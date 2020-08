Offerte Iliad: la promozione di agosto 2020 per risparmiare sulle spese dello smartphone

Se sei alla ricerca di una promozione per la telefonia mobile che ti permetta di risparmiare sul costo del canone mensile, le offerte Iliad sono senza subbio una delle soluzioni migliori fra tutte quelle disponibili sulla piazza in questo momento.

Ripercorriamo brevemente la storia di questo operatore dal suo ingresso nel nostro Paese fino ad oggi, per scoprire quali sono stati i suoi avanzamenti principali nel corso degli anni e quali sono i motivi che permettono a Iliad di spiccare rispetto alle tariffe messe a disposizione da altri operatori.



Ci concentreremo poi su quelle che sono le offerte da sottoscrivere nel mese di agosto 2020: ricordiamo che le offerte Iliad possono essere attivate comodamente online – in questo caso si riceverà la SIM presso il proprio domicilio – oppure presso uno dei tanti corner store distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Com’è cresciuta Iliad nel tempo

Iliad è un’azienda francese che ha fatto il suo debutto nel nostro Paese nel 2016: inizialmente, non avendo una propria infrastruttura di rete, ha esordito come MVNO, ovvero come operatore virtuale, servendosi della rete di WINDTRE per erogare i suoi servizi.

Nel corso degli anni Iliad si è dotata di una sua rete proprietaria, sganciandosi così progressivamente da WINDTRE e trasformandosi pian piano in un operatore di tipo MNO a tutti gli effetti: oggi la società è in grado di coprire il 99% di tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la velocità di rete, Iliad assicura una velocità massima in download fino a 150 Megabit al secondo, superando così le performance di altri operatori: non è un caso che l’azienda sia riuscita a diventare in soli 4 anni il quarto player di mercato in Italia.

Dalla telefonia mobile alla telefonia fissa

I progetti e le ambizioni di Iliad non finiscono fin dove li abbiamo descritti finora: l’azienda ha infatti tutta l’intenzione di promuovere le prime offerte per la connessione Internet casa Wi-Fi, alla stregua di quello che ha già fatto nel suo Paese natale, la Francia.

Inizialmente il progetto di Iliad legato alla telefonia fissa era un po’ più a lungo termine per l’Italia, nel senso che i primi rumors avevano lasciato trapelare che sarebbe stato il 2024 l’anno decisivo per l’arrivo nelle prime offerte.

La crisi epidemiologica da coronavirus ha praticamente stravolto ogni cosa: in seguito a un aumento della richiesta di connettività da parte degli utenti di tutto il mondo, Iliad ha deciso di anticipare l’introduzione delle prime offerte per la telefonia fissa, di tipo fibra o ADSL, al 2021.

Le offerte di Iliad per la telefonia mobile

Passando invece alle offerte Iliad per la telefonia mobile c’è un elemento che contraddistingue l’azienda rispetto alle altre che operano nel settore: i prezzi delle tariffe, che sono molto competitivi, sono fissi per davvero e per sempre.

Questo significa che nel corso nel tempo non ci saranno né rincari né cambiamenti improvvisi, come spesso capita per le offerte low cost di altri operatori. Le promozioni Iliad, inoltre, non sono di tipo operator attack: cosa significa nella pratica?

Che possono essere attivate da tutti i clienti, sia in portabilità sia nel caso di nuovo numero, a prescindere da quello che è il loro operatore di provenienza. Quali sono le tipologie di offerte Iliad disponibili nel mese di agosto 2020?

Sono presente due diverse opzioni, alle quali si dovrà aggiungere un contributo una tantum di 9,99 euro per l’attivazione:

• la prima si chiama Iliad voce e ha un costo di 4,99 euro al mese: si rivolge a tutti quei clienti che sono principalmente interessati alle chiamate;

• c’è poi un’altra tipologia di offerta, declinata in due promozioni che differiscono per il prezzo e il numero di Giga inclusi, ovvero Giga 40 e Giga 50, le quali si rivolgono principalmente ai clienti interessati ad avere l’Internet mobile.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle tre promozioni.

Iliad Voce

Il piano tariffario noto come Iliad Voce comprende:

• chiamate illimitate in tutta Italia;

• minuti illimitati in tutta Italia;

• chiamate illimitate in Europa;

• messaggi illimitati in Europa;

• 40 Mega per navigare in Italia alla velocità del 4G o del 4G+;

• 40 Mega per navigare in Europa.

Tra i servizi inclusi nell’offerta, ci sono anche:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Iliad Giga 40

Iliad Giga 40 è una promozione che ha un costo fisso mensile di 6,99 euro, nel quale sono inclusi:

• chiamate illimitate in tutta Italia;

• minuti illimitati in tutta Italia;

• chiamate illimitate in Europa;

• messaggi illimitati in Europa;

• 40 Giga al mese per navigare in Italia alla velocità del 4G o del 4G+;

• 2 Giga per navigare in Europa;

• Chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni estere.

Tra i servizi inclusi nell’offerta, ci sono anche:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Iliad Giga 50

La promozione Iliad Giga 50, infine, è un’offerta che prevede 10 Giga in più rispetto all’offerta Iliad Giga 40, con un costo aggiuntivo di 1 solo euro. La tariffa ha infatti un prezzo di 7,99 euro al mese, nel quale sono compresi:

• chiamate illimitate in tutta Italia;

• minuti illimitati in tutta Italia;

• chiamate illimitate in Europa;

• messaggi illimitati in Europa;

• 50 Giga al mese per navigare in Italia alla velocità del 4G o del 4G+;

• 2 Giga per navigare in Europa;

• Chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni estere.

Tra i servizi inclusi nell’offerta, ci sono anche:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Scegliere una delle offerte Iliad dà indubbiamente accesso a diversi vantaggi, fra i quali rientrano quello di poter disporre di una copertura di rete efficiente e di una velocità di navigazione molto performante, quello di poter scegliere una nuova promozione a prescindere dal proprio operatore di provenienza e – tra i più importanti – quello di attivare una tariffa il cui costo si manterrà fisso nel tempo e che, al contempo, non prevede vincoli nel caso in cui si decidesse di volere, un giorno, cambiare nuovamente gestore.