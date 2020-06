Offerte Iliad di giugno 2020: le migliori promozioni del mese

Le offerte disponibili sul mercato della telefonia mobile sono sempre più a misura di utente: prevedono piani che possono adattarsi alle esigenze più disparate, suddivisi spesso per fasce di età o per tipologia di offerta.



Iliad è un brand che nel corso degli ultimi anni è cresciuto tantissimo nel nostro Paese, grazie alle sue offerte senza tempo, vincoli e costi nascosti, nelle quali sono inclusi diversi servizi gratuiti.

Quali sono le offerte più vantaggiose tra quelle proposte dall’operatore francese? Ecco quali sono le tariffe disponibili e quali i motivi per i quali scegliere di sottoscriverle, optando per l’attivazione online oppure per quella in negozio.

Perché scegliere di affidarsi a Iliad

Uno dei motivi principali per i quali scegliere una delle tariffe di Iliad è il fatto che il gestore permette a qualsiasi cliente di attivare le proprie tariffe per la telefonia mobile: mentre gli MVNO che operano in Italia commercializzano soluzioni a prezzi bassissimi, ma che si rivolgono soltanto ai clienti che effettuano il passaggio da un determinato gestore, Iliad è davvero per tutti.

Si tratta di un operatore che negli anni si è dotato di una sua infrastruttura e che ha investito parecchio per essere in grado, oggi, di coprire il 99% del territorio nazionale e di viaggiare alla velocità di:

• 390 Mbit/s in download;

• 50 Mbit/s in upload.

I prezzi delle promozioni Iliad sono davvero convenienti: vanno infatti da un minimo di 4,99 euro al mese a un massimo di 7,99 euro al mese. Il valore aggiunto delle tariffe dell’operatore è dato dell’assenza di vincoli, restrizioni o eventuali rimodulazioni.

Quali sono le migliori tariffe offerte da Iliad

Ci sono tre diverse promozioni che Iliad ha messo in commercio per i propri clienti. Si tratta di offerte differenti in quanto a cambiare è l’utente tipo al quale si rivolgono. Chi usa poco lo smartphone per connettersi a Internet, ma è abituato a chiamare tantissimo, dovrebbe scegliere un piano che includa i minuti illimitati.

Chi, invece, trascorre la maggior parte del proprio tempo online dovrebbe scegliere un abbonamento di tipo all inclusive, che preveda minuti, SMS e un bundle dati non indifferente.

Le migliori tariffe Iliad che possono essere attivate a giugno 2020 sono dunque:

• Voce;

• Giga 40

• Giga 50.

Tutte e tre non prevedono costi di attivazione, ma il pagamento di un contributo una tantum pari a 9,99 euro per il costo della SIM. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle tre proposte.

1. Voce

Voce è la promozione perfetta per chi chiama molto, ma vuole spendere poco per la tariffa del proprio smartphone.

Nel piano mensile, che ha un costo di 4,99 euro al mese, sono compresi:

• minuti illimitati verso i numeri nazionali, che sono validi anche in Unione europea;

• SMS illimitati verso i numeri nazionali, che sono validi anche in Unione europea;

• 40 Mega per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

• 40 Mega per connettersi in Unione europea.

La promozione consente la navigazione anche nel momento in cui si termina il traffico dati, al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega.

2. Giga 40

Giga 40 è, al contrario, una promozione di tipo all inclusive che, al costo di 6,99 euro al mese, permette di disporre di minuti e messaggi gratuiti verso tutti i numeri nazionali, oltre che di un buon numero di Giga per navigare da mobile.

Nel piano mensile sono inclusi:

• minuti illimitati verso i numeri nazionali, che sono validi anche in Unione europea;

• SMS illimitati verso i numeri nazionali, che sono validi anche in Unione europea;

• 40 Giga per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

• 4 Giga per navigare negli Stati che fanno parte dell’Unione europea.

3. Giga 50

Giga 50 è una promozione molto simile alla precedente, nella quale è presente qualche opzione in più. Ha un costo di 7,99 euro al mese e si contraddistingue per:

• minuti illimitati verso i numeri nazionali, che sono validi anche in Unione europea;

• SMS illimitati verso i numeri nazionali, che sono validi anche in Unione europea;

• 50 Giga per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

• 4 Giga per navigare negli Stati che fanno parte dell’Unione europea;

• chiamate e messaggi illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Anche per le tariffe Giga 40 e Giga 50 è possibile continuare a navigare una volta terminato il traffico dati, pagando la cifra di 90 centesimi al minuto.

Nei tre piani mensili presentati sono inclusi anche i seguenti servizi gratuiti:

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero;

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessun scatto alla risposta;

• Piano tariffario.

Come attivare una delle promozioni Iliad

Le offerte Iliad possono essere attivate in due modi differenti:

• tramite il canale online, sul sito dell’operatore;

• presso uno degli store dislocati in tutta Italia.

L’attivazione online è molto semplice: sarà sufficiente inserire i propri dati, avere con sé un documento di riconoscimento e selezionare il metodo di pagamento. Si dovrà poi confermare la propria identità, tramite video messaggio o riconoscimento da parte del corriere che consegnerà la SIM direttamente presso la propria abitazione.

L’alternativa è rappresentata dall’attivazione in negozio, dove sono disponibili le SIMBox, dei distributori automatici di SIM che permettono di attivare la promozione e ricevere subito la nuova SIM Iliad con tre semplici cose:

• un indirizzo email;

• un carta di pagamento;

• un documento di identità.

Le offerte telefono incluso di Iliad

Anche Iliad ha pensato bene di associare alle sue promozioni la possibilità acquistare uno smartphone a rate o tramite pagamento unico: nello specifico si tratta di diversi modelli di iPhone, disponibile con memoria e colori differenti.

Tra i modelli tre i quali scegliere ci sono:

• iPhone 11 Pro Max, da 64GB, disponibile al costo di 1279 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 289 euro e 30 pagamenti mensili da 33 euro;

• iPhone 11 Pro, da 64GB, disponibile al costo di 1179 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 249 euro e 30 pagamenti mensili da 31 euro;

• iPhone 11, da 64GB (o da 128GB), disponibile al costo di 7999 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 169 euro e 30 pagamenti mensili da 21 euro;

• iPhone Xs, da 64GB, disponibile al costo di 789 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 219 euro e 30 pagamenti mensili da 19 euro;

• iPhone XR, da 64GB (o da 128GB), disponibile al costo di 719 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 149 euro e 30 pagamenti mensili da 19 euro;

• iPhone SE, da 64GB (o da 128GB), disponibile al costo di 479 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 99 euro e 30 pagamenti mensili da 13 euro.