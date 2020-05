Offerte fibra per casa: le 10 migliori offerte di maggio 2020

La fibra ottica FTTH, che è l’acronimo di Fiber To The Home, è la tecnologia di rete più avanzata fra tutte, con la quale è possibile navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload. Attualmente la fibra non copre ancora tutto il territorio italiano: ecco perché per conoscere in anteprima se si può avere accesso a questa tecnologia presso la propria abitazione, è sempre consigliabile effettuare una verifica della copertura.

Si tratta di un controllo, rapido e gratuito, che si effettua tramite lo speed test, uno strumento disponibile online sui siti dei vari gestori di servizi Internet o sul sito del comparatore di tariffe SOStariffe.it, che consiste nell’inserimento del proprio Comune di residenza per sapere in anteprima a quale velocità si avrà la possibilità di viaggiare.

SOStariffe.it è inoltre dotato di un comparatore attraverso il quale è possibile individuare quali sono le migliori offerte Internet casa in fibra ottica (o ADSL) del momento: vediamo quali sono le 10 migliori tariffe trovate utilizzando proprio il servizio di comparazione disponibile gratuitamente online.

Le 10 migliori offerte Internet casa in fibra ottica

Le offerte più convenienti con le quali è possibile navigare alla velocità della fibra ottica sono:

1. FibeRevolution 1000 di Beactive;

2. Ultrainternet Fibra di Tiscali;

3. Super Fibra Unlimited di WINDTRE;

4. Internet Unlimited ADSL di Vodafone;

5. Super Fibra di TIM;

6. Fastweb Casa;

7. Fastweb casa + DAZN;

8. Fastweb casa + mobile;

9. Internet Unlimited + TV Sport;

10. Internet Unlimited + TV.

Ecco quali sono gli elementi che hanno in comune e quelli che le contraddistinguono in modo univoco.

1. FibeRevolution 1000 a 24,90 euro al mese

La promozione proposta dall’operatore Beactive è, attualmente, quella al prezzo più basso fra tutte, pari a 24,90 euro al mese. Nel caso in cui non fosse raggiunti dalla fibra FTTH, può essere attivata:

• con la rete FTTC, al costo di 22,90 euro al mese;

• con l’ADSL, al costo di 19,90 euro al mese.

Nel piano mensile sono inclusi:

• l’attivazione e il modem;

• Internet illimitato;

• le chiamate verso rete fissa che prevedono 73 centesimi di scatto alla risposta;

• le chiamate verso rete mobile che prevedono 73 centesimi di scatto alla risposta.

2. Ultrainternet fibra a 25,95 euro al mese

Tiscali propone una tariffa per navigare alla velocità di 1 Giga in download al costo di 25,95 euro al mese, che prevede:

• il modem, che ha un segnale Wi-Fi super potenziato e ultraveloce;

• il contributo di attivazione;

• Internet illimitato;

• le chiamate verso rete fissa al costo di 5 centesimi al minuto e di 23 centesimi di scatto alla risposta;

• le chiamate verso rete mobile al costo di 5 centesimi al minuto e di 23 centesimi di scatto alla risposta.

3. Superfibra Unlimited di WINDTRE a 26,98 euro al mese

L’offerta di WINTRE ha un costo di 26,98 euro per i primi 4 anni, poiché include il modem fornito in vendita abbinata, al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi. Nel caso in cui si decidesse di attivare la promozione senza modem, avrebbe un costo di 20,99 euro al mese fin da subito.

L’abbonamento mensile include:

• il contributo di attivazione;

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri fissi in Italia;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri mobili in Italia;

• una SIM da aggiungere al costo di 9,99 euro al mese, con la quale disporre di minuti e GIGA illimitati.

4. Internet Unlimited di Vodafone a 27,90 euro al mese

Vodafone offre una connessione Internet casa in fibra ottica al prezzo di 27,90 euro al mese, per un periodo di 48 mesi, durante il quale saranno inclusi nel canone il costo del modem e quello relativo all’attivazione. Superato questo periodo la promozione avrà un costo mensile di 20,90 euro al mese: ne consegue che in caso di recesso anticipato, si dovranno pagare tutte le eventuali rate residue del modem e del costo di attivazione.

Nel piano mensile si trovano:

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite e senza limiti verso i numeri fissi;

• le chiamate gratuite e senza limiti verso i numeri mobili;

• una SIM con 15 Giga di traffico al giorno fino al momento dell’installazione, a partire dalla quale diventano 30 Giga al mese.

5. Super Fibra di TIM a 29,90 euro al mese

L’offerta Internet casa in fibra ottica di TIM ha un costo fisso di 29,90 euro al mese e dà diritto a:

• il contributo di attivazione;

• Internet illimitato alla velocità massima di 1 Giga in download;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri fissi nazionali;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri mobili nazionali;

• i contenuti di TIMVision, la piattaforma di streaming on demand dell’operatore;

• 6 mesi di Disney+ gratuito, che potrà poi essere rinnovato al costo di 3 euro al mese.

6. Fastweb Casa a 29,95 euro al mese

Fastweb propone una tariffa a costo fisso per sempre, di 29,95 euro al mese, nella quale sono inclusi i seguenti servizi:

• l’Assistenza Clienti MyFastweb;

• il costo di attivazione;

• Internet illimitato alla velocità massima della fibra ottica di 1 Giga in download;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri fissi e mobili;

• il modem FASTGate;

• 12 mesi di PlayStation Plus;

• l’accesso alla rete WOW FI, che presenta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia;

• l’accesso gratuito per un mese al WOW Space.

7. Fastweb casa + DAZN a 33,95 euro al mese

Fastweb offre ai nuovi clienti la possibilità di personalizzare le offerte, aggiungendo alcuni servizi disponibili grazie alle partnership con altre aziende. Tra i vari, troviamo la proposta Fastweb casa + DAZN, la piattaforma che trasmette in streaming contenuti legati a numerosissimi sport, che ha un costo mensile di 33,95 euro.

La proposta comprende:

• l’Assistenza Clienti MyFastweb;

• il costo di attivazione;

• Internet illimitato alla velocità massima della fibra ottica di 1 Giga in download;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri fissi e mobili;

• il modem FASTGate;

• tutto il calcio e lo sport di DAZN;

• l’accesso alla rete WOW FI, che presenta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia;

• l’accesso gratuito per un mese al WOW Space.

8. Fastweb casa + mobile a 34,90 euro al mese

Un’altra soluzione tariffaria proposta da Fastweb prevede l’aggiunta, al costo mensile di 34,90 euro, di una SIM con la quale è possibile navigare da mobile.

I servizi disponibili nella tariffa Internet casa rimangono invariati, ovvero:

• l’Assistenza Clienti MyFastweb;

• il costo di attivazione;

• Internet illimitato alla velocità massima della fibra ottica di 1 Giga in download;

• le chiamate gratuite e illimitate verso i numeri fissi e mobili;

• il modem FASTGate;

• 12 mesi di PlayStation Plus;

• l’accesso alla rete WOW FI, che presenta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia;

• l’accesso gratuito per un mese al WOW Space.

9. Internet Unlimited + TV Sport a 47,90 euro al mese

La promozione Internet Unlimited di Vodafone riserva ai clienti che la attivano con la potenza della fibra FTTH alcuni pacchetti esclusivi. Il primo è Internet Unlimited + TV Sport, il quale ha un costo di 47,90 euro al mese per i primi 4 anni, in quanto nel canone sono inclusi il costo del modem e del contributo di attivazione, che poi diventano 40,90 euro al mese dal quinto anno.

Nell’abbonamento mensile sono compresi;

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite e senza limiti verso i numeri fissi;

• le chiamate gratuite e senza limiti verso i numeri mobili;

• una SIM con 15 Giga di traffico al giorno fino al momento dell’installazione, a partire dalla quale diventano 30 Giga al mese;

• un buono spesa da 100 euro;

• lo sport di Sky in super HD, che include 23 canali tematici per seguire la serie A e tanti altri sport.

10. Internet Unlimited + TV a 57,90 euro al mese

Il secondo pacchetto proposto da Vodafone include, oltre allo sport, anche l’intrattenimento su NOW TV, con il meglio di Sky, al costo di 57,90 euro al mese per 48 mesi, che poi diventano 50,90 euro al mese a partire dal quinto anno.

Nel piano mensile sono presenti:

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite e senza limiti verso i numeri fissi;

• le chiamate gratuite e senza limiti verso i numeri mobili;

• una SIM con 15 Giga di traffico al giorno fino al momento dell’installazione, a partire dalla quale diventano 30 Giga al mese;

• un buono spesa da 100 euro;

• lo sport di Sky e l’intrattenimento di NOW TV.

Tutte le promozioni presentate fin qui, fatta eccezione per i pacchetti esclusivi che Vodafone ha pensato per i clienti che possono viaggiare alla velocità della fibra FTTH, possono essere attivate anche:

• con la fibra FTTC, con la quale si naviga alla velocità di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• con l’ADSL, con la quale si naviga alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.