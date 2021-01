Sono diverse le offerte Internet casa che TIM ha riservato nel 2021 a chiunque scelga di attivare una nuova promozione Internet casa, oppure decida di effettuare il passaggio da un altro operatore di telefonia fissa.

Quali sono i costi da sostenere per chi fosse interessato all’attivazione di una offerta Internet casa TIM? Quale sarebbe la velocità di rete che si potrebbe raggiungere e i servizi inclusi? Quali opzioni potrebbero essere valutate dai clienti che non sono coperti dalla fibra ottica, né dall’ADSL?

Di seguito sarà presentata una comparazione tra le promozioni in fibra ottica e quella di tipo FWA di TIM, con un focus su quello che cambia non solo in termini di canone mensile, ma anche in relazione alla velocità di rete, ai servizi inclusi e a quelli che si possono aggiungere.

TIM Super Fibra

TIM Super Fibra è un’offerta Internet casa che ha un costo di 29,90 euro al mese e che include:

una connessione di tipo illimitato con la fibra ottica FTTH, per navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+, il primo in Italia dotato di WiFi 6 in grado ottimizzare la connessione in ogni angolo dell’abitazione;

la streaming TV di TIM, TIMVISION, con tutti i suoi contenuti.

Aggiungendo 6 euro al mese sarà possibile aggiungere anche il WiFi certificato dai tecnici TIM. Cosa è necessario fare prima di attivare questa tipologia di offerta? Il passaggio fondamentale consiste nella verifica della propria copertura di rete.

In questo modo sarà possibile conoscere in anticipo se si potrà navigare alla velocità della fibra FTTH. In alternativa, comunque, la promozione potrà essere attivata allo stesso costo con:

la fibra FTTC, che permette di navigare fino a 1 massimo di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

la rete ADSL, con la quale si potrà navigare alla velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

La Super Fibra di TIM potrà essere personalizzata:

con l’aggiunta di DAZN e NOW TV , al costo fisso mensile di 59,89 euro (29,90 euro di offerta Internet casa + 29,99 euro al mese di DAZN + NOW TV);

, al costo fisso mensile di 59,89 euro (29,90 euro di offerta Internet casa + 29,99 euro al mese di DAZN + NOW TV); con l’aggiunta di un’opzione legata all’intrattenimento, disponibile al costo di 49,90 euro al mese, nella quale sono inclusi Disney+, Netflix, TIMVISION Plus e TIMVISION Box;

e TIMVISION Box; con Mondo Disney+ , al costo fisso mensile di 34,89 euro (29,90 euro di offerta Internet casa + 4,99 euro al mese di Disney+);

, al costo fisso mensile di 34,89 euro (29,90 euro di offerta Internet casa + 4,99 euro al mese di Disney+); con Netflix, al costo fisso mensile di 42,89 euro (29,90 euro di offerta Internet casa + 12,99 euro al mese di Netflix).

TIM Super Fibra con TIM Unica

Ai clienti TIM mobile è riservata la possibilità di attivare la promozione TIM Super Fibra con TIM Unica. Si tratta di un’offerta Internet casa TIM con la quale navigare alla velocità della fibra FTTH (pari a 1 Giga in download) disponibile al costo di 29,90 euro al mese.

La promozione, per la quale i primi 2 mesi sono offerti da TIM, include:

la super fibra di TIM;

il modem TIM HUB+;

TIMVISION;

le chiamate illimitate verso tutti, ma solo in caso di attivazione online;

l’opzione TIM Unica, che prevede Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia.

TIM Super Voucher

La fibra di TIM può essere attivata anche usufruendo del Piano Voucher Famiglie, attraverso il quale sarà possibile attivare la promozione TIM Super Voucher Fibra e risparmiare fino a 500 euro sull’abbonamento annuale.

Questo piano è disponibile al costo di 19,90 euro al mese, che poi diventeranno 29,90 euro al mese. Dei 500 euro che hanno parte del bonus Pc e tablet messo a disposizione dal Governo:

300 euro saranno destinati all’acquisto di un tablet e PC che sarà in comodato d’uso per 12 mesi e poi diventerà di proprietà dell’utente;

200 euro saranno utilizzati come sconto sull’offerta Internet casa: il contributo sarà erogato direttamente come sconto in fattura, e sarà pari a 10 euro al mese per 20 mesi.

Per poter usufruire di questa particolare promozione dovranno essere rispettate alcune condizioni. La prima riguarda il fatto che si dovrà attivare una nuova promozione che permetta di navigare a una velocità di almeno 30 Mega.

Oltre a ciò, dovrà essere rispettato anche un requisito di tipo reddituale, ovvero si dovrà avere un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Non potranno richiedere la promozione gli utenti che hanno già una connessione in fibra ottica perché l’obiettivo del bonus PC e tablet è proprio quello di favorire la diffusione della banda larga tra le famiglie che non godono ancora di tale tecnologia.

TIM Super FWA

A proposito di banda larga, ancora oggi non tutto il Paese è raggiunto dai cavi della fibra ottica. La soluzione per attivare una promozione Internet casa anche nei territori non coperti esiste ed è rappresentata dalla fibra FWA.

Si tratta della cosiddetta fibra misto radio, che si serve dell’installazione di un’antenna e dell’utilizzo di un modem di tipo FWA. TIM ha previsto anche un’offerta che sfrutta questo genere di tecnologia: si tratta di TIM Super FWA, disponibile al costo di 24,90 euro al mese.

L’opzione include:

Internet illimitato;

le chiamate a consumo;

il contributo di attivazione;

un mese gratuito di Disney+;

il modem FWA, che può essere di tipo indoor o outdoor, in comodato d’uso gratuito.

Con l’aggiunta di soli 2 euro in più al mese, possono essere aggiunte anche le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

Tra le novità disponibili, troviamo anche un’offerta di tipo ricaricabile: si tratta di TIM FWA ricaricabile, la quale ha un costo una tantum pari a 99 euro, da ricaricare all’occasione.

Si tratta di un’offerta con la quale si avrà diritto a:

Internet veloce con traffico illimitato;

Modem FWA super performante;

90 giorni di Internet inclusi;

non si dovranno sostenere costi fissi.

Sia nel caso di TIM Super FWA, sia nel caso di TIM FWA ricaricabile sarà possibile navigare da casa alla velocità di 30 Mega in download e 30 Mega in upload.