Offerte Internet e TV: come unire le due bollette

Le offerte Internet casa di oggi non sono più come quelle di una volta, in senso positivo ovviamente. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono promozioni "tutto compreso" con le quali si potrà avere accesso sia alla connessione a Internet di tipo illimitato sia alle chiamate verso tutti i numeri nazionali, mobili e fissi.

Il piano base prevede generalmente un costo inferiore ai 30 euro al mese: la vera particolarità, comunque, consiste nel fatto che sono tanti i provider che permettono di integrare delle opzioni aggiuntive e di attivare delle offerte Internet e TV.

Quali sono gli abbonamenti Internet casa che permettono di unire la connessione illimitata alla velocità della fibra ottica con dei pacchetti TV, proponendo scontistiche che invece non esisterebbero se si attivassero le due offerte singolarmente?

Proviamo a delineare il quadro complessivo delle promozioni attualmente sul mercato della telefonia fissa, attraverso una presentazione comparativa delle offerte Internet e TV tra le quali è possibile scegliere al giorno d’oggi.

Fastweb Nexxt Casa + NOW TV

La promozione Internet casa di Fastweb, chiamata Nexxt Casa, ha un costo fisso mensile di 29,95 euro e non comprende né vincoli né costi per la sua attivazione: nella pratica, si paga solo quello che si vede.

Il costo promozionale indicato è disponibile solo nel caso di attivazione online e comprende:

una connessione Internet casa illimitata, con la quale è oggi possibile navigare fino a 2,5 Giga in download nelle aree coperte, altrimenti la fibra di tipo FTTH raggiunge 1 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il costo di attivazione;

il modem FASTGate;

il servizio di assistenza clienti MyFastweb;

i servizi WOW.

Per quanto riguarda l’opzione TV, la promozione Internet casa proposta da Fastweb potrà essere integrata dall’aggiunta di NOW TV Entertainment, che è gratuito per i primi 3 mesi, e poi ha un costo di 9,99 euro al mese. In questo modo si pagherà, a partire dal quarto mese, un totale di 39,94 euro al mese.

NOW TV Entertainment permetterà di vedere:

le serie TV e gli show di Sky;

le produzioni originali Sky;

tanti documentari di natura, scienza, storia e arte.

In alternativa, si potrà optare per l’offerta Sport, la quale, allo stesso costo, permetterà di guardare il Calcio e lo sport di SKy direttamente in streaming.

Gli appassionati di calcio potranno aggiungere (anche o in alternativa) l’abbonamento a DAZN, che sarà gratuito per i primi 3 mesi e poi disponibile al costo scontato di 8,99 euro al mese (attivato singolarmente, avrebbe un costo di 9,99 euro al mese).

Vodafone Internet casa + TV

La promozione Internet casa di Vodafone ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende:

la connessione a Internet in fibra ottica FTTH di tipo illimitato;

le chiamate gratuite e illimitate su tutto il territorio nazionale;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Anche Vodafone permette di aggiungere delle opzioni TV al piano Internet casa di base. In particolare:

aggiungendo 12 euro al mese di potranno vedere le serie TV, i documentari e gli show di Sky (il primo mese lo si pagherebbe soltanto 5 euro): questa opzione si chiama V odafone TV Intrattenimento e NOW TV Entertainment e comprende anche 6 mesi di NOW TV Cinema;

al costo di 30 euro al mese (8 per il primo mese) si potrà, invece, attivare Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport , che include 6 mesi di DAZN e 6 mesi di NOW TV Cinema;

al costo di 40 euro al mese, invece, si potrà scegliere di attivare l’opzione Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport e Entertainment, che include 6 mesi di DAZN e 6 mesi di NOW TV Cinema.

I pacchetti citati, che prevedono l’utilizzo della Vodafone TV, sono validi soltanto per i clienti che attivano (o che hanno già) un’offerta in fibra ottica.

TIM Super Fibra + Mondo intrattenimento

La promozione Internet casa di TIM comprende, nel costo fisso mensile di 29,90 euro:

la fibra fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload;

Google Next Mini in regalo;

il modem TIM HUB+, incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazoine, incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che sono incluse soltanto nel caso di attivazione online;

TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale poter vedere contenuti dedicati a tutta la famiglia.

Oltre a TIMVISION, il piano Internet casa di base proposto da TIM potrà essere personalizzato con l’aggiunta di un altro pacchetto di streaming TV, ovvero Mondo Intrattenimento. Al suo interno è inclusa la programmazione di Netflix, di Disney+, oltre che TIMVISION Plus e il decoder TIMVISION Box. A conti fatti, se si dovessero attivare tutte queste promozioni singolarmente si spenderebbe molto di più rispetto ai 14,99 euro proposti da TIM.

Sky Wifi + Sky TV

La novità di Sky, gestore pay TV per eccellenza, non è tanto la possibilità di acquistare diversi pacchetti TV combinandoli tra loro, ma quella di poterli integrare a una connessione Internet casa.

Il piano base di Sky, chiamato Sky Wifi, ha un costo fisso di 29,90 euro al mese e comprende la super fibra di Sky, con la quale navigare fino a 1 Giga in donwload e a 300 Mega in upload, e il modem Sky Wifi Hub intelligente e le chiamate a consumo.

In merito alle opzioni Sky Wifi + Sky TV ci sono diverse possibilità di personalizzazione. Per esempio:

si potrà scegliere di attivare la promozione disponibile al costo di 39,90 euro al mese (che a partire dal 19° mese avrà un costo mensile di 54,90 euro) e avere accesso a tutta la programmazione di Sky TV, oltre che all’offerta Internet casa;

al costo di 55,90 euro al mese per i primi 18 mesi (che poi diventeranno 74,90 euro al mese) sarà invece disponibile l’opzione Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport.

Non resta che valutare, nel complesso, tutte le proposte disponibili attualmente sul mercato a fare delle considerazioni sulla base di quelli che sono i propri gusti personali, approfittando anche del fattore prezzo.