Offerte Internet Casa senza linea telefonica: 5 regole per non sbagliare la scelta

Un tempo andare alla ricerca di offerte Internet casa senza linea telefonica era la regola: oggi le cose sono ben diverse, in relazione ai cambiamenti e alle tecnologie che si sono sviluppate nel corso del tempo.

Sei alla ricerca di una nuova offerta Internet casa e vorresti tanto trovare la soluzione che ti permetta di accedere ai migliori servizi e, allo stesso tempo, di risparmiare rispetto a una promozione che hai attivato qualche anno fa?

Ecco quali sono i migliori consigli per individuare l’offerta Internet casa senza linea telefonica più conveniente del momento.

1. Verifica la copertura di rete

Quando si valutano per la prima volta le offerte di un operatore Internet casa, si dovrà tenere in considerazione che la velocità reale molto spesso non corrisponderà a quella nominale.

Gli operatori che permettono di raggiungere la velocità massima con la fibra FTTH di 1 o 2,5 Giga in download non stanno vendendo delle offerte truffaldine: molto più semplicemente, infatti, il tutto dipende dalla copertura di rete.

Per questo motivo, il primo trucco per non sbagliare quando si è alla ricerca di una nuova offerta Internet casa consiste nel verificare la propria copertura di rete. In particolare, si potrà scoprire in anticipo se si è raggiunti dalla fibra FTTH, da quella FTTC o dalla meno moderna ma altrettanto competitiva rete di tipo ADSL.

2. Utilizza un comparatore di tariffe

Le offerte Internet casa senza linea telefonica sono tante e non hanno altro che cambiare e aumentare: per questo motivo potrebbe essere estremamente utile utilizzare un comparatore di offerte online.

Di cosa si tratta di preciso? Richiede la registrazione? Lo strumento è gratuito o a pagamento? Un comparatore di offerte Internet casa non è altro che un tool che permette di comparare le migliori tariffe disponibili in commercio.

Il tool è gratuito e può essere usato sia da PC sia da dispositivi mobili, con estrema facilità; è anche dotato di filtri che permettono di personalizzare la ricerca ed è molto utile in quanto permette di risparmiare tantissimo tempo nel processo di comparazione.

Confronta online le migliori offerte Internet casa senza linea telefonica

3. Considera le combinazioni fisso + mobile

Le migliori offerte di telefonia fissa diffuse oggi in Italia sono di tipo all inclusive: questo termine, che letteralmente significa "tutto compreso", indicano le tariffe che comprendono non solo un pacchetto con il quale connettersi in modo illimitato, ma anche le chiamate da fisso, che sfruttano la tecnologia VoIP e permettono di non pagare il canone telefonico.

Al piano base Internet casa nell’ultimo periodo un numero sempre maggiore di operatori ha aggiunto anche delle promozioni per il mobile, che possono essere integrate alla telefonia fissa a prezzi molto convenienti.

Il vero vantaggio delle promozioni fisso + mobile è rappresentato dal fatto che molti operatori permettono di accedere a Giga illimitati su diverse SIM e non solo sulla propria. Ecco perché si dovrebbero assolutamente considerare.

Scopri le migliori offerte fisso + mobile

4. Approfitta dei costi esclusivi dei servizi di intrattenimento

Oltre alle combinazioni con le quali si può scegliere una tariffa mobile in associazione a un piano Internet casa, ci sono anche altre possibilità offerte dai vari operatori e che sono legate all’intrattenimento.

Le promozioni Internet casa possono anche essere personalizzate con abbonamenti a servizi di Pay TV o di streaming TV, tra i quali si annoverano, per esempio:

Sky, con i suoi pacchetti sportivi e per tutta la famiglia;

Netflix;

DAZN;

Amazon Prime;

Infinity+.

Scegliere sarà semplice: basterà valutare i costi e risparmi ai quali si potrà avere accesso e optare per i contenuti di proprio gradimento.

Scopri le migliori proposte Internet casa + TV

5. Utilizza il bonus Internet e PC

Oltre a quanto detto finora, c’è un’altra possibilità alla quale potranno avere accesso gli utenti che vogliono attivare una nuova offerta Internet casa, che viaggi ad almeno 30 Mega in download, oppure che intendano migliorare la propria offerta, attivando una nuova promozione in banda ultra larga.

Si tratta del bonus PC e Internet promosso dal Governo e riservato alle famiglie meno abbienti, ovvero a coloro i quali hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro all’anno.

La misura non sarà erogata in modo diretto con un bonifico bancario o un accredito su un altro mezzo di pagamento, ma sotto forma di sconto. Il voucher da 500 euro servirà:

in parte come sconto sulla promozione Internet casa che si vorrebbe sottoscrivere;

in parte come sconto diretto sull’acquisto di uno dei modelli di tablet o PC che vengono proposti e che dovranno rispettare determinati requisiti tecnici.

Seguendo le istruzioni fornite nel corso di questa guida attivare una nuova offerta Internet casa diventerà più semplice, così come diventerà invece difficile sbagliare.