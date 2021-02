Offerte FWA a confronto: prezzi e caratteristiche

L’ultimo anno, complice il lockdown e il bisogno crescente di avere accesso a una connessione Internet casa di tipo flat, le offerte FWA hanno subito un aumento superiore all’11%. Queste promozioni si contraddistinguono per il fatto di essere in grado di attutire, in parte, il Digital Divide che attanaglia il Paese.



Sono ancora diverse, infatti, le zone che ancora oggi non sono raggiunte dalla fibra ottica e nelle quali non è possibile navigare neanche con una promozione di tipo ADSL. Il Fixed Wireless Access rappresenta, in tutti questi casi, la soluzione.

Si tratta di una tecnologia che sfrutta le reti mobili dei telefoni cellulari, quindi la rete 4G/4G+, grazie all’utilizzo di una parabola o di un’antenna che permette di creare un collegamento con i cavi della fibra ottica, anche se questi ultimi si trovano a una certa distanza.

Il FWA è una connessione a banda larga o ultralarga, in quanto ha una velocità di download che può raggiungere i 20 o i 30 Mega in download. La banda larga e ultralarga può, in questo modo, arrivare nelle abitazioni di tutti gli utenti grazie all’utilizzo di un modem che si aggancia al segnale via radio. La connessione FWA viene anche chiamata FTTT, acronimo di Fiber To The Tower, ovvero fibra fino all’antenna.

Le prestazioni della rete FWA sono ottimali e i prezzi delle offerte sono solitamente inferiori rispetto a quelli delle promozioni Internet casa ADSL o in fibra ottica. Di seguito saranno presentate alcune delle migliori offerte FWA disponibili sul mercato attuale.

Si tratta delle soluzioni proposte da:

Eolo;

TIM;

Vodafone;

Linkem;

Tiscali.

Offerte FWA Eolo

La connessione FWA di Eolo ha un costo di 24,90 euro al mese: è possibile attivarla gratuitamente chiamando il numero verde 800 966 030. L’offerta è in grado di coprire 6.000 Comuni, che corrispondono al 78% delle aree bianche (ovvero quelle che non sono raggiunta dalla banda ultralarga).

L’offerta di Eolo dà la possibilità di navigare alla velocità massima di 30 Megabit al secondo in download e di avere accesso alle chiamate illimitate, all’EOLOrouter e all’assistenza dedicata. Al costo di 5 euro in più al mese (con primo mese gratuito), si potrà aggiungere:

un pacchetto legato all’intrattenimento, che comprende 6 mesi di DAZN e streaming e gaming alla massima velocità da diversi dispositivi;

il pacchetto Studio e lavoro, che include, invece, 12 mesi di Microsoft 365 per lavorare da casa con l’Ultra velocità e l’assistenza Eolo.

Al costo di 3 euro in più al mese, invece, si potrà aggiungere un servizio legato alla sicurezza, che comprende l’antivurs e il parental control.

Offerte FWA TIM

L’offerta FWA di TIM si chiama TIM Super FWA: ha un prezzo scontato di 24,90 euro al mese, al posto dei soliti 29,90 euro al mese. La promozione permette di navigare:

alla velocità di 40 Megabit al secondo in download;

alla velocità di 4 Megabit al secondo in upload.

Il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi è incluso nel costo della promozione, così come il modem FWA che potrà essere (a seconda della propria copertura) un modello di tipo indoor autoinstallante, oppure una soluzione Outdoor nella quale è previsto l’intervento di un tecnico a domicilio a pagamento.

Si possono inoltre aggiungere:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al costo di 2 euro in più al mese;

Disney+ e TIMVISION Plus, per le quali il primo mese è gratuito e poi è previsto un costo di 4,99 euro al mese.

Offerte FWA Vodafone

La promozione di tipo FWA proposta da Vodafone permette di raggiungere i piccoli Comuni e di poter navigare con GigaNetwork FWA, rete che garantisce:

una connessione affidabile e potente;

la possibilità di guardare film in alta definizione;

il vantaggio di poter giocare online alla massima velocità e di lavorare da casa in tranquillità.

L’offerta si chiama Vodafone Casa Wireless e ha un costo di 24,90 euro al mese (invece di 27.90 euro al mese). Permette di navigare da 30 a 100 Megabit al secondo e può essere personalizzata in due diversi modi.

Nello specifico:

la velocità sarà pari a 30 Megabit al secondo in download e a 3 Megabit al secondo in upload per i primi 200 Giga nel caso in cui si scelga la promozione disponibile al costo di 24,90 euro al mese;

potrà invece raggiungere i 100 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload per i primi 500 Giga attivando l’offerta disponibile al costo di 29,90 euro al mese.

Al termine dei 200 o dei 500 Giga si potrà invece navigare alla velocità di 3 Megabit al secondo in download e di 1 Megabit al secondo in upload.

Le chiamate sono a consumo, mentre il modem è incluso e viene spedito a casa gratuitamente. Per quanto riguarda, invece, il contributo di attivazione, nel caso della copertura indoor, si dovranno pagare 72 euro, mentre per quella outdoor è previsto un contributo pari a 96 euro (che si potranno pagare anche a rate).

Offerta FWA Linkem

Mega promo Internet è l’offerta FWA di Linkem, che prevede un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Questa promozione comprende:

una connessione senza limiti di traffico;

l’attivazione veloce, che ha un costo scontato di 49 euro, che saranno addebitati sulle prime due fatture (inviate su base bimestrale);

l’assistenza Prime gratuita (che di solito ha un costo di 5 euro al mese).

La promozione non prevede la linea fissa e al termine dei 12 mesi avrà un costo di 26,90 euro al mese. A seconda delle proprie esigenze, si potrà ricevere un modem di tipo outdoor, oppure di tipo indoor. Per quanto riguarda la velocità di rete, sarà possibile navigare fino a 30 Megabit al secondo.

Offerta FWA Tiscali

La promozione di tipo FWA proposta da Tiscali si chiama, invece, Ultrainternet Wireless e ha un costo di 26,95 euro al mese. Permette di navigare senza linea fissa fino a 100 Megabit al secondo.

Si caratterizza per il fatto di non prevede vincoli di tipo contrattuale e per il fatto che si riceverà il modem Wi-Fi gratuitamente presso il proprio domicilio. Prima di attivare la promozione, dovrà essere completato il form sul sito ufficiale dell’operatore per verificare se si è raggiunti: