Offerte Internet Casa TIM o WINDTRE: confronto tra le promozioni

TIM e WINDTRE sono due tra i principali operatori italiani quando si parla di telefonia fissa: le loro promozioni Internet casa permettono di navigare alle migliori velocità possibili e offrono ottimi servizi a prezzi davvero competitivi.

Nel momento in cui ci si dovesse ritrovare a scegliere tra le offerte Internet casa di TIM e quelle di WINDTRE, quali dovrebbero essere i principali elementi da prendere in considerazione per orientarsi nella scelta?

Vediamo di seguito quali sono i punti più importanti da tenere a mente prima di attivare una nuova offerta per la telefonia fissa e analizziamo in seguito, attraverso un processo comparativo, quali sono le caratteristiche della proposta di TIM e cosa contraddistingue invece WINDTRE.

Come scegliere la migliore offerta Internet casa

Nel valutare le promozioni Internet casa degli operatori TIM e WINDTRE si può partire da questo presupposto: che entrambe permettono di raggiungere la velocità massima della fibra FTTH, che è pari a 1 Gbps, ma anche di attivare dei piani alternativi nel caso in cui non si fosse coperti dalla fibra FTTH, ovvero la fibra FTTC o l’ADSL.

Sia il piano base di TIM sia quello di WINDTRE hanno costi inferiori ai 30 euro al mese e sono caratterizzati dal pagamento a rate del modem e/o del contributo di attivazione, e quindi prevedono dei vincoli di tipo contrattuali.

Per sapere a quale velocità si navigherà con le offerte di TIM o di WINDTRE è necessario fare un test della velocità di rete presso il luogo in cui si abita. Lo si potrà fare o direttamente sul sito dei dei due operatori, oppure su altri portali specializzati, come per esempio SOStariffe.it.

Sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo e si potrà quindi sapere se attivare una promozione di tipo ADSL, in fibra FTTC o FTTH. Passiamo adesso al confronto vero e proprio delle caratteristiche delle varie promozioni disponibili.

Le offerte Internet casa di TIM

La promozione Internet casa di TIM ha un costo mensile pari a 29,90 euro al mese e può essere attivata:

• nella versione Super Fibra, ovvero scegliendo la fibra FTTH, con la quale navigare a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

• nella versione Super Mega, ovvero scegliendo la fibra FTTC, con la quale navigare a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

• nella versione Super ADSL, ovvero scegliendo la rete ADSL, con la quale navigare a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Tutti i clienti che non sono raggiunti né dalla fibra né dall’ADSL potranno scegliere di attivare la promozione fibra mista radio, che funziona con l’installazione di un’antenna che capta le onde radio e che si collega a sua volta alla fibra, che prende il nome di TIM Super FWA.

La promozione ha un costo fisso di 24,90 euro al mese e permette di raggiungere velocità massime:

• fino a 30 Mbps in download;

• fino a 3 Mbps in upload.

L’abbonamento mensile include:

• il prezzo del modem, ovvero TIM HUB+ con Wi-Fi 6, che è pari a 5 euro al mese per 48 mesi;

• il contributo di attivazione, che ha un costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Nel caso di attivazione online delle promozioni Internet casa di TIM, sono incluse le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che dopo 48 mesi avranno un costo pari a 5 euro al mese.

Nel piano è inoltre presente la streaming TV di TIM, ovvero TIMVISION, con la quale è possibile avere accesso a film e serie TV dedicati a tutta la famiglia. Chi fosse interessato all’intrattenimento, con soli 14 euro in più al mese potrà aggiungere anche i contenuti di:

• Disney+;

• Netflix;

• TIMVISION Plus.

Con l’aggiunta di 6 euro al piano base, si potranno invece integrare il Wi-Fi certificato, che migliorerà le performance della rete in ogni ambiente domestico, e l’opzione Safe Web Plus, per navigare in maggiore sicurezza.

Le offerte Internet casa di WINDTRE

La promozione Internet casa di WINDTRE ha un costo mensile pari a 28,98 euro al mese e può essere attivata:

• nella versione Super Fibra, ovvero scegliendo la fibra FTTH, con la quale navigare a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

• nella versione Internet 200, ovvero scegliendo la fibra FTTC, con la quale navigare a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

• nella versione Internet 20, ovvero scegliendo la rete ADSL, con la quale navigare a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

• nella versione Internet 7, ovvero una connessione di tipo ADSL che naviga alla velocità massima di 7 Mbps in download e 256 Kbps in upload: in questo caso la promozione avrà un costo pari a 33,98 euro al mese.

Il modem Wi-Fi è incluso al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi, mentre l’attivazione è gratuita tranne nel caso delle aree bianche in fibra FTTH, per le quali è previsto un contributo per l’allaccio di 99 euro e un costo di 29,98 euro al mese per l’abbonamento a Internet.

Le offerte Internet casa di WINDTRE includono nel costo del canone mensile:

• la connessione a Internet illimitata e gratuita;

• le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

• Giga illimitati attivi fin da subito per gli smartphone di tutta la famiglia;

• la possibilità di acquistare una SIM al costo di 9,99 euro al mese che comprende minuti e Giga illimitati;

• 12 mesi di Amazon Prime Video.

Cosa succede nel caso di recesso anticipato prima di 48 mesi? Considerato che nel costo del canone mensile troviamo la rata del modem, si dovranno pagare tutte le rate rimanenti. Oltre a questi importi, dovrà essere pagata anche una mensilità aggiuntiva come costo per la dismissione del servizio.

Le offerte Internet casa di WINDTRE potranno inoltre essere personalizzate:

• con l’aggiunta del Wi-Fi extender, che ha un costo extra di soli 2 euro in più al mese e che permette di estendere il segnale del Wi-Fi alla massima potenza, in ogni angolo della casa;

• con l’opzione Family Protect, gratuita per il primo mese, con la quale navigare in totale sicurezza e difendere tutta la famiglia dalle minacce del web;

• con le chiamate internazionali, attivando l’opzione Call Your Country Home a soli 5 euro in più al mese.

In generale, sia nel caso in cui si decidesse di attivare una nuova offerta Internet casa con TIM, sia nel caso in cui si scegliesse WINDTRE, si consiglia di procedere con la sottoscrizione online che è pratica, veloce e conveniente, in quanto spesso sono previsti sconti e promozioni non disponibili presso altri canali di vendita.