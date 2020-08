Offerte Internet Casa: le migliori offerte per risparmiare ad agosto 2020

Agosto è il mese in cui la maggior parte degli italiani può andare in ferie: vacanze estive è praticamente sinonimo di più tempo a propria disposizione per occuparsi delle faccende domestiche e di ciò che si stava rimandando da tempo, come la ricerca di nuove offerte Internet casa per risparmiare sulla bolletta di Internet.



Il metodo migliore per individuare la connessione Internet casa Wi-Fi più adatta ai propri bisogni è il meccanismo della comparazione tra le offerte. Per farlo basterà utilizzare un comparatore di tariffe, come quello disponibile su SOStariffe.it, che permetterà di conoscere quali offerte si possono attivare nel luogo in cui si abita con il semplice inserimento del proprio indirizzo di residenza.

Questo passaggio è molto importante perché, oltre a offrire una panoramica completa relativa ai dettagli delle singole promozioni, permette di conoscere quale sarà la propria velocità di connessione, la quale dipende dalla propria copertura di rete.

Quali sono le migliori offerte Internet casa di agosto 2020

Un’offerta può considerarsi migliore rispetto a un’altra sulla base di ciò a cui si è maggiormente interessati: per esempio, esistono alcune promozioni che includono anche l’Internet mobile, oppure altre che inglobano determinati servizi, come per esempio l’abbonamento gratuito a una streaming TV per alcuni mesi.

Mettendo a confronto elementi quali il prezzo, le caratteristiche e i benefit inclusi, si evince che le migliori offerte Internet casa di agosto 2020 sono quelle proposte da:

• PosteMobile;

• TIM;

• Fastweb;

• Vodafone;

• WINDTRE.

Analizziamo di seguito in cosa consistono e quali sono gli elementi che le contraddistinguono.

PosteMobile Casa Web

Da operatore attivo unicamente nel settore della telefonia mobile, l’operatore mobile di Poste Italiane ha fatto il suo ingresso nel mondo della telefonia fissa, lanciando le sue prime proposte. Una delle più convenienti fra tutte è Casa Web, che ha un costo super conveniente pari 20,90 euro al mese.

Si tratta di un’offerta Internet casa senza telefono, che prevede il modem Wi-Fi gratuito e trasportabile, il contributo di attivazione della nuova linea pari a 29,00 euro e una velocità di navigazione di 300 Mega in upload e di 50 Mega in download.

La promozione può essere attivata direttamente online sul sito di PosteMobile, oppure al telefono, con la consulenza diretta di un operatore dedicato. Il servizio è molto semplice da attivare ed è anche pratico grazie alla presenza di un modem autoinstallante.

Le offerte Internet casa di TIM

TIM propone offerte che si adattano ad ogni tipologia di cliente: si passa infatti dalla promozione in fibra mista radio, chiamata Super FWA, agli abbonamenti per navigare alle velocità della fibra FTTH, FTTC oppure dell’ADSL, che si chiamano rispettivamente Super Fibra, Super Mega e Super ADSL.

Super FWA è una promozione che permette di raggiungere tutte quelle zone che non sono coperte dalla fibra ottica o dalla tecnologia ADSL, tramite l’installazione di un’antenna. Ha un costo di 24,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

• Internet illimitato alla velocità di 30 Mega in download e di 3 Mega in upload;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem e il contributo di attivazione.

• TIMVISION PLUS, che prevede per 6 mesi il pacchetto Disney+ gratuito.

Super fibra, Super Mega e Super ADSL sono praticamente la stessa promozione, disponibile al costo di 29,90 euro al mese. Quello che cambia è la velocità di connessione che è pari a:

• 1 Giga in download e 200 Mega in upload nel caso di TIM Super Fibra;

• 200 Mega in download e 20 Mega in upload nel caso di TIM Super Mega;

• 20 Mega in download e 1 Mega in upload nel caso di TIM Super ADSL.

Il piano mensile include:

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem e il contributo di attivazione.

• TIMVISION PLUS, che prevede per 6 mesi il pacchetto Disney+ gratuito.

Le offerte Internet casa di Fastweb

Sono diverse le offerte disponibili con Fastweb casa, con le quali si può navigare alla velocità della fibra FTTH, di 1 Giga in download, oppure nelle zone non coperte alla velocità della fibra FTTC, di 200 Mega in download, e dell’ADSL, di 20 Mega in download.

Se si sceglie di attivare una SIM in promozione, è possibile accedere alla promozione Internet casa Fastweb Casa + Mobile al costo di 25,95 euro al mese, mentre in genere questa promozione ha un costo di 34,90 euro al mese.

Nell’offerta sono inclusi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem e il contributo di attivazione.

I clienti che non sono in alcun modo interessati alla SIM, possono scegliere di attivare il pacchetto base, che prende il nome di Fastweb Casa e che include gli stesi vantaggi descritti nell’elenco precedente, al costo di 29,95 euro al mese.

Le offerte Internet casa di Vodafone

Le promozioni Internet casa dell’operatore Vodafone si differenziano dalle altre perché:

• hanno un costo che tende ad abbassarsi nel tempo;

• possono essere personalizzate con l’aggiunta di pacchetti extra.

La migliore offerta di Vodafone disponibile ad agosto 2020 si chiama Internet Unlimited: ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni, nei quali sono inclusi sia il costo del modem sia quello del contributo di attivazione.

A partire dal quinto anno, la promozione avrà un costo di 20,90 euro al mese: nella pratica, l’abbonamento proposto da Vodafone prevede un vincolo. Se lo si rispetta, il prezzo si abbassa, ma se si sceglie di recedere da quanto sottoscritto in anticipo, dovranno comunque essere pagate tutte le rate relative sia al modem sia all’attivazione.

Nel piano mensile sono inclusi:

• Internet illimitato fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem e il contributo di attivazione;

• 6 mesi di Amazon Prime Video;

• una SIM dati con 30 Giga per navigare anche da tablet e chiavette.

Le offerte Internet casa di Vodafone possono essere personalizzate:

• con l’aggiunta dell’intrattenimento di Sky, al costo totale di 37,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che poi diventano 30,70 euro al mese;

• con l’aggiunta di tutto lo sport di Sky, al costo totale di 47,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che poi diventano 40,70 euro al mese.

Le offerte Internet casa di WINDTRE

Anche le promozioni proposte da WINDTRE hanno un nome differente a seconda della velocità di connessione alla quale si naviga. In particolare, è possibile attivare:

• Super Fibra Unlimited, per navigare alla velocità di 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

• Internet 200/100 Unlimited, per navigare alla velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• Internet 20 Unlimited, per navigare alla velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

L’abbonamento ha un costo mensile di 26,98 euro e comprende:

• Internet illimitato;

• le chiamate gratuite verso rete fissa;

• le chiamate gratuite verso rete mobile;

• il modem e il contributo di attivazione;

• una SIM dati con 100 Giga al mese che possono essere condivisi con tutti i clienti WIND All Inclusive, Call Your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart.