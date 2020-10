Quali sono le offerte fibra casa con le quali risparmiare rispetto alla connessione che si ha in casa o che permettono di attivare l’offerta migliore qualora si avesse intenzione di attivare una nuova connessione? In questo articolo potrai trovare il confronto tra le proposte di 4 diversi operatori, ovvero WINDTRE, Vodafone, Fastweb e TIM.

Tra gli elementi che le accomunano troviamo il fatto che abbiamo tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese e che, nelle zone raggiunte dalla copertura di rete, possono viaggiare alla velocità della fibra FTTH, che è pari a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload.

Analizziamo i costi e le caratteristiche delle offerte fibra casa proposte da WINDTRE, Vodafone, Fastweb e TIM al fine di mettere in evidenza gli aspetti più importanti che potrebbero aiutarvi a trovare l’offerta che meglio si adatta alle vostre esigenze.

1. L’offerta fibra casa di WINDTRE

La Super Fibra proposta dall’operatore WINDTRE ha un costo mensile di 28,98 euro e comprende al suo interno il contributo di attivazione e il costo del modem, che è pari a 5,99 euro al mese. Soltanto nelle aree bianche in fibra FTTH è previsto un contributo per l’allaccio di 99 euro e un costo di 29,99 euro al mese.

Negli altri casi, l’attivazione della promozione in fibra è gratuita: per conoscere se si potrà navigare alla velocità della fibra ottica, pari a 1 Gbps tramite l’attivazione della Super Fibra WINDTRE, si consiglia di effettuare la verifica della copertura, o sul sito dell’operatore o su altri portali specializzati, come per esempio quello di SOStariffe.it.

La promozione di WINDTRE comprende:

• le chiamate illimitate e gratuite;

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• Giga illimitati attivi fin da subito per gli smartphone di tutta la famiglia;

• la possibilità di acquistare una SIM al costo di 9,99 euro al mese che comprende minuti e Giga illimitati.

2. L’offerta fibra casa di Vodafone

La fibra di Vodafone ha un costo mensile di 29,90 euro al mese e include:

• il servizio Vodafone Ready, che comprende il modem, al costo di 6 euro al mese per 48 mesi;

• il costo di attivazione, che è pari a 1 euro al mese per 24 mesi;

• le chiamate illimitate verso telefono fisso e mobile;

• la Vodafone TV;

• 12 mesi di Amazon Prime Video.

Nel caso in cui si scegliesse di attivare la promozione senza Vodafone Station, avrebbe un costo pari a 28,90 euro al mese.

La fibra Vodafone può essere personalizzata:

• con l’aggiunta del mobile Wi-Fi: al costo di 32,90 euro al mese si riceverebbe un router Wi-Fi e una SIM dati contenente 150 Giga al mese;

• con l’aggiunta di un SIM che include SMS, minuti e Giga illimitati, al costo totale di 39,90 euro al mese.

3. L’offerta fibra casa di Fastweb

La fibra di Fastweb ha un costo di 29,95 euro al mese: si differenzia dalle altre offerte perché il modem o il contributo di attivazione non vengono pagati a rate nel costo del canone, che è fisso per sempre.

Nell’offerta sono inclusi:

• il contributo di attivazione;

• il modem FASTGate di ultima generazione;

• i servizi WOW, che inglobano il WOW FI e il WOW Space;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa nazionale e senza scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete mobile nazionale e senza scatto alla risposta.

• 3 mesi gratuiti di DAZN che potranno poi essere mantenuti al costo aggiuntivo di 8,99 euro al mese, risparmiando così 1 euro al mese sul prezzo dell’abbonamento a DAZN che è pari a 9,99 euro al mese.

La promozione di Fastweb non ha vincoli contrattuali: ciò significa che in caso di recesso non si dovranno sostenere penali, ma unicamente un contributo di una mensilità, di 29,95 euro, previsto per la dismissione del servizio.

4. L’offerta fibra casa di TIM

La Super Fibra di TIM ha un costo mensile di 29,90 euro al mese e comprende sia il modem sia il contributo di attivazione. In particolare, il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 di ultima generazione ha un costo di 5 euro al mese per 48 mesi, mentre per l’attivazione sono previsti 10 euro al mese per 24 mesi.

Da quanto appena esposto si deduce che la promozione di TIM, come anche quella di Vodafone, prevede un vincolo contrattuale e in caso di recesso anticipato dovranno essere sostenuti tutti i costi relativi alle eventuali rate residue.

La promozione comprende poi:

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che sono gratuite nel caso di attivazione online dell’offerta e che avranno un costo di 5 euro dopo i primi 48 mesi;

• la streaming TV di TIM, ovvero TIMVISION, con la quale si potranno vedere tanti film e serie TV per tutta la famiglia.

Le offerte di TIM possono essere personalizzate:

• con l’aggiunta di 6 euro al mese, aggiungendo così il Wi-Fi certificato e l’opzione Safe Web Plus, per navigare meglio e con un maggior livello di protezione;

• con l’aggiunta di 14 euro, aggiungendo i contenuti di Disney+, Netflix, TIMVISION Plus: in questo caso si riceverà a casa il decoder TIMVISION Box.

5. L’alternativa di TIM alla fibra

In genere prima di attivare un’offerta in fibra ottica, si consiglia sempre di effettuare un test della copertura in quanto se non si è raggiunti dalla fibra FTTH si può di solito attivare una connessione:

• di tipo FTTC, e navigare fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

• di tipo ADSL, e navigare fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Cosa succede nelle zone che non sono raggiunte né dalla fibra né dall’ADSL? Si potrà scegliere l’attivazione della promozione TIM Super FWA, la quale sfrutta la tecnologia fibra misto radio.

La connessione prevede l’installazione di un’antenna e la ricezione direttamente a casa di uno specifico router, che potrà essere interno o esterno, e che permette di captare la onde radio che sono a loro volta collegate alla fibra.

Questa offerta di TIM non è in fibra ma, al costo di 24,90 euro al mese, permette comunque di navigare:

• fino a 30 Mbps in download;

• fino a 3 Mbps in upload.

Al costo di 2 euro in più al mese la si può anche trasformare in una promozione Internet casa di tipo all inclusive con l’aggiunta delle chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.