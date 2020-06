Offerte Internet Casa di Vodafone e Fastweb: costi e confronto

Le connessioni Internet casa disponibili oggi sul mercato permettono di navigare alle massime velocità raggiungibili, di 1 Giga in download, a un costo mensile inferiore ai 30 euro al mese.

Di fronte a un ventaglio di offerte molto simili tra loro, riuscire a trovare quella più adatta ai propri bisogni potrebbe non essere così immediato. Il primo consiglio utile quando si vuole attivare una connessione Internet casa è quello di procedere con la verifica della copertura.



Questo passaggio è fondamentale in quanto servirà a comprendere a quale velocità di connessione si potrà viaggiare realmente in base al luogo in cui si abita. L’analisi può essere svolta molto semplicemente tramite l’utilizzo di uno speed test: si tratta di uno strumento gratuito, come quello disponibile sul sito di SOStariffe.it, che permette di conoscere in anticipo quale sarà la propria copertura. Basterà semplicemente inserire il proprio indirizzo di residenza e quello di posta elettronica.

Le promozioni Internet casa di Vodafone e Fastweb

In queste righe metteremo a confronto le promozioni Internet casa di due operatori che operano in Italia da tanti anni: Vodafone e Fastweb. Saranno analizzati, nello specifico, aspetti differenti, quali il prezzo della promozione, la durata, i vincoli, i servizi inclusi, la possibilità di personalizzazione con partnership esclusive.

Le promozioni oggetto del confronto sono:

• Internet Unlimited di Vodafone;

• Fastweb Casa.

Ricordiamo che con entrambe è possibile navigare, sulla base della propria copertura, con:

• la fibra FTTH, con la quale si naviga alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• la fibra FTTC, con la quale si naviga alla velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• l’ADSL, con la quale si naviga alla velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Le differenze nel prezzo

Internet Unlimited è la promozione proposta da Vodafone per navigare fino a 1 Giga in download. Ha un costo di 27,90 euro al mese e comprende anche le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, a zero centesimi al minuto e senza lo scatto alla risposta. È anche possibile, con soli 5 euro in più al mese, aggiungere l’opzione internazionale per chiamare gratuitamente anche i numeri fissi esteri.

La promozione Internet casa di Fastweb, che si chiama per l’appunto Fastweb Casa, ha un costo di 29,95 euro al mese: anche in questo caso ci troviamo di fronte a un’offerta che non prevede soltanto la connessione Internet di tipo illimitato, ma anche le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali a zero centesimi e senza scatto alla risposta e la possibilità di integrare, a un costo aggiuntivo, anche le chiamate internazionali.

Qual è la differenza fondamentale a livello di prezzo? La tariffa di Vodafone prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi: nei primi 48 mesi di fornitura sono incluse le rate del modem, la Vodafone Station che si riceve in comodato d’uso, e del contributo di attivazione.

Al termine di questo periodo la promozione avrà un costo differente in quanto saranno state pagate tutte le rate e costerà 20,90 euro al mese. Ciò comporta che, in caso di recesso in anticipo rispetto al vincolo previsto, si dovranno sostenere le eventuali rate ancora da pagare.

Al contrario, il costo della promozione di Fastweb resterà invariato per tutta la durata della sottoscrizione: non ci saranno cambiamenti, rimodulazioni o aggiunte nel tempo e non ci sono vincoli, quindi si può decidere di cambiare offerta in qualsiasi momento. In questo caso, dovrà essere sostenuto soltanto il pagamento di una mensilità.

I servizi aggiuntivi inclusi

Per quanto riguarda i servizi che sono inclusi nel costo dell’abbonamento mensile, ci sono delle differenza da menzionare.

Vodafone dà la possibilità di connettersi da mobile e con altri dispositivi quando si è lontani da casa grazie a una SIM dati che contiene:

• 15 Giga al giorno prima dell’attivazione dell’abbonamento Internet casa;

• 30 Giga al mese in un secondo momento, ovvero in seguito all’installazione.

Sono inoltre inclusi 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, il servizio di streaming video riservato in genere ai clienti Amazon Prime, il quale può essere rinnovato al costo di 3,99 euro al mese al termine della versione gratuita, e i servizi di Vodafone Ready, che includono la Vodafone Station e l’assistenza dedicata.

Esclusivamente per i clienti che attivano la promozione con la fibra FTTH, Vodafone riserva in omaggio la Vodafone TV, con la quale è possibile avere accesso a:

• 6 mesi di Infinity;

• 30 film su Chili.

Per quanto riguarda, invece, i servizi inclusi di Fastweb troviamo:

• il modem FASTGate, di ultima generazione, e che può essere controllato anche con l’utilizzo dell’applicazione gratuita MyFastweb;

• l’accesso alla rete WOW FI, che è il Wi-Fi disponibile in tutta Italia per connettersi in mobilità e gratuitamente quando si è lontani da casa e che conta più di 1 milione di punti di accesso;

• il WOW Space, un servizio di cloud storage gratuito per un mese, nel quale salvare foto e documenti in modo illimitato e che può essere mantenuto al costo annuale di 9,95 euro.

Le particolarità di Fastweb

A differenza di Vodafone, Fastweb presenta attualmente la possibilità di poter rendere la propria tariffa Internet casa ancora più completa attraverso la scelta di alcune opzione davvero interessanti, nate dalla partnership con altre aziende.

Un pacchetto da considerare è quello rappresentato dalla combo fra Fastweb Casa, con tutti i suoi vantaggi, e DAZN, la piattaforma di contenuti in streaming dedicata al mondo dello sport.

Adesso che gli eventi sportivi e i vari campionati stanno pian piano ripartendo, si tratta di un’offerta da non perdere, che ha un costo totale di 33,95 euro al mese. Se si attivassero Fastweb Casa, a 29,95 euro al mese, e DAZN, a 9,99 euro al mese, separatamente si pagherebbe di più.

Gli altri pacchetti aggiuntivi proposti da Fastweb sono:

• la proposta Fastweb Casa + opzione mobile, che può essere anche aggiunta all’opzione DAZN, e che ha un costo di 8,95 euro al mese. Al suo interno è prevista l’aggiunta di una SIM con minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga per navigare alla velocità del 4G. Il costo totale dell’offerta sarà di 34,90 euro al mese;

• l’opzione NOW TV Intrattenimento, che include numerosissimi contenuti esclusivi, sia in diretta sia on demand, legati agli show e alle serie TV proposti da Sky. Questo pacchetto è gratis per ben 3 mesi, dopodiché è disponibile al costo aggiuntivo di 9,99 euro al mese.

Infine, si segnala la possibilità, per i già clienti Eni gas e luce, di poter attivare l’abbonamento Internet casa di Fastweb a un prezzo esclusivo, pari a 24,95 euro al mese: in questo modo si avrebbe diritto a tutti i vantaggi precedentemente elencati e a un risparmio mensile di 4 euro.

Non resta che verificare la propria copertura, valutare quali sono i servizi ai quali non si vorrebbe assolutamente rinunciare e scegliere la connessione Internet casa che si adatta meglio alle proprie esigenze.