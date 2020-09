Offerte Internet Casa di settembre 2020: le migliori promozioni

Quali sono le migliori offerte Internet Casa di settembre 2020? Per rispondere a questa domanda bisogna prima di tutto capire quali sono i fattori che non possono assolutamente mancare quando si sceglie di attivare una nuova connessione e quelli che invece sono opzionali.

Per esempio, si è alla ricerca di un’offerta Internet casa senza telefono, perché non si è interessati alla presenza della telefonia fissa nel proprio abbonamento a Internet? Allora si dovrà cercare un’offerta specifica che non includa le chiamate.

Si cerca una promozione libera da vincoli contrattuali, dalla quale poter recedere senza problemi in qualsiasi momento? In questo caso si dovranno evitare tutte le tipologie di abbonamenti che sono caratterizzati dalla presenza di un vincolo.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, passiamo in rassegna quelle che in questo momento rappresentano le migliori offerte Internet casa Wi-Fi, che si consiglia di attivare direttamente online in modo tale da poter usufruire degli sconti previsti.

Saranno presentate le promozioni più interessanti degli operatori:

• PosteMobile;

• WINDTRE;

• Vodafone;

• Fastweb;

• TIM.

PosteMobile

Da operatore attivo unicamente nel campo della telefonia mobile, PosteMobile si è adoperato nell’ampliamento della sua offerta, proponendo ai suoi clienti anche alcune promozioni Internet casa. Tra queste, una delle più convenienti è PosteMobile Casa Web, che ha un costo fisso di 20,90 euro al mese.

La proposta non prevede la telefonia fissa né verso i numeri fissi né verso quelli mobili, ma è tra le più economiche in circolazione e permette di ricevere il modem Wi-Fi trasportatile, con il quale connettersi alla velocità di:

• 300 Mega in download;

• 50 mega in upload.

WINDTRE

A seconda della copertura della rete, che è legata al proprio indirizzo di residenza, WINDTRE propone le seguenti offerte Internet casa:

• Super Fibra Unlimited, per navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• Internet 200/100 Unlimited, per navigare alla velocità della fibra FTTC di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• Internet 20 Unlimited, per navigare alla velocità dell’ADSL di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Le tre offerte Internet casa sono praticamente identiche, quello cha cambia è la velocità di connessione. Hanno infatti tutte un costo di 28,98 euro al mese nel quale sono inclusi i seguenti servizi:

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate verso tutti i numeri fissi nazionali;

• le chiamate verso tutti i numeri mobili nazionali;

• una SIM dati che include 100 Giga condivisibile per i clienti Wind all inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart;

• 12 mesi di Amazon Prime Video.

Vodafone

A differenza delle offerte di altri operatori, la proposta commerciale di Vodafone è caratterizzata da un vincolo di tipo contrattuale. In pratica, nel momento in cui si attiva un’offerta Internet casa, per i primi 4 anni si dovranno sostenere le rate del modem e del contributo di attivazione, che aumenteranno il costo del canone mensile.

Una volta trascorso il periodo del vincolo e saldate tutte le rate di modem e attivazione, il costo dell’offerta si abbasserà: ciò non significa che non sarà possibile cambiare operatore prima della scadenza del vincolo, ma che se lo si vorrà fare si dovranno pagare comunque i costi di modem e contributo di attivazione.

Passando alle offerte, la prima soluzione proposta da Vodafone è Internet Unlimited, che ha un costo di 29,90 euro al mese: l’abbonamento prevede le chiamate gratuite e offre la possibilità di attivare una promozione speciale, che consiste nell’attivazione online della fibra Vodafone.

Scegliendo la fibra si potrà:

• accedere a un pacchetto con connessione e chiamate incluse, al costo di 27,90 euro al mese;

• ricevere la Vodafone TV;

• usufruire di 6 mesi gratuiti di Amazon Prime Video.

Il piano include anche una SIM dati con 30 Giga per navigare in qualsiasi momento quando si è fuori casa. Tra le offerte Internet casa di Vodafone ci sono poi anche:

• Internet Unlimited + Mobile, che ha un costo di 36,90 euro al mese;

• Internet Unlimited + Sky TV, che ha un costo di 39,90 euro al mese;

• Giga Family Infinito Edition, che ha un costo di 39,90 euro al mese.

Fastweb

L’operatore Fastweb propone in questo momento un’offerta Internet casa a un prezzo davvero conveniente: si tratta di Fastweb Casa + Mobile, con la quale al costo di 25,95 euro al mese sarà possibile attivare sia una nuova connessione Internet casa, sia ricevere una SIM con un bundle di minuti, messaggi e Giga inclusi.

L’abbonamento Internet casa è disponibile alle seguenti velocità, a seconda del luogo in cui si abita:

• quella della fibra FTTH di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• quella della fibra FTTC di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• quella dell’ADSL di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Nell’abbonamento a Internet sono presenti:

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate verso tutti i numeri fissi nazionali;

• le chiamate verso tutti i numeri mobili nazionali;

• la possibilità di aggiungere l’abbonamento a DAZN, che sarà gratuito per i primi 3 mesi e poi avrà un costo di 8,99 euro al mese, invece di 9,99 euro al mese;

• tutti i servizi di Fastweb, quali il WOW Fi e il WOW Space, gratuito per il primo mese e poi attivabile al costo annuale di 9,95 euro.

TIM

L’offerta Internet casa di TIM versione base ha un costo fisso mensile di 29,90 euro al mese e, come nel caso di WINDTRE, ha un nome diverso a seconda della velocità di navigazione. Nello specifico, le offerte disponibili sono:

• Super Fibra, per navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• Super Mega, per navigare alla velocità della fibra FTTC di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• Super ADSL, per navigare alla velocità dell’ADSL di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Le promozioni includono:

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate verso tutti i numeri fissi nazionali;

• le chiamate verso tutti i numeri mobili nazionali;

• il modem di ultima generazione;

• il contributo di attivazione;

• i contenuti di TIMVISION.

Per tutte quelle zone che non sono coperte né dalla fibra né dall’ADSL, TIM propone la soluzione SUPER FWA, nella quale i servizi disponibili negli abbonamenti Internet casa nominati in elenco vengono garantiti al costo di 24,90 euro al mese, grazie all’installazione di un’antenna che sfrutta le onde radio.

Tra le novità del mese di settembre proposte da TIM abbiamo poi l’offerta Super Wi-Fi, che oltre ai servizi appena citati in elenco include anche il Wi-Fi certificato da un tecnico TIM, il quale avrà il compito di garantire la stabilità della connessione in tutta l’abitazione, rilasciando anche un certificato.

Al costo di 49,90 euro al mese sarà invece possibile attivare TIM Super Wi-Fi TV, promozione nella quale sono inclusi:

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• le chiamate verso tutti i numeri fissi nazionali;

• le chiamate verso tutti i numeri mobili nazionali;

• il modem di ultima generazione;

• il contributo di attivazione;

• il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura;

• un pacchetto dedicato all’intrattenimento, il quale comprende Disney+, Netflix, TIMVISION Plus e il TIMVISION Box.