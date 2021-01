Offerte Iliad gennaio 2021: le migliori promozioni del mese

Iliad rappresenta oggi il quarto operatore di telefonia mobile tra quelli disponibili in Italia: fin dal primo momento l’azienda francese si è distinta per la trasparenza delle sue offerte e per l’ottimo rapporto tra le qualità dei suoi servizi e dei prezzi proposti.



Le offerte dell’operatore possono essere raggruppate in tre categorie:

• la prima è destinata a chi utilizza il telefono principalmente per chiamare;

• la seconda a chi è interessato non solo alle chiamate, ma in modo particolare ai Giga per connettersi da mobile;

• la terza a chi vorrebbe connettersi alla rete di tipo 5G.

Alle tre categorie in elenco corrispondono 3 tariffe che prendono il nome di:

• Iliad Voce;

• Iliad Giga 50;

• Iliad Flash 70.

Vediamo di seguito quali sono i costi e le caratteristiche di ogni singola promozione.

Iliad Voce

Iliad Voce è un’offerta per la telefonia mobile che può essere attivata a prescindere dal proprio operatore di provenienza. Ha un costo di 4,99 euro al mese, nei quali sono inclusi:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 40 Mega di Internet in 4G o 4G+;

• minuti, messaggi e 40 Mega dedicati anche in Europa.

La connessione a Internet continuerà a funzionare anche dopo che saranno terminati i Mega inclusi, al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega. È previsto un contributo una tantum per la nuova SIM.

Iliad Giga 50

Iliad Giga 50 è una delle migliori promozioni tra tutte quelle che sono state messe in campo da Iliad nel corso degli anni. A differenza delle offerte proposte da tanti altri operatori, come quelli virtuali, le quali possono essere simili nel contenuto, questa promozione si differenzia per il fatto di essere aperta a tutti.

Ha un costo di 7,99 euro al mese, nel quale sono inclusi:

• 50 Giga di Internet, che permettono di continuare a navigare al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega anche nel momento in cui sono stati esauriti;

• 4 Giga da utilizzare in Europa per navigare alla velocità del 4G o del 4G+;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• chiamate internazionali illimitate verso i numeri fissi di oltre 60 destinazioni nel mondo, e dei numeri fissi e mobili di Alaska, Canada, Hawai e Usa.

In alternativa è possibile scegliere di sottoscrivere Iliad Giga 40, una promozione praticamente identica a Giga 50 nella quale, al costo di 6,99 euro al mese, sono inclusi 40 Giga di Internet, oltre che messaggi e minuti senza limiti.

Iliad Flash 70: ultime ore per l’attivazione

Flash 70 è la prima offerta Iliad di tipo 5G: può essere sottoscritta online fino al 21 gennaio 2021. Prima di farlo, bisognerà ricordare:

• di verificare la propria copertura di rete in modo tale da avere la certezza di essere coperti dalla rete 5G;

• di acquistare un telefono abilitato, in mancanza del quale non sarà possibile connettersi alla rete 5G.

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese (per sempre, per davvero), nel quale sono inclusi:

• 70 Giga in Internet alla velocità del 5G (laddove non dovesse prendere, la connessione sarà di tipo 4G/4G+);

• 6 Giga dedicati in roaming in Europa;

• minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

• minuti e messaggi senza limiti validi anche in Europa;

• minuti validi verso più di 60 destinazioni internazionali, ovvero verso i numeri fissi in Europa e i numeri fissi e mobili in Usa e Canada.

Sia nella promozione Iliad Giga 50, sia in Iliad Giga 40 e Iliad Flash 70 è previsto un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM Iliad e i seguenti servizi:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo del credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Quali sono i vantaggi delle offerte Iliad

Sono diverse le ragioni per le quali scegliere di attivare un’offerta per la telefonia mobile con l’operatore Iliad conviene. In primo luogo, quelle di Iliad sono promozioni che non cambiano nel tempo. Non ci saranno, infatti, né rimodulazioni (come spesso capita con altri operatori) né vincoli di tipo contrattuale da rispettare.

Le offerte Iliad possono essere attivate online in soli 3 minuti e si rivolgono sia a coloro i quali intendono cambiare operatore mantenendo il vecchio numero di telefono, sia a chi vorrebbe attivare un’offerta con un nuovo numero.

Oltre a quanto detto fin qui, le offerte Iliad per la telefonia mobile possono essere personalizzate con l’aggiunta di un modello di iPhone, che potrà essere associato a una delle promozioni disponibili, e comprato a rate oppure in un’unica soluzione.

Tra le diverse opzioni tra le quali scegliere, troviamo per esempio:

• il modello iPhone 12, disponibile nella versione da 64GB, con un anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro, oppure in un’unica soluzione da 919 euro;

• il modello iPhone 12 mini, disponibile nella versione da 64GB, con un anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro, oppure in un’unica soluzione da 819 euro;

• il modello iPhone 12 Pro, disponibile nella versione da 128 GB, con un anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro, oppure in un’unica soluzione da 1.179 euro;

• il modello iPhone 12 Pro Max, disponibile nella versione da 128 GB, con un anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro, oppure in un’unica soluzione da 1.279 euro.

Copertura e velocità di rete

Per quanto riguarda la copertura, Iliad è oggi in grado di coprire il 99% di tutto il territorio nazionale, grazie al fatto che nel corso del tempo si è dotata di una sua infrastruttura di rete. In merito alla velocità di navigazione, invece:

• la rete 4G/4G+ permette di navigare fino a un massimo di 390 Megabit al secondo in download e di 50 Megabit al secondo in upload;

• con la rete di tipo 5G, invece, si può raggiungere una velocità di download fino a 855 Megabit al secondo.

La tecnologia di tipo 5G comporta il vantaggio di garantire un più ampio flusso di dati mobili con un consumo energetico ridotto. In aggiunta, le performance di velocità e reattività sono di gran lunga migliorate e permettono, grazie a un sistema di gestione intelligente dei dati, di adeguarsi ai vari utilizzi degli utenti.