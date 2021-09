Offerte Internet Casa senza vincoli: le migliori offerte senza penali

Tra i servizi divenuti ormai indispensabili nella vita di ognuno di noi, troviamo la connessione Internet casa: le offerte disponibili in circolazione hanno subito evoluzioni notevoli, soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Da un lato i cambiamenti sono legati principalmente al progresso tecnologico, mentre dall’altro i trend che si diffondono a macchia d’olio tra gli operatori di telefonia fissa dipendono fondamentalmente dalle esigenze degli utenti e dal tentativo di soddisfarle.

Fino a qualche tempo fa, la maggior parte delle offerte Internet casa erano caratterizzate dalla presenza di vincoli e penali. Ciò significava che si doveva garantire la permanenza all’interno di un contratto per periodi di tempo ben precisi. In molti casi, si trattava di contratti che includevano sia il modem, sia il contributo di attivazione, che venivano rateizzati per un determinato periodo di tempo.

In caso di disattivazione della linea prima dei periodi fissati dal vincolo, si sarebbero dovuti saldare tutti i costi residui di modem e attivazione. Oggi sono invece disponibili diverse offerte che non prevedono vincoli né penali nel caso di recesso. Vediamo di seguito quali sono le proposte più interessanti.

Migliori offerte Internet casa senza vincoli né penali

Tra le migliori offerte Internet casa che non prevedono vincoli di durata né penali in caso di recesso, si suggeriscono quelle di:

Vodafone;

Fastweb;

WINDTRE;

TIM.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi proposti da ogni singolo operatore e perché scegliere una determinata offerta invece di un’altra. Considerato che si tratta di offerte davvero molto simili tra loro, ovvero che offrono spesso gli stessi servizi a costi quasi identici, prima di procedere con la sottoscrizione di una qualsiasi offerta, è sempre bene procedere con la verifica della propria copertura di rete.

In questo modo, si potrà conoscere in anticipo se si potrà attivare un’offerta di tipo FTTH (Fiber To The Home), FTTC (Fiber To The Cabinet), ADSL, o se puntare su una promozione FWA.

Offerta Internet casa Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone ha un costo di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e si caratterizza per:

l’assenza del costo di attivazione e di vincoli;

il modem con Wi-Fi Optimizer incluso;

la connessione in fibra ottica fino alla velocità di 2,5 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso.

Potrà essere personalizzata in due modi differenti, ovvero con l’aggiunta di una SIM mobile con minuti, SMS e Giga senza limiti, al costo di 37,90 euro al mese, e di un abbonamento Netflix versione standard, al costo di 44,90 euro al mese.

Offerta Internet casa Fastweb

Fastweb dà la possibilità di attivare una promozione in fibra ottica per navigare fino a un massimo di 2,5 Giga in download. Si tratta di un’offerta senza vincoli: in caso di recesso basterà pagare soltanto una mensilità per la dismissione del servizio.

La migliore offerta proposta dall’operatore, ovvero Fastweb Casa Light, avrà un costo scontato di 24,95 euro al mese e comprenderà:

le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

il Modem FASTGate;

3 mesi di Discovery+ inclusi.

Potrà essere personalizzata con l’aggiunta di una SIM Mobile, disponibile al costo di 4,95 euro e che include 50 Giga di traffico (anche in 5G), 100 SMS, le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS, la spedizione e il contributo per la nuova SIM gratuiti.

Offerta Internet casa WINDTRE

L’operatore WINDTRE permette di attivare (direttamente online) un’offerta Internet casa senza vincoli, disponibile al costo di 25,99 euro al mese.

Si tratta di un piano che comprende:

la connessione a Internet illimitata;

il contributo di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime Video;

il modem con Super Wi-Fi;

le chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Offerta Internet casa TIM

La Super Fibra di TIM è attualmente disponibile in edizione limitata e senza vincoli a un prezzo davvero speciale, pari a 19,90 euro al mese per 6 mesi, al termine dei quali avrà un costo di 24,90 euro al mese.

Attivando questa promozione si avrà la possibilità di navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload. Si potrà disdire in qualsiasi momento e non sarà previsto alcun contributo per l’attivazione.

L’offerta potrà essere personalizzata con l’aggiunta delle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, con il modem TIM HUB+ di ultima generazione o con la sottoscrizione di un abbonamento a TIMVISION Calcio e Sport.