i 30 Euro/mese e comprendono non solo la connessione alla rete, ma anche la possibilità di installare la linea telefonica. I pacchetti disponibili includono anche diversi benefit aggiuntivi. Ad esempio, Wind regala Echo Dot di Amazon e Vodafone propone il servizio Vodafone TV incluso.

Oltre che a questi bonus speciali, di norma le tariffe in promozione dei principali operatori prevedono nel canone mensile indicato:

l’attivazione della linea internet;

il modem;

la linea telefonica;

chiamate illimitate verso rete fissa e cellulari nazionali.

Ricordiamo che la maggior parte delle migliori offerte internet casa del momento sono dedicate alla connessione con fibra ottica: si tratta infatti di quella più performante ed è disponibile ormai, in linea di massima, su tutto il territorio nazionale nelle varianti più diffuse di FTTH (Fiber To The Home), per le principali città italiane, e FTTC (Fiber To The Cabinet), nelle restanti località.

Offerte economiche internet casa: tariffe a confronto

Presentiamo qui di seguito le tre migliori offerte internet casa. Mettendo le tariffe a confronto, abbiamo potuto osservare costi e servizi e creare una classifica dedicata a tutti coloro che sono ora alla ricerca di una proposta alternativa.

Wind Super Fibra

L’offerta internet casa più conveniente al momento è Wind Super Fibra, con un canone mensile pari a 26,98 Euro/mese, anziché gli originali 31,98 Euro/mese. Si tratta di una proposta valida solo se attivata online dai nuovi clienti che vivono in città italiane coperte da fibra ottica FTTH, entro il 15/11/2019.

I vantaggi della promozione sono:

100 Giga al mese in regalo;

modem di ultima generazione incluso;

costi di attivazione inclusi;

servizio di assistenza gratuito;

servizio Family Protect, ovvero un sistema che garantisce la massima sicurezza per la privacy di tutta la famiglia.

In aggiunta, solo con l’attivazione di questa offerta, è possibile acquistare una SIM al costo di 7,99 Euro/mese che include 150 Giga al mese, minuti illimitati e 100 SMS.

Tra i bonus più interessanti compresi in Wind Super Fibra, potrete ottenere Echo Dot di Amazon. Echo Dot è un altoparlante intelligente controllato tramite comandi vocali e connesso alla rete internet. È possibile fare chiamate, ascoltare musica, controllare le ultime notizie e ottenere tutte le informazioni generali che vi servono sul momento.

3 SUPER FIBRA

Al pari dell’offerta Wind, anche SUPER FIBRA di 3 propone il canone mensile più basso, al costo di 26,98 Euro/mese, invece che 33,98 Euro/mese. Il costo del modem (a 5,99 Euro/mese) è incluso nell’offerta, così come il prezzo del servizio di attivazione della linea (che corrisponde a 120 Euro totali, rateizzato). Anche questa promozione è valida solo per i nuovi clienti che scelgono di attivarla online.

Essendo una proposta che si rivolge principalmente ai clienti che hanno a disposizione la connessione con fibra, la velocità di connessione massima prevista può raggiungere 1000 Mb/s in download (con FTTH) oppure i 200 -100 Mb/s (con FTTC).

Le caratteristiche dell’offerta sono:

Giga illimitati;

modem incluso di ultima generazione con assistenza gratuita;

servizio ALL-IN Super Power, ovvero 3 SIM aggiuntive con Giga e minuti di chiamata illimitati, al prezzo aggiuntivo di 7,99 Euro/mese.

Vodafone Internet Unlimited Chiamate Illimitate

Al costo di 27,90 Euro/mese, anche Vodafone offre una delle tariffe più convenienti internet casa del momento. Il canone mensile dell’offerta include anche il prezzo del modem e del servizio di attivazione. Il pacchetto è facilmente acquistabile attraverso il portale web di Vodafone, in tutta comodità, così come negli store fisici Vodafone.

L’offerta include:

modem Vodafone Station e assistenza gratuita;

linea fissa con chiamate verso altri fissi e mobili nazionali gratuiti;

Vodafone TV;

SIM dati con 30 Giga/mese per navigare fuori casa.

Internet casa: come scegliere la migliore tariffa

Per orientarvi sul mercato molto affollato delle offerte internet casa, vi consigliamo innanzi tutto di valutare con attenzione lo scopo e le abitudini di utilizzo della vostra tariffa. In questa sezione, abbiamo selezionato alcuni suggerimenti che possono aiutarvi a comprendere qual è la tariffa che meglio risponde alle vostre esigenze.

Controllate la copertura

Molte delle offerte economiche internet casa attualmente disponibili riguardano la tecnologia di connessione con fibra ottica. Anche se oggi sono rimaste solo poche eccezioni, non tutti i Comuni italiani sono raggiunti dalla fibra. Per questo motivo, prima di firmare un contratto promozionale che include questo tipo di tecnologia, dovete assicurarvi che il territorio in cui siete domiciliati ne sia coperto.

Per ottenere l’informazione, vi basterà visitare il sito web della compagnia telefonica che propone l’offerta di vostro interesse. Ogni operatore internet consente di controllare comodamente online se il vostro Comune è coperto dalla fibra e quale standard è adottato (ad esempio, FTTH o FTTC). Da ciò dipenderà infatti la velocità finale della vostra connessione.



Verificate la tipologia di connessione disponibile

Una questione che rimane legata alla connessione in fibra ottica è quella della tipologia o standard adottato presso il vostro Comune. A seconda di questo, potrete beneficiare di una specifica offerta e beneficiare di una certa velocità di connessione. Anche in questo caso, potrete verificare l’informazione visitando il sito del vostro operatore di rete.

Se presso il vostro domicilio è disponibile la copertura con fibra FTTH (Fiber To The Home), allora significa che potrete trarre vantaggio dalla tipologia di connessione più avanzata, stabile e veloce. La fibra FTTH è l’unica infatti che consente di raggiungere la velocità di 1000 Mb/s in download.

Se invece siete coperti da fibra FTTC (Fiber To The Cabinet), allora la velocità della connessione, pur godendo della qualità della fibra ottica, non supererà i 100-200 Mb/s.

Valutate l’acquisto del modem

La maggior parte delle offerte internet casa che potete trovare sul mercato prevedono l’attivazione della linea e il costo del modem inclusi. D’altra parte, voi potreste scegliere di acquistare il modem per vostro conto, opzione che vi garantisce una maggiore libertà di utilizzo e la possibilità di riconfigurazione ogni volta che passate ad un operatore differente. Sottolineiamo infatti che il modem previsto dai contratti internet è in comodato d’uso e va restituito una volta cessato lo stesso.

Fate attenzione ai vincoli contrattuali

Uno dei consigli più universalmente validi è quello di leggere sempre con attenzione il contratto che decidete di sottoscrivere per l’offerta di vostro interesse. In particolare, dovrete controllare i vincoli di permanenza: di norma vanno dai 12 ai 24 mesi e prevedono il pagamento di una penale nel caso doveste recedere in anticipo.

Un’ulteriore dettaglio da esaminare sono i servizi aggiuntivi che sono previsti in automatico una volta firmato il contratto. Potrebbe trattarsi ad esempio di prodotti a rate o costi di attivazione diluiti nel tempo, il cui prezzo non è specificato chiaramente nel canone mensile presentato dall’offerta.

Uno dei modi più efficaci con cui potete capire a colpo d’occhio qual è la tariffa migliore per voi è quello di utilizzare un servizio di comparazione online. Uno di questi è quello di SosTariffe.it, usato da milioni di persone per la sua affidabilità e previsione. Il comparatore di SosTariffe.it permette di filtrare le proposte sul mercato dei principali operatori presenti in Italia (Wind, 3, Vodafone, Tim, Fastweb, Cheapnet e Eolo) in base a diversi elementi, come la categoria di utenza privata o business, la tipologia di connessione (fibra ottica, banda larga, internet + TV, e così via) e l’ammontare del canone mensile.