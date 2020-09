Offerte Fastweb fibra ottica: le tariffe per avere una connessione a casa veloce

“Scopri la trasparenza e la libertà”: si tratta della frase di apertura della landing con la quale Fastweb commercializza le proprie offerte in fibra ottica, che permettono di attivare una connessione a casa veloce che può raggiungere fino a 1 Giga in download.

La frase riesce a racchiudere in modo sintetico quali sono le caratteristiche delle promozioni Internet casa di Fastweb, che offrono la libertà di scegliere ciò che più si desidera e la trasparenza di attivare delle tariffe il cui costo rimarrà inalterato negli anni.

Le promozioni base di Fastweb partono dal costo di 29,95 euro al mese e possono essere personalizzate con l’aggiunta di alcuni pacchetti legati all’intrattenimento: vediamo di seguito di cosa si tratta e quali sono i servizi ai quali si potrà avere accesso.

Fastweb Casa

L’offerta Internet casa chiamata Fastweb Casa è la promozione ideata dall’operatore per navigare alla velocità della fibra ottica, fino a 1 Giga in download. L’offerta può essere attivata direttamente online: in questo modo si avrà accesso a uno sconto sul prezzo di listino e si pagheranno 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese.

Per sottoscrivere la promozione online, sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata alla promozione presente sul sito dell’operatore e scegliere se:

• cliccare su Abbonati online: in questo caso sarà effettuato un passaggio importantissimo, ovvero la verifica della copertura nel luogo in cui si abita;

• cliccare su Ti chiamiamo gratis oppure su Chatta con noi, per ricevere supporto durante la fase di attivazione.

Fastweb concede 30 giorni di tempo ai propri clienti per cambiare idea e disattivare la promozione nel caso in cui non si fosse soddisfatti a costo zero: in questa ipotesi, saranno rimborsati tutti i costi sostenuti durante il primo mese.

Quali sono i servizi inclusi nell’abbonamento Fastweb Casa? Si tratta di:

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem FASTGate e il contributo di attivazione, che sono inclusi senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• il WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb, disponibile in tutta Italia;

• il WOW Space, ovvero uno spazio cloud illimitato, completamente gratuito, ma solo per attivazioni fino al 30 settembre 2020;

• 3 mesi di DAZN gratuiti.

Fastweb Casa + Mobile

L’offerta Fastweb Casa + Mobile permette di attivare, a un prezzo più conveniente, ben due servizi: da un lato si potrà disporre di una connessione Internet casa senza limiti, al costo di 25,95 euro al mese, dall’altro di una SIM per chiamare gratuitamente dal proprio cellulare e per connettersi a Internet, al costo di 8,95 euro al mese.

La promozione avrebbe dunque un costo totale di 34,90 euro, con i quali si avrà accesso a:

• una SIM con 50 Giga, minuti illimitati e 100 SMS;

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem FASTGate e il contributo di attivazione inclusi senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• il WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb, disponibile in tutta Italia;

• il WOW Space, ovvero uno spazio cloud illimitato, gratuito, ma solo per attivazioni fino al 30 settembre 2020;

• 3 mesi di DAZN gratuiti.

Quando ci si trova nello spazio Ue o in Svizzera, si potrà continuare a utilizzare la SIM con 4 Giga di Internet inclusi nell’offerta, 500 minuti e 100 SMS.

Le promozioni Internet casa di Fastweb sono conosciute per il fatto di non avere vincoli di tipo contrattuale: il recesso è dunque possibile in qualsiasi momento senza dover pagare delle penali. Si dovrà sostenere soltanto il costo di una mensilità aggiunta, relativo alla dismissione del servizio, fatta eccezione per il caso in cui il recesso avvenga entro i primi 30 giorni dall’attivazione.

Fastweb Casa + NOW TV o DAZN

Come anticipato in apertura, Fastweb Casa può essere integrata dall’aggiunta di alcuni pacchetti legati all’intrattenimento o allo sport. In particolare è possibile scegliere NOW TV Entertainment, che è gratuito per i primi 3 mesi e poi porta la promozione ad avere un costo totale di 39,94 euro al mese.

Scegliere questo pacchetto significa poter vedere in streaming le serie TV e gli Show di Sky, le stagioni complete disponibili on demand, le produzioni Sky Original, oltre che numerosissimi documentari di argomento scientifico, artistico, storico, e così via.

In omaggio si riceverà anche il NOW TV Smart Stick, che trasforma qualsiasi televisore in una Smart TV: basterà collegarsi a Internet per poter accedere a tutti i contenuti in streaming.

Un’altra opzione disponibile consiste nell’integrare l’abbonamento base Fastweb Casa con DAZN, una piattaforma con la quale poter vedere le emozioni del grande calcio e un gran numero di appuntamenti sportivi, e che prevede un periodo di gratuità pari a 3 mesi.

A partire dal quarto mese in poi, l’offerta avrà un costo extra di 8,99 euro al mese (si tratta di 1 euro in meno rispetto al caso in cui DAZN venga attivato singolarmente), portando così la promozione Internet casa a un costo totale di 38,94 euro al mese. Si tratta di una promozione della quale approfittare online il prima possibile in quanto scade il 30 settembre 2020.

Per saperne di più

Oltre a quanto detto finora, i già clienti Eni gas e luce hanno l’opportunità di poter attivare un abbonamento a Internet e navigare con la fibra di Fastweb al prezzo super scontato di 23,95 euro al mese.

Cosa succede, invece, a tutti quei clienti che effettuano un test della copertura e si rendono conto di non essere ancora raggiunti dalla fibra FTTH? Possono comunque attivare Fastweb Casa? La risposta è sì: l’unica differenza è che potranno attivare una promozione in fibra FTTC, oppure di tipo ADSL.

Nel primo caso, potranno navigare fino a un massimo di 200 Mega in download e di 20 mega in upload, mentre nel secondo caso potranno raggiungere la velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Al costo di 29,95 euro al mese, poi, sul sito dell’operatore sono anche disponibili:

• lo smartworking pack, con il quale navigare da casa come se si fosse in ufficio;

• il senior pack, che aiuta le persone più anziane a diventare indipendenti nell’utilizzo di Internet e a navigare in totale sicurezza;

• l’e-learning pack, perfetto per studiare da casa. Le tre opzioni sono disponibili nel caso di attivazione online, ma solo fino al 30 settembre 2020.