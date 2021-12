Offerte Internet casa 2022: nuove tendenze in arrivo

Il mondo delle offerte Internet casa è in evoluzione costante e basta davvero poco tempo affinché le promozioni disponibili sul mercato si modellino per andare incontro ai bisogni dei consumatori.

Quali saranno le principali novità che caratterizzeranno il mercato il prossimo anno? Se da un lato ci potrebbero essere sempre nuovi Comuni coperti dalla fibra ottica, allo stesso tempo i costi delle promozioni, che al momento sono tutte inferiori ai 30 euro al mese, potrebbero subire eventuali nuovi ribassi.

Vediamo quello che sappiamo, per certo, fino a questo momento.

L’addio di Sky al Digitale terrestre

Una prima novità, che sarà ufficiale dal 1° aprile 2022, consiste nella chiusura delle offerte Sky sul digitale terrestre: gli utenti che usufruiscono di queste promozioni riceveranno direttamente a casa il nuovo decoder Sky Q via Internet.

Tale dispositivo comporta diversi vantaggi in quanto, oltre a essere davvero molto pratico da usare e maneggevole (le sue dimensioni sono ridotte):

non necessita dell’installazione da parte di un tecnico Sky;

non necessita neanche della parabola per poter trasmettere i contenuti;

sarà sufficiente collegarlo alla propria connessione Internet casa e successivamente alla propria TV.

Il decoder Sky Q consentirà inoltre di vedere un numero maggiore di canali, di accedere ai contenuti on demand e offline, e sarà, inoltre, già compatibile con il nuovo di digitale terrestre (DVB-T2), quindi non si dovrà cambiare televisore né comprare un decoder aggiuntivo.

L’arrivo di Iliad nel mondo delle offerte per la telefonia fissa

Se ne parla già da diverso tempo (il debutto era stato fissato alla scorsa estate) e sono già tanti i clienti che non vedono l’ora di poter sottoscrivere un’offerta Internet casa con Iliad, visto il grande successo delle sue offerte mobile.

Il 15 dicembre 2021, in pratica, l’operatore è entrato a far parte di Asstel, l’associazione che riunisce le società più attive nel campo delle telecomunicazioni. I dettagli più recenti sul lancio delle offerte Iliad casa sono stati forniti da Benedetto Levi, AD della divisione italiana di Iliad, con le parole riportate di seguito.

”Credo sia il momento giusto per portare la nostra visione anche all’interno di Asstel; il ruolo delle aziende di telecomunicazione è quanto mai cruciale in questo momento per lo sviluppo digitale e il futuro dell’Italia. Le posizioni e le azioni di Iliad saranno guidate come sempre, dai nostri valori distintivi: semplicità, trasparenza e innovazione“.

La conferma delle offerte combinate

Le offerte combinate si sono diffuse praticamente a macchia d’olio, in particolare nel corso dell’ultimo anno, e sono riuscire a far risparmiare i consumatori che sono riusciti a comprendere i vantaggi effettivi. Di cosa si tratta? Dell’attivazione di un servizio aggiuntivo rispetto alla sola promozione Internet casa.

Oggi, le principali promozioni casa Wi-Fi sono di tipo all inclusive, ovvero comprendono:

una connessione a Internet di tipo illimitato, che in alcuni casi è in grado di raggiungere la velocità massima della fibra FTTH, di 2,5 Giga o 1 Giga in download;

le chiamate da rete fissa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

un modem di ultima generazione, offerto in comodato d’uso gratuito e già incluso nel costo dell’abbonamento mensile;

il contributo di attivazione.

Ci sono poi servizi extra, che consistono sempre più spesso in abbonamenti a servizi offerti da piattaforme di streaming TV, i quali sono disponibili a prezzi più bassi rispetto a quelli che si pagherebbero nel caso di sottoscrizione singola. Basta fare un velocissimo confronto tra i prezzi per rendersi conto della reale convenienza.

Oltre alle promozioni Internet casa + TV, che a volte sono incluse addirittura già incluse nel costo finale dell’abbonamento, almeno per un determinato periodo di tempo (come nel caso di WINDTRE), mentre altre devono essere integrate, ci sono anche altre offerte combinate.

Si tratta, in particolare:

di promozioni per la propria SIM , con le quali si potrà avere accesso a un numero illimitato di Giga a prezzi molto più bassi rispetto a quelli proposti dal mercato della telefonia mobile;

a partnership tra società che vendono luce e gas e gestori di servizi per la telefonia fissa, grazie alle quali si potranno ottenere degli sconti aggiuntivi.

Ad ogni modo, a prescindere dalle tendenze del momento, quello che conviene sempre fare quando si vuole attivare una nuova promozione Internet casa consiste in un’analisi di tipo comparativo, attraverso la quale individuare i migliori vantaggi in termini di costi e servizi.

Risulta inoltre indispensabile effettuare una verifica della propria copertura di rete, per conoscere in anticipo quale sarà la velocità di navigazione effettiva con la quale ci si potrà connettere a Internet.

