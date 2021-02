Offerte fibra ottica febbraio 2021: quale acquistare?

Valutare una nuova connessione Internet casa in fibra ottica non è mai una scelta troppo semplice, soprattutto quando ci si ritrova a dover scegliere una data offerta per la prima volta. Quali sono gli elementi che si devono considerare?

Una buona offerta fibra ottica non deriva unicamente dal fattore prezzo, ma da tutta una serie di elementi che contribuiscono a renderla unica e di maggiore appeal rispetto alle altre disponibili sul mercato.

Il vantaggio comune a tutte le offerte fibra ottica disponibili nel mese di febbraio 2021 è rappresentato dal fatto che si tratti di promozioni di tipo all inclusive (che comprendono dunque anche altri servizi oltre alla mera connessione Internet casa), le quali hanno un costo medio mensile inferiore ai 30 euro al mese.

;

Un altro elemento che le accomuna consiste nel fatto che si tratti di promozioni che possono essere arricchite con l’aggiunta di servizi extra a pagamento, i quali presentano una certa convenienza nel caso in cui se ne fosse interessati nella misura in cui si pagherebbe comunque un prezzo inferiore rispetto a quello previsto nel caso di sottoscrizione singola.

Di seguito saranno analizzate nel dettaglio (e in modo comparativo) le offerte fibra ottica migliori tra quelle in circolazione a febbraio 2021, ovvero le proposte degli operatori TIM, WINDTRE, Vodafone, Sky e Fastweb.

Offerte fibra ottica TIM

La fibra ottica di TIM – che si chiama TIM Super Fibra – ha un costo mensile di 29,90 euro, nel quale sono inclusi:

la connessione in fibra FTTH, con la quale è possibile navigare fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione, con il quale si naviga con una copertura e una velocità maggiori in tutta la casa;

il contributo di attivazione, che è pari a zero;

TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale vedere un gran numero di contenuti dedicati a tutta la famiglia;

il Wifi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

La promozione di TIM può essere personalizzata con i seguenti servizi:

TIM UNICA che prevede Giga illimitati per tutti gli smartphone TIM della famiglia e 6 mesi gratuiti di Disney+;

Mondo Intrattenimento, che include Disney+, Netflix e TIMVISION Plus, al costo di 14 euro al mese.

Offerte fibra ottica WINDTRE

La Super fibra di WINDTRE ha un costo di 26,99 euro al mese: si tratta, attualmente, della promozione Internet casa più economica tra quelle con le quali è possibile navigare alla velocità massima di 1 Giga in download. Con l’aggiunta del Wi-Fi Extender si può attivare la Super fibra Top Wi-Fi al costo di 28,99 euro al mese: così facendo si avrà diritto a una connessione potenziata in tutta la propria abitazione.

L’offerta in fibra ottica di WINDTRE si caratterizza per i seguenti elementi inclusi nel costo del canone mensile:

modem incluso al costo di 5,99 euro al mese: a questo proposito è bene ricordare che il modem viene proposto, ma l’utente che sceglie di sottoscrivere la promozione non è obbligato ad accettarlo;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il contributo di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Nell’offerta proposta da WINDTRE sono inoltre presenti:

un’opzione di tipo mobile, che prevede Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia;

la super assistenza fornita da AnyTech365

Offerte fibra ottica Vodafone

La fibra di Vodafone ha un costo mensile di 29,90 euro al mese e non prevede né vincoli né costi di attivazione. Nel piano sono compresi anche:

un Buono shopping del valore di 100 euro;

Internet illimitato e alla massima velocità, che è pari a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

il modem con Wi-Fi Optimizer, dotato di software intelligente in grado di ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi;

le chiamate da telefono fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Anche nel caso della fibra di Vodafone è possibile scegliere di aggiungere dei servizi extra. Per esempio, si può scegliere di personalizzare la promozione Internet casa con:

una SIM dati con 150 Giga inclusi per navigare da tablet, PC e chiavette: con questa promozione Internet casa + Mobile si dovrà sostenere un costo pari a 33,90 euro al mese;

una SIM mobile che comprende minuti, chiamate e Giga illimitati: in questo caso si attiverebbe l’opzione Giga Family Infinito Edition, che ha un costo totale di 39,90 euro al mese e include anche tutti i vantaggi del piano Internet casa di base. La SIM ha un costo di attivazione pari a 6,99 euro al mese.

Offerte fibra ottica Sky

Con la fibra di Sky è possibile navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload: la promozione si chiama Sky Wifi e comprende diversi vantaggi per i già clienti, per i quali sono previsti dei mesi in sconto.

Attivando questa offerta, che ha un costo pari a 29,90 euro al mese, si avrà diritto a:

una connessione in fibra ottica di tipo illimitato;

le chiamate a consumo;

lo Sky Wifi Hub intelligente.

Le offerte Sky Wifi si possono aggiungere ai pacchetti di Sky TV: per esempio, al costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi (che poi diventano 54,90 euro al mese) si potrà attivare Sky Wifi + Sky TV.

Offerte fibra ottica Fastweb

L’offerta in fibra ottica di Fastweb si chiama Nexxt Casa: ha un costo di 29,95 euro al mese e si caratterizza per il fatto di essere una promozione senza vincoli né costi nascosti.

Nel piano Internet casa sono inclusi i seguenti servizi:

l’assistenza Clienti My Fastweb;

il contributo di attivazione;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

il modem FASTGate;

i servizi WOW, ovvero il WOW Fi e il WOW Space.

Anche il piano base proposto da Fastweb può essere personalizzato in uno dei seguenti modi: