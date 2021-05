Offerte Internet Casa senza telefono: 5 offerte consigliate

Come si trova un’offerta Internet casa senza telefono che permetta di non pagare il canone telefonico, pur potendo chiamare da telefono fisso? Lo strumento della comparazione rappresenta una delle migliori soluzioni alle quali ricorrere.

Per esempio, si potrebbe utilizzare il comparatore di offerte di SOStariffe.it, con il quale è possibile individuare quali sono le migliori offerte Internet casa del momento e valutare pregi e vantaggi di ogni singola proposta.

Di seguito saranno presentati i risultati di un’analisi comparativa che ha analizzato le caratteristiche delle offerte Internet Casa senza telefono. In particolare, si sottolinea che:

le offerte hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese;

sarà possibile sottoscriverle nelle versioni FTTH, FTTC o ADSL a seconda della propria copertura di rete, la quale dovrebbe essere verificata prima di procedere con l’attivazione di una qualsiasi offerta.

1. Offerte Internet casa senza telefono di Vodafone

Vodafone propone una tariffa Internet casa disponibile al costo di 27,90 euro al mese, nella quale sono inclusi il contributo di attivazione, il modem con Wi-Fi Optimizer e la connessione a Internet di tipo illimitato.

Aggiungendo due soli euro in più al mese si potranno attivare anche le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e una SIM dati con 150 Giga, grazie alla quale sarà possibile navigare in qualsiasi momento, quando ci si trova lontano da casa.

La proposta di Vodafone non prevede vincoli di tipo contrattuale: questo significa che sarà possibile recedere dall’abbonamento in qualsiasi momento senza dover sostenere delle penali.

2. Offerte Internet casa senza telefono di WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE è una promozione Internet casa senza telefono disponibile, solo online, al costo promozionale di 28,99 euro al mese.

La promozione include le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, la connessione in fibra ottica fino alla velocità massima di 1 Giga, il modem con Wi-Fi 6 incluso e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Con l’aggiunta di 2 euro in più al mese si potrà attivare la Super Fibra Top Wi-Fi, che permetterà di disporre del Wi-Fi Extender attraverso il quale ampliare la portata della connessione in ogni angolo della propria abitazione.

3. Offerte Internet casa senza telefono di Fastweb

Fastweb propone un’offerta Internet casa senza telefono ad un costo che parte da 27,95 euro al mese, che potrà essere disdetta in qualsiasi momento, senza dover sostenere penali o costi di recesso, se non quello per la dismissione del servizio.

La promozione comprende:

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (per la versione a 30,95 euro al mese);

la connessione a Internet di tipo illimitato;

il modem NeXXt;

il contributo di attivazione;

il servizio di assistenza clienti MyFastweb.

Sarà possibile integrare l’offerta tramite l’aggiunta di una SIM mobile: con 7,95 euro si potrà avere una SIM e navigare da mobile con 100 Giga di traffico e di chiamare con i minuti illimitati.

4. Offerte Internet casa senza telefono di TIM

TIM propone un’offerta Internet casa senza telefono che permetterà di navigare con la fibra di tipo FTTH, FTTC oppure con la rete ADSL a seconda della copertura dalla quale si è raggiunti.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi, oltre alla connessione di tipo illimitato, anche:

le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazional, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+;

il servizio di navigazione sicura e il Wi-Fi certificato;

il contributo di attivazione.

Fino al 25 maggio 2021 la Super Fibra di TIM è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese: si consiglia pertanto di approfittare di questo vantaggio in edizione limitata.

5. Offerte Internet casa senza telefono di Sky

Tra le migliori promozioni Internet del momento troviamo anche quelle di Sky, che hanno un prezzo base pari a 29,90 euro al mese, scontato a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi per i già clienti Sky.

In questo caso si avrà diritto alla connessione Internet casa illimitata, ma le chiamate saranno a consumo, con costi variabili a seconda che vengano effettuate verso numeri fissi o mobili.

La particolarità delle offerte Internet casa di Sky è rappresentata dalla possibilità di poter essere attivate assieme a dei pacchetti legati all’intrattenimento, come per esempio Sky TV, che è disponibile al prezzo scontato di 39,90 euro al mese per 18 mesi.

