Offerte Fibra casa: le tariffe di novembre 2020

La fibra ottica in Italia permette di navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload: si tratta della migliore connessione attualmente disponibile, che è possibile attivare a un costo inferiore ai 30 euro mensili.

L’unica limitazione esistente oggi si lega al fatto che la fibra appena citata, ovvero la FTTH – acronimo di Fiber To The Home – non è ancora in grado di coprire tutto il territorio italiano in quanto non è stata ancora realizzata un’infrastruttura di rete capillare.



Come procedere allora nel caso in cui si volesse attivare un’offerta Internet casa in fibra ottica? Quali sono i passaggi da seguire per individuare la migliore offerta fibra disponibile? Ecco qualche consiglio utile per fare la scelta giusta.

Le offerte fibra casa e la verifica della copertura

Il primo step da mettere in pratica nel caso in cui si volesse attivare una nuova offerta fibra casa consiste nella verifica della copertura, ovvero nel controllare se il luogo in cui si vive è già raggiunto dalla fibra ottica.

Per farlo si può:

• andare direttamente sul sito dell’operatore dell’offerta che si vorrebbe attivare e inserire il proprio indirizzo di residenza o domicilio;

• eseguire la stessa procedura su un portale specializzato, come per esempio SOStariffe.it, sul quale si dovrà prima selezionare un dato provider e, in un secondo momento, digitare il proprio indirizzo.



Nel caso in cui si scoprisse di non essere coperti dalla fibra ottica, si potrà comunque attivare la stessa offerta individuata, allo stesso prezzo e con le stesse caratteristiche. Quello che cambierà, nella pratica, sarà soltanto la velocità di rete, che potrà essere:

• quella della fibra FTTC, con la quale navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• quella della rete ADSL, con la quale navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Di seguito saranno quindi presentate le migliori offerte fibra casa che si possono attivare nel mese di novembre 2020, con i costi e le differenze che li contraddistinguono. Un primo suggerimento da mettere in pratica consiste nell’attivare queste promozioni direttamente online in quanto sono di solito previsti degli sconti extra.

1. L’offerta fibra casa di WINDTRE

L’offerta fibra casa di WINDTRE si chiama Super Fibra: è disponibile al costo di 28,98 euro al mese, nel quale sono inclusi il contributo di attivazione e il modem, a 5,99 euro al mese per un periodo di 48 mesi.

Quella di WINDTRE è dunque un’offerta con vincolo contrattuale e, nel caso di recesso anticipato, si dovranno sostenere le rate residue del modem. Qualora non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, si potrà attivare:

• la fibra FTTC, con l’offerta Internet 200, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• la rete ADSL, con l’offerta Internet 20, per navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

La promozione comprende:

• la connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• la possibilità di avere Giga illimitati sulla propria SIM, che potranno essere attivati anche su altre due SIM senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• la possibilità di attivare, anche in portabilità, una SIM al costo 9,99 euro al mese, che prevede minuti, SMS e Giga illimitati.

2. L’offerta fibra casa di Vodafone

Internet Unlimited è l’offerta fibra proposta da Vodafone, per navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload, la quale può essere attivata anche:

• in versione FTTC, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• con la connessione di tipo ADSL, per navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

L’offerta include:

• la connessione Internet casa;

• le chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali;

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• la Vodafone TV, una piattaforma sulla quale è possibile vedere tanti film, serie TV e programmi di vario genere.

La promozione Vodafone, chiamata Internet Unlimited, costa 29,90 euro al mese, dei quali 20,90 euro sono per il servizio Internet e di telefonia fissa, mentre poi ci sono 6 euro al mese per 48 mesi per i servizi di Vodafone Ready, che includono il modem e l’assistenza dedicata, 1 euro al mese per 24 mesi per il contributo di attivazione, e 2 euro per le chiamate.

Ne consegue che anche la promozione Vodafone prevede un vincolo di tipo contrattuale, al termine del quale il costo totale mensile dell’offerta sarà più basso.

3. L’offerta fibra casa di Fastweb

La promozione fibra di Fastweb si chiama Fastweb Casa e prevede un costo fisso mensile di 29,95 euro. Nel piano sono compresi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem FASTGate;

• il contributo di attivazione;

• i servizi WOW;

• l’assistenza dedicata MyFastweb.

Nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla fibra FTTH, che raggiunge le velocità di 1 Giga in upload e di 200 Mega in download, sarà possibile attivare:

• la fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• la connessione di tipo ADSL, per navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Uno dei punti di forza dell’offerta fibra di Fastweb, oltre alla potenza e alla stabilità della sua rete, è rappresentato dal fatto che non sono previsti vincoli di tipo contrattuale, quindi sarà possibile recedere dall’offerta in qualsiasi momento senza dover pagare penali o costi di recesso.

In più, non ci saranno neanche sorprese o rimodulazioni del canone nel corso del tempo: con Fastweb, in pratica, si paga esattamente quello che si vede, per sempre.

4. L’offerta fibra casa di TIM

La Super Fibra di TIM, che permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload, ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale è presente anche il costo del modem TIM HUB+, che dovrà essere sostenuto per un periodo di 48 mesi, a 5 euro al mese.

Nella promozione sono previsti:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale vedere film, serie TV e programmi di diverso genere, adatti a tutta la famiglia;

• il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

Nell’ipotesi in cui, in seguito alla verifica della copertura, ci si rendesse conto di non essere raggiunti dalla fibra FTTH, sarà comunque possibile sottoscrivere la promozione appena presentata scegliendo tra:

• Super Mega, offerta che si basa sulla fibra FTTC, e che raggiunge i 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• Super ADSL, offerta che permette di navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

5. L’offerta fibra casa di Sky

Anche l’operatore Sky, specializzato nel settore delle pay TV, ha lanciato le sue prime offerte fibra per navigare fino a 1 Giga in download e di 300 Mega in upload.

A seconda di quanto si vuole spendere e della grandezza della propria abitazione, sarà possibile scegliere tra l’offerta:

• Smart, nella quale sono previste le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH, lo Sky Wifi Hub e l’attivazione gratuita nel caso di attivazione online, al costo di 29,90 euro al mese;

• Ultra, la quale ha un costo di attivazione scontato pari a 50 euro per attivazione online, un costo del canone di 32,90 euro al mese, nel quale rientrano le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH, lo Sky Wifi Hub e che è perfetta per le case su due piani o di maggiori dimensioni;

• Ultra Wi-Fi, promozione che al prezzo di 37,90 euro al mese prevede le chiamate gratuite, oltre a tutti gli altri vantaggi presenti nelle altre due promozioni.

Per i già clienti Sky sono disponibili, inoltre, i seguenti sconti:

• 6 mesi gratuiti per chi è cliente da almeno 6 anni;

• 3 mesi gratuiti per chi è cliente da almeno 1 anno;

• 1 mese gratuito per chi è cliente da meno di 1 anno.

Tra i vantaggi delle offerte fibra di Sky c’è la possibilità di acquistare un piano unico che comprende sia la connessione Internet casa sia i pacchetti Sky TV, come per esempio Sky Cinema o Intrattenimento Plus.