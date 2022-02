Offerte Internet Casa e Streaming TV: le promozioni congiunte di febbraio 2022

Com’è noto, la maggior parte delle offerte Internet casa disponibili oggi non permette solo di connettersi alla rete in modo illimitato, pagando meno di 30 euro al mese, ma comprende anche altri servizi.

Oltre alle chiamate da numero fisso, che sono ancora oggi molto apprezzate, anche perché si rivolgono sia verso i numeri fissi, sia verso quelli mobili, ci sono altri servizi inclusi o da aggiungere, tra i quali rientrano eventuali abbonamento a una streaming TV.

Quali sono le migliori offerte Internet Casa e streaming TV che si possono attivare oggi? Analizziamo il mercato attuale, precisando che si tratta di soluzioni molto più convenienti rispetto alla sottoscrizione singola.

Migliori offerte Internet casa e streaming TV: come funzionano

Ci sono diverse tipologie di offerte Internet casa + TV che si possono sottoscrivere: in alcuni casi, sono disponibili gratuitamente nel costo dell’abbonamento mensile, per esempio, per quel che riguarda WINDTRE.

In altri casi, invece, si possono scegliere delle offerte combinate che:

permettono di aggiungere un solo abbonamento a una streaming TV, a prezzi davvero molto convenienti, come nel caso di Vodafone ;

consentono di aggiungere diverse tipologie di offerte, com’è possibile fare con TIM.

Vediamo di seguito quali sono le offerte appena citate e quanto si spende al mese.

Super Fibra WINDTRE

WINDTRE propone un’offerta con la quale navigare alla velocità della fibra ottica al costo fisso mensile di 26,99 euro (che si abbassano a 22,99 euro per i già clienti mobile).

Nel piano sono inclusi 12 mesi di Amazon Prime Video, senza dover aggiungere un euro in più. Si avranno poi a propria disposizione:

il modem Wi-Fi 6 incluso;

le chiamate illimitate da fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Giga illimitati su 3 SIM mobile.

Premium Fibra di TIM

La fibra di TIM – attivabile con la promozione Premium Fibra – ha un costo di 29,90 euro al mese (nel caso di attivazione online) e comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 di ultima generazione, che garantisce una velocità ottimale in tutta la casa, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.



Questo piano base potrà essere personalizzato in tanti modi diversi. Sarà possibile provare, fino al 31 marzo 2022, TIMVISION Calcio e sport, disponibile a costo zero (+ costo di attivazione di 9,99 euro) e che comprende:

DAZN con tutta la Serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutti i contenuti di TIMVISION;

TIMVISION Box incluso.

Il piano più completo che sarà possibile sottoscrivere, aggiungendolo alla fibra ottica di base, si chiama TIMVISION Gold. Ha un costo mensile scontato, pari a 29,99 euro (fino al 30 settembre 2022) e include:

tutto Netflix;

tutto Disney+;

tutto DAZN con la serie A TIM;

tutto Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutto l’intrattenimento di TIMVISION.

Nello specifico, si avranno a propria disposizione il piano standard di Netflix, che comprende fino a 2 schermi in contemporanea in full HD, con accesso senza limiti a serie originali, film, cartoni animati, documentari e molto altro.

Tutto Disney+ include l’intrattenimento senza limiti per tutti i gusti, con film e serie TV di Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, Star. Sono poi previste:

tutta la serie A, con 10 partite su 10, + la Uefa Europa League, la UEFA Conference League e tanto altro sport, disponibile su DAZN;

il grande calcio della UEFA Champions League, con 104 partite, da vedere su Infinity+, che comprende anche film, serie TV e cartoni, anche in 4k.

Offerte combinate Vodafone

Vodafone propone un abbonamento Internet casa nel quale è incluso un abbonamento a Netflix di tipo standard, con il quale è possibile vedere film e serie TV senza limiti, fino a 2 schermi in contemporanea e con visione HD (anche per i già clienti Netflix).

Il piano in questione si chiama Internet Unlimited Netflix Edition, ha un costo pari a 34,90 euro al mese (invece di 42,90 euro al mese) e comprende:

il costo di attivazione gratuito;

la spedizione gratuita;

Internet illimitato fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (ma solo nel caso in cui la promozione venga attivata online).

