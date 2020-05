Offerte Fastweb Casa: le migliori promozioni di maggio 2020

Fastweb Casa è la promozione ultraveloce proposta dall’operatore Fastweb disponibile online al costo promozionale di 29,95 euro al mese, invece di 34,95 euro, che è il prezzo di listino. Si tratta di un’offerta che si può attivare online fino al 31 maggio 2020 e con la quale è possibile viaggiare alla velocità massima della fibra FTTH.

Fastweb è un operatore che nel 2019 si è già distinto rispetto agli altri per le sue ottime performance, che sono risultate le migliori non solo in termini di velocità di connessione, ma soprattutto per quel che riguarda la latenza.

Quali sono i vantaggi delle promozioni Internet casa proposte dall’operatore? Cosa è incluso nel prezzo mensile? E cosa succede nel caso in cui non si fosse coperti dalla fibra ottica? Analizziamo di seguito quali sono le caratteristiche dell’offerta e in cosa si contraddistingue rispetto a quelle proposte dagli altri operatori.



Fastweb Casa: paghi quello che vedi

Nel momento in cui si sceglie di sottoscrivere una tariffa Internet casa, bisogna stare attenti ai cosiddetti costi nascosti, gli stessi che in genere sono legati alla presenza di un vincolo di tipo contrattuale.

La promozione Fastweb Casa non ha vincoli di durata: chi la attiva può disattivarla in qualsiasi momento. In più non ci saranno né costi nascosti in fattura né aggiunte future: il prezzo proposto in fase di attivazione rimarrà tale, in quanto trasparenza e chiarezza sono parole chiave per l’azienda.

L’importo mensile comprende una connessione Internet di tipo illimitato, zero costi per il contributo di attivazione e il modem FASTGate. I vantaggi non si fermano qui in quanto la promozione prevede anche altri servizi esclusivi.

Una tariffa di tipo all inclusive

Oltre a quanto anticipato finora, quindi Internet con accesso illimitato alla velocità massima disponibile di 1 Giga in download, l’offerta Fastweb Casa include:

• le chiamate verso tutti i numeri di rete fissa nazionale, senza lo scatto alla risposta;

• le chiamate verso tutti i numeri mobili nazionali, senza lo scatto alla risposta.

Sono inoltre già attivi i seguenti servizi:

• Chi chiama;

• Avviso di chiamata;

• Nascondi Numero;

• Disabilitazione chiamate;

• Trasferimento di chiamate.

Per quanto riguarda il modem FASTGate, si tratta di un modello di ultima generazione, dotato di un Wi-Fi super potente che può raggiungere ogni angolo della casa. Sebbene non sia obbligatorio utilizzare il modem concesso in dotazione dell’operatore, è fortemente consigliato il suo utilizzo in quanto permette di sfruttare al massimo la potenza della rete.

Un regalo per gli appassionati di videogiochi

Fastweb Casa include anche 12 mesi di abbonamento a XBOX LIVE GOLD, grazie al quale sarà possibile giocare in modalità multiplayer e avere accesso a giochi gratuiti e a sconti esclusivi.

Dopo aver attivato l’offerta Fastweb Casa, sarà possibile recuperare dall’Area Clienti MyFastweb il codice sconto che dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’attivazione del servizio.

Dopodiché si dovrà accedere al pagina web xbox.com/redeemcode utilizzando il proprio account Microsoft oppure il profilo Xbox Live Gold e inserire il codice sconto fornito da Fastweb per avere diritto all’abbonamento gratuito.

L’assistenza clienti e i servizi WOW

La promozione di Fastweb include il servizio di assistenza clienti MyFastweb a costo zero. L’abbonamento Internet casa dà diritto anche al cosiddetto WOW FI: si tratta della rete Wi-Fi dell’operatore, che presenta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia e con la quale è possibile connettersi a Internet anche quando ci si trova lontano da casa.

Tra i servizi WOW, è disponibile gratuitamente per 1 mese il WOW Space, un cloud illimitato e di facile utilizzo, in cui salvare tutti i propri documenti e che potrà essere mantenuto al costo annuale di 9,95 euro al mese.

Tutti i servizi elencati finora sono disponibili al costo mensile di 29,95 euro. La domanda che potrebbe sorgere spontanea a questo punto è:si può avere accesso alla promozione soltanto con la fibra ottica? Cosa succede ai clienti che non sono coperti da tale tecnologia di rete?

La verifica della copertura

Il primo passaggio da effettuare per poter procedere con l’attivazione di Fastweb Casa online è la verifica della copertura, che consiste nell’inserimento del proprio indirizzo di casa. In questo modo si potrà conoscere quale tipologia di offerta sarà possibile sottoscrivere in base al luogo in cui si abita.

Nello specifico, si potrà attivare:

• la promozione in fibra FTTH, per viaggiare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• la promozione in fibra FTTC, per viaggiare alla velocità di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• la promozione ADSL, per viaggiare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

A prescindere dal tipo di connessione, il costo della tariffa Fastweb Casa rimarrà sempre lo stesso, ovvero sarà pari a 29,95 euro al mese. Inoltre, i servizi disponibili rimarranno esattamente gli stessi di quelli presenti nella promozione di tipo FTTH.

La personalizzazione del servizio

Chi fosse interessato ad ampliare l’offerta Internet casa ideata dall’operatore Fastweb, avrà la possibilità di scegliere tra i pacchetti proposti al fine di rendere la promozione ancora più completa.

Una delle soluzioni disponibili è la cosiddetta Opzione Internazionale, che permette di integrare con 5 euro in più al mese 1.000 minuti di chiamate verso più di 60 destinazioni estere, non solo dunque in Europa, ma in tutto il mondo.

Tra i pacchetti più interessanti ci sono poi:

• Fastweb Casa + DAZN, al costo aggiuntivo di 9,99 euro, con il quale si potrà avere accesso ai contenuti della piattaforma di streaming e all’offerta di Fastweb, pagando in totale 33,95 euro al mese;

• Fastweb casa + NOW TV Entertainment: i primi 3 mesi di questa promozione sono gratuiti e compresi nei 29,95 euro mensili. Attivandola si avrà accesso alle serie TV e agli show di Sky, alle stagioni complete, ai documentari e a tutte le produzioni originali di Sky. Dopo il terzo mese, la promozione avrà un costo di 9,99 euro in più al mese.