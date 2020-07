Offerte Internet Casa: le migliori promozioni di luglio 2020

Trovare la migliore offerta Internet casa prevede alcuni passaggi davvero semplici da realizzare, attraverso i quali sarà possibile individuare la proposta più conveniente e che si adatta meglio a quello che si sta cercando.

Un primo step consiste nell’utilizzo di un comparatore di tariffe per conoscere fin da subito quali sono le proposte disponibili sul mercato: utilizzando, per esempio, quello di SOStariffe.it, si avranno a disposizione, nella stessa pagina le offerte Internet casa a confronto.

Si potranno dunque valutare le differenze nei costi e nei servizi offerti dai singoli operatori e gli eventuali pacchetti extra che possono essere aggiunti alle offerte per renderle più complete e adatte alle proprie necessità.

La verifica della copertura

Dopo aver individuato i nomi delle offerte Internet casa Wi-Fi, il secondo passaggio consiste nella verifica della copertura di rete. Di cosa si tratta nello specifico? Nel conoscere, in anticipo, quale sarà la velocità di navigazione reale alla quale viaggerà la connessione.

Basterà effettuare un test della velocità, inserendo il proprio indirizzo, e si potrà così sapere se si avrà la possibilità di navigare:

• con la fibra FTTH, ovvero fino alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• con la fibra FTTC, ovvero fino alla velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• con la connessione ADSL, con la quale è invece possibile viaggiare fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Il divario nella velocità di connessione dipende dal gap che divide l’Italia dal punto di vista digitale: per colmarlo sono stati previsti numerosi investimenti nel prossimo futuro. Resta comunque il fatto che, a livello attuale, buona parte del territorio nazionale non è coperto dalla fibra FTTH.

La buona notizia è che le offerte Internet casa rimangono sostanzialmente invariate nonostante possa cambiare la velocità di rete: cambierà il nome della promozione, ma le caratteristiche e il costo totale mensile saranno gli stessi.

Quali sono le migliori promozioni Internet casa di luglio 2020

Le offerte Internet casa disponibili a luglio 2020 hanno tutte un costo inferiore a 30 euro al mese: sono tariffe di tipo all inclusive, ovvero promozioni che prevedono anche la telefonia fissa, senza la necessità di dover pagare il canone telefonico.

Le migliori tariffe individuate attraverso il meccanismo della comparazione sono:

• Fastweb Casa + Mobile;

• PosteMobile Casa Internet;

• WINDTRE Super Fibra Unlimited;

• Vodafone Internet Unlimited;

• TIM Super Fibra.

Vediamo di seguito quali sono i punti che queste offerte hanno in comune e in cosa differiscono: in genere, uno dei fattori ai quali bisogna prestare maggiore attenzione è la presenza di vincoli contrattuali e di eventuali rimodulazioni del costo promozionale.

1. Fastweb Casa + Mobile

Fastweb Casa è la promozione Internet casa Wi-Fi di Fastweb che in questo periodo propone un’offerta a tempo determinato che ha un costo scontato di 25,95 euro al mese e che prevede sia i vantaggi della connessione Internet casa di tipo illimitato, sia una SIM in promozione con una serie di servizi inclusi.

Nella tariffa Internet casa, che attivata singolarmente ha un costo di 29,95 euro al mese e non prevede vincoli di tipo contrattuale, sono compresi:

• le chiamate illimitate verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

• la connessione illimitata attivabile con la tipologia di rete dalla quale si è coperti;

• il modem e il costo di attivazione gratuiti;

• l’assistenza MyFastweb;

• i servizi WOW con i quali utilizzare il WOW-FI per navigare lontano da casa in qualsiasi momento e il WOW Space, un cloud illimitato gratuito per il primo mese;

• una SIM mobile.

La SIM ha le seguenti caratteristiche:

comprende 50 Giga per navigare in Italia e 4 Giga in roaming per connettersi in Unione europea e in Svizzera;

• prevede minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali e verso più di 60 destinazioni estere;

• include 500 minuti verso i numeri fissi e mobili in Unione europea e in Svizzera;

• include anche 100 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali e in roaming in Unione europea e in Svizzera.

Sono inoltre attivi e gratuiti servizi quali:

la segreteria telefonica;

• lo scatto alla risposta;

• Ti ho chiamato;

• il controllo del credito. Non sono inoltre previsti costi in uscita.

La promozione di Fastweb può essere personalizzata con l’aggiunta di DAZN, che è disponibile gratuitamente per 3 mesi, mentre dal quarto mese ha un costo di 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro al mese, oppure con i contenuti di NOW TV Entertainment, anch’essi gratuiti per 3 mesi e poi attivabili al costo di 9,99 euro al mese.

2. PosteMobile Casa Internet

La seconda promozione Internet casa disponibile al miglior costo, che è attualmente in offerta, è quella proposta da PosteMobile, l’operatore di telefonia mobile di Poste Italiane, che ha lanciato anche le sue offerte per la telefonia fissa e Internet.

La tariffa voce + Internet in questione si chiama PosteMobile Casa Internet e ha un costo scontato di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese: è in promozione fino al 1° agosto 2020.

Nell’abbonamento mensile, sono inclusi:

• una connessione Internet illimitata;

• le chiamate illimitate verso i fissi e i mobili nazionali, senza scatto alla risposta;

• il costo di consegna e di installazione del modem Wi-Fi, che di solito prevede un contributo di 80 euro.

Oltre al modem si riceverà a casa anche il telefono, nel quale saranno inclusi servizi quali la segreteria telefonica, il numero del chiamante visibile sul display del telefono, l’avviso di chiamata, il call center dedicato. La promozione può essere attivata recandosi presso un ufficio postale e nel giro di pochi giorni ci sarà un tecnico che si occuperà dell’installazione dei prodotti.

3. Super Fibra Unlimited di WindTre

Super Fibra Unlimited è l’offerta Internet casa dell’operatore WINDTRE, disponibile al prezzo in offerta di 26,98 euro al mese.

Nell’abbonamento sono inclusi i seguenti servizi:

• le chiamate illimitate verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

• la connessione illimitata attivabile con la tipologia di rete dalla quale si è coperti;

• il modem e il costo di attivazione gratuiti;

• una SIM in promozione, al costo di 9,99 euro nella quale sono presenti minuti e GIGA illimitati, che può essere attivata online oppure recandosi presso uno dei negozi WINDTRE.

4. Internet Unlimited di Vodafone

La promozione Internet casa Internet Unlimited è la proposta di Vodafone per navigare fino a 1 Giga in download in tutte quelle zone coperte dalla fibra FTTH, o in alternativa con la fibra FTTC o la rete ADSL.

Il piano mensile prevede, al costo di 27,90 euro al mese:

• le chiamate illimitate verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

• la connessione illimitata attivabile con la tipologia di rete dalla quale si è coperti;

• il modem e il costo di attivazione gratuiti;

• una SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da tablet, smartphone o chiavetta;

• la Vodafone TV;

• 6 mesi di Amazon Prime Video.

La promozione di Vodafone prevede un vincolo di tipo contrattuale, per il quale il costo della promozione includerà quello del modem e del contributo di attivazione per i primi 4 anni: dal quinto anno in poi la tariffa costerà 20,90 euro al mese; se si decidesse di recedere dal contratto in anticipo bisognerà saldare tutte le rate relative al modem e all’attivazione.

5. Super Fibra di TIM

Infine, troviamo la promozione Internet casa di TIM, che ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende:

• le chiamate illimitate verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

• la connessione illimitata attivabile con la tipologia di rete dalla quale si è coperti;

• il modem e il costo di attivazione gratuiti;

• TIMVISION Plus e Disney+ in un unico pacchetto: dopo 6 mesi di gratuità, Disney+ potrà essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

TIM dà la possibilità ai clienti che non sono raggiunti né dalla fibra ottica né dall’ADSL di attivare un’altra tipologia di offerta: si tratta di Super FWA, una promozione che sfrutta la fibra mista radio per garantire una connessione alla velocità di 30 Mega in download e di 3 Mega in upload.

Il piano ha un costo fisso mensile di 24,90 euro al mese e ha le stesse caratteristiche di TIM Super Fibra. Comprende infatti:

• le chiamate illimitate verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

• le chiamate illimitate verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

• la connessione illimitata attivabile con la tipologia di rete dalla quale si è coperti;

• il modem e il costo di attivazione gratuiti;

• TIMVISION Plus e Disney+ in un unico pacchetto: dopo 6 mesi di gratuità, Disney+ potrà essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.