Offerte Esclusive Prime: i migliori auricolari wireless in sconto

Tra le tante Offerte Esclusive Prime di questa prima giornata e in corso fino alla mezzanotte ci sono anche quelle sugli auricolari wireless, un prodotto tra i più apprezzati e disponibile in centinaia di modelli, di ogni fascia di prezzo. Abbiamo selezionato le migliori cuffiette in-ear, cioè quelle che si inseriscono nel padiglione auricolare e lo chiudono con il gommino, scegliendo le proposte con gli sconti più interessanti.

Gli auricolari wireless in-ear Sony WF-1000XM4 sono basati sul processore V1 HD, deputato alla cancellazione del rumore. Sono dotate di certificazione Hi-Res Audio e IPX4, quindi resistono a umidità e polvere. Con la funzione Speak-to-chat quando ascoltiamo musica, questa si interrompe al suono della nostra voce e ci fa ascoltare i rumori ambientali.

La batteria ha una durata fino a 24 ore con la cancellazione del rumore attivata e una ricarica rapida di appena 5 minuti consente l’ascolto per altri 60 minuti.

Le cuffiette in-ear wireless Sony WF-1000xM4 hanno un prezzo di listino piuttosto alto, ma sono un prodotto premium di un marchio decisamente affidabile: 280 euro. Grazie alle Offerte Esclusive Prime, però, gli abbonati Amazon Prime le possono acquistare a 190 euro (-32%, -90 euro).

Sony WF-1000XM4 – Auricolari in-ear – Con cancellazione attiva del rumore (ANC)

Gli auricolari wireless Oppo Enco X2 sono in grado di registrare ciò che si sente, quindi si possono usare per catturare brevi clip audio. Con la funzione Speak-to-Chat, invece, sospendono la riproduzione della musica al suono della nostra voce. Hanno la cancellazione del rumore (ANC) e la connettività Bluetooth 5.2.

La batteria della custodia ha una capacità di 566 mAh che assicura circa 40 ore di autonomia. Sono compatibili anche con iOS. Il prezzo di listino degli auricolari in-ear Oppo Enco X2 è di 199,99 euro ma grazie alle Offerte Speciali Prime si possono acquistare scontati a 129,99 euro (35%, -70 euro).

Oppo Enco X2 – Auricolari in-ear – Con cancellazione attiva del rumore (ANC)

Le Huawei FreeBuds Pro 2 con doppio speaker sono certificate IP54, possono essere connesse a due dispositivi e hanno la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) fino a 47 dB, un valore decisamente alto. La batteria di ogni cuffietta ha una durata di 6 ore e mezza, mentre quella della custodia le tiene accese 30 ore.

Il prezzo di listino delle cuffiette Huawei FreeBuds Pro 2 è piuttosto elevato e pari a 199,99 euro ma anche questo modello è scontato in occasione del Prime Day d’autunno: 179,90 euro (-10%, -20 euro).

Huawei FreeBuds Pro 2 – Auricolari in-ear – Con cancellazione attiva del rumore (ANC)

Gli auricolari in-ear wireless Samsung Galaxy Buds2 sono dotati di ANC, la cancellazione attiva del rumore, e della certificazione IPX2. La batteria degli auricolari è di 62 mAh mentre la custodia ha una capacità di 472 mAh. L’autonomia va dalle 5 alle 20 ore con ANC disattivato.

Le Samsung Galaxy Buds2 costano 149 euro, ma con le Offerte Esclusive Prime si possono acquistare a 88 euro (-41%, -61 euro).

Samsung Galaxy Buds2 – Auricolari in-ear – Con ANC Cancellazione attiva del rumore

Anche i nuovi auricolari Nothing Ear (1), appena arrivati sul mercato, sono dotati della cancellazione attiva del rumore (ANC). I driver sono da 11,6 mm e il suono è chiaro, distinto e pulito. La batteria del case offre un’autonomia di 30 ore mentre con la ricarica rapida da 10 minuti si ottengono altre 1,2 ore di ascolto.

Gli auricolari wireless Nothing Ear (1) hanno un prezzo di listino pari a 99,99 euro ma grazie alle Offerte Esclusive Prime gli abbonati Amazon Prime possono acquistarle a 74,99 euro (-25%, -25 euro).

Nothing Ear (1) – Auricolari in-ear – Con cancellazione attiva del rumore (ANC)

