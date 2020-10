Offerte Iliad con Giga Illimitati: tutte le tariffe con più traffico dati

Iliad è un’azienda che è riuscita a stupire sempre di più dal suo esordio nel nostro Paese, avvenuto nel 2016, ad oggi: la chiarezza e la trasparenza delle sue offerte, oltre che il fattore convenienza, le hanno permesso di diventare in pochissimo tempo il quarto player di mercato nel settore della telefonia mobile in Italia.

Per il 2021 sono inoltre previsti grandi cambiamenti: dalle dichiarazioni ufficiali da parte dell’amministratore delegato dell’azienda, dovrebbero infatti arrivare le prime offerte per la telefonia fissa, alla stregua di ciò che si è già verificato sul mercato francese.

Nel frattempo, le offerte per la telefonia mobile si sono fatte sempre più interessanti, al punto che sono stati diversi i consumatori che si sono chiesti se siano disponibili offerte Iliad con Giga illimitati. In questo articolo cercheremo di chiarire la questione e di dare qualche dritta a chi fosse interessato all’attivazione di una nuova offerta per il proprio smartphone con Iliad.

Le offerte Iliad con Giga illimitati esistono?

Il 2020 è stato un anno molto particolare per il mercato della telefonia mobile: già da diversi anni la spinta che lo ha caratterizzato si è mossa sempre più verso le offerte di tipo all inclusive, ovvero quelle che comprendono un bundle di minuti, SMS e traffico dati incluso nel costo della tariffa mensile.

Mai come nell’ultimo periodo, però, è emerso il bisogno di restare connessi in qualsiasi momento e l’importanza di poter disporre di un buon numero di Giga mensili sul telefono, in modo tale da poter utilizzare il proprio smartphone come se fosse un router, collegandolo così ad altri dispositivi tramite la modalità hotspot.

Nonostante siano stati diversi gli utenti a sperare nell’arrivo di una promozione Iliad con Giga illimitati, l’operatore non ha ancora deciso di ideare una tariffa di questo tipo come invece hanno già fatto alcuni competitor. Gli animi si erano accesi, in particolare, nel mese di settembre, quando l’operatore aveva lanciato la sua offerta Flash 100.

Con i suoi 100 Giga e minuti e SMS illimitati al costo mensile di 9,99 euro, la promozione di Iliad è diventata in pochissimo tempo una delle migliori in assoluto fra tutte quelle in circolazione, ma è stata commercializzata per un periodo di tempo abbastanza limitato, in quanto è stata ritirata dal mercato il 15 ottobre scorso.

Nonostante l’assenza di una promozione per la telefonia mobile con Giga illimitati, le offerte proposte da Iliad con Giga inclusi mantengono quelli che sono i tratti caratteristici dell’azienda: l’ottima qualità del servizio a prezzi davvero competitivi. Ecco quali sono allora le migliori promozioni da prendere in considerazione.

Iliad Giga 50

Quella che rappresenta una delle migliori offerte in assoluto dell’operatore di telefonia mobile Iliad prende il nome di Giga 50. Si tratta di una promozione di tipo all inclusive, che può essere sottoscritta direttamente online, al costo di 7,99 euro al mese.

Nel piano mensile sono previsti 50 Giga di Internet, che permettono di navigare alla velocità del 4G+, e che includono anche 4 Giga per la connessione in roaming, oltre che chiamate e minuti illimitati, verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, e validi anche in roaming in Europa.

La promozione proposta da Iliad permette di continuare a navigare anche nel caso in cui si consumassero tutti i Giga previsti nel pacchetto mensile: in questo caso si dovrà sostenere un costo pari a 90 centesimi per ogni Mega di traffico consumato.

La promozione Giga 50 permette di poter disporre anche di un’opzione internazionale, nella quale sono inclusi minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali. Nello specifico, ne fanno parte i numeri fissi in Europa e i numeri fissi e mobili in USA e Canada.

Iliad Giga 40

La promozione Iliad Giga 40 è molto simile a quella appena descritta: è, infatti, un’altra tariffa di tipo all inclusive, che ha un costo di 6,99 euro al mese e che può essere attivata direttamente online, dal sito ufficiale dell’operatore.

Nell’offerta sono inclusi:

• 40 Giga di Internet per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+; anche in questo caso è valida la possibilità di continuare a navigare anche al termine dei Giga promozionali, pagando 90 centesimi ogni 100 Mega di traffico consumato;

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

• SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

• minuti, SMS e 4GB dedicati in roaming in Europa.

Sia Giga 50 sia Giga 40 prevedono un costo una tantum di 9,99 euro che deve essere sostenuto per l’acquisto della nuova SIM. Sono inoltre già attivi i seguenti servizi gratuiti:

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero;

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta.

Le promozioni appena descritto hanno un costo davvero molto basso e includono servizi molto interessanti, ma cosa succede nel caso in cui si volesse pagare ancor di meno? Iliad offre qualche alternativa?

La risposta è sì, ma la soluzione disponibile è stata pensata per gli utenti che sono principalmente interessati alle chiamate, ma non al traffico dati sul cellulare. In questo caso, la promozione più gusta da attivare si chiama Iliad Voce: ha un costo di 4,99 euro al mese e include minuti e messaggi senza limiti, verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, e 40 Mega di Internet.

Come si attivano le offerte Iliad

La panoramica delle offerte Iliad illustrate ci ha permesso di capire che l’azienda è molto attenta ai bisogni dei suoi utenti e cerca di soddisfarli nel migliore dei modi. La facilità dell’attivazione di una promozione Iliad rappresenta un altro dei suoi punti di forza.

In primo luogo, si dovranno avere più di 15 anni per sottoscrivere un’offerta con Iliad. In secondo luogo, si potrà scegliere se attivare una nuova promozione online oppure in negozio, recandosi presso uno dei tanti corner store localizzati su tutto il territorio nazionale.

Qualora si decidesse di procedere con l’attivazione online, ci si dovrà per prima cosa registrare sul sito dell’operatore. Si potrà dunque scegliere se attivare l’offerta scelta su un nuovo numero Iliad, oppure in portabilità, mantenendo il vecchio numero di telefono: le due opzioni sono entrambe gratuite.

In caso di portabilità, si dovranno inserire i propri dati anagrafici e un dato importantissimo per portare a termine l’operazione: il numero seriale della propria SIM, che è possibile trovare sulla card nella quale sono riportati i codici PUN e PUK, oppure scaricando un’applicazione gratuita sul proprio smartphone, che permette di recuperare questo dato.

Si dovrà infine scegliere se farsi identificare online, tramite una videochiamata, oppure dal corriere nel momento in cui si riceverà la SIM presso la propria abitazione: in questa ipotesi, bisogna ricordare di fare una copia del proprio documento di identità in modo tale da lasciarlo al corriere in fase di consegne della SIM.