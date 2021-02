Le offerte Internet casa disponibili oggi si contraddistinguono per il fatto di essere all inclusive: danno, infatti, diritto non solo a una connessione di tipo illimitato, ma anche alle chiamate e a servizi extra legati all’intrattenimento.

Chi è alla ricerca di una nuova offerta Internet casa, oppure vorrebbe cambiare operatore per risparmiare o per migliorare la propria rete domestica, deve assolutamente approfittare delle promozioni disponibili oggi, che hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese.

Quello che cambia, nella pratica, sono gli eventuali servizi extra che sono inclusi nell’abbonamento mensile, o che potranno essere integrati tramite l’aggiunta di un contributo extra.

Prima di passare all’analisi vera e propria delle migliori offerte Internet casa a meno di 30 euro del momento, si ricorda che dopo aver valutato le proposte dei vari operatori di telefonia fissa, è sempre bene effettuare una verifica della propria copertura in modo tale da conoscere in anticipo la velocità di rete alla quale si potrà navigare.

Offerte Internet casa a meno di 30 euro: TIM

L’offerta di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese e prevede il Google Next Mini in regalo. Nel costo mensile è incluso il contributo di attivazione, che è pari a 10 euro al mese per 24 mesi, e il costo del modem, che corrisponde a 5 euro al mese per 48 mesi.

L’abbonamento Internet casa prevede:

la fibra di tipo FTTH, per navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 100 Mega in upload;

il modem TIM HUB+, che garantisce una copertura ottimale in tutta la casa;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale è possibile vedere tanti film, programmi e serie TV.

I clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica, potranno scegliere di attivare la promozione TIM Super FWA, che sfrutta la fibra misto radio e ha un costo mensile di 24,90 euro.

Offerte Internet casa a meno di 30 euro: WINDTRE

WINDTRE propone una delle offerte Internet casa più economiche del momento, disponibile al costo di 26,98 euro al mese. La Super Fibra di WINDTRE si caratterizza per:

la possibilità di navigare alla velocità di 1 Giga in download in modo illitatato nelle zone raggiunte (in caso contrario, si viaggerà con la fibra FTTC o con le velocità della connessione ADSL);

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

La promozione di WINDTRE non prevede costi di attivazione, mentre nel caso di disattivazione o di passaggio a un altro operatore si dovrà pagare soltanto una mensilità in più.

Tra i servizi inclusi nel piano mensile, ci sono:

Giga illimitati subito in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia;

la super assistenza fornita da AnyTech365, che offre supporto iniziale per la configurazione della rete e il controllo dei propri dispositivi elettronici.

Offerte Internet casa a meno di 30 euro: Vodafone

L’offerta Internet casa proposta da Vodafone:

non prevede né vincoli né costi di attivazione;

ha un costo di 29,90 euro al mese ;

permette di navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

fornisce gratuitamente il modem con Wi-Fi optimizer, per navigare al meglio in ogni angolo della propria abitazione;

dà diritto anche alle chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Vodafone permette, inoltre, di personalizzare la sua offerta base tramite l’aggiunta:

di una SIM dati con 150 Giga al mese, da utilizzare per navigare in qualsiasi momento, da tablet, chiavette e smartphone, al costo totale mensile di 33,90 euro;

di una SIM mobile: in questo caso si attiverebbe l’offerta Giga Family Infinito Edition, la quale ha un costo di 39,90 euro al mese. Nella pratica, a tutti i vantaggi dell’offerta Internet casa si aggiunge una SIM mobile (che prevede un costo di attivazione una tantum pari a 6,99 euro) che include minuti e chiamate illimitati, e Giga illimitati per navigare alla velocità di 10 Megabit al secondo e per utilizzare lo smartphone anche in modalità hotspot.

Offerte Internet casa a meno di 30 euro: Fastweb

L’offerta Internet casa di Fastweb, chiamata Nexxt Casa, ha un costo di 29,95 euro al mese e non prevede alcun vincolo di durata, né costi nascosti nel tempo. La promozione si differenzia dalle altre perché è al momento l’unica in grado di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download.

Nell’abbonamento mensile, sono inclusi:

il WOW Space;

l’assistenza clienti MyFastweb;

l’attivazione;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem FASTGate.

La promozione può essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM mobile di tipo 5G, nella quale sono compresi 70 Giga di traffico in Italia, 4 Giga in roaming in Unione europea, Svizzera e Regno Unito, minuti illimitati (anche in roaming) e 100 SMS. In questo caso si dovrebbero pagare:

25,95 euro per l’offerta Internet casa;

7,95 euro per la SIM.

Offerte Internet casa a meno di 30 euro: Sky

La promozione di Sky disponibile a un costo inferiore ai 30 euro al mese potrà essere sottoscritta dai già clienti Sky: si tratta di Sky Wifi, che ha un costo di 29,90 euro al mese e che prevede 3 mesi gratuiti, offerti da Sky.

La promozione:

permetterà di navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload;

non prevede costi di attivazione e comprende lo Sky Wifi Hub, un modem intelligente, che è in grado di ottimizzare al massimo la potenza della connessione.

I nuovi clienti Sky avranno la possibilità di attivare Sky Wifi in combo con un’offerta legata all’intrattenimento. Per esempio:

al costo di 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi (che poi diventano 54,90 euro al mese) si potrà attivare Sky Wifi + Sky TV;

al costo di 44,90 euro al mese per i primi 18 mesi (che poi diventano 59,90 euro al mese) si potrà attivare Sky Wifi + Intrattenimento Plus, un pacchetto che comprende tutta la programmazione di Sky TV + quella di Netflix.

La fibra FTTH di Sky ha già raggiunto 1.500 città: ad ogni modo, nel caso in cui non si fosse coperti da questa tecnologia di rete, si potrà comunque avere accesso alla promozione con la fibra FTTC, ovvero la fiba misto rame che raggiunge la velocità massima di 200 Mega in download.