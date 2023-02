Offerte Internet illimitate: vantaggi e svantaggi

Se nella telefonia fissa le offerte con internet illimitato sono ormai lo standard per gli operatori telefonici, nel settore della telefonia mobile le tariffe che permettono di usare internet senza limiti (o quasi) sono un’opzione ancora poco diffusa. Sono infatti soltanto gli operatori telefonici principali ad avere nel loro catalogo offerte di questo tipo.

Attivare un’offerta telefonica con internet illimitato ha diversi vantaggi, ma anche qualche svantaggio che è utile conoscere. Come sempre, per fare una scelta informata e consapevole, è consigliabile mettere a confronto le offerte di più operatori telefonici, per verificare qual è quello che propone la tariffa più conveniente in termini di rapporto tra costi e servizi inclusi.

Quali sono i vantaggi delle offerte con internet illimitato

Le offerte mobili con internet illimitato sono molto utili per chi ha bisogno di essere online per molte ore al giorno. Attivare un piano tariffario con giga illimitati può addirittura sopperire alla mancanza di una rete internet fissa e permette di navigare sia in casa sia fuori casa senza preoccuparsi della quantità di giga consumati.

In alcuni casi, le tariffe di telefonia mobile con internet illimitato vengono proposte dagli operatori telefonici esclusivamente ai clienti che hanno già attivato un piano di rete fissa. Attivando questo tipo di offerta le spese telefoniche vengono riunite in una sola bolletta e si hanno chiamate e giga illimitati ovunque ci si trovi.

Bisogna ricordare che molte delle offerte con internet illimitato includono anche minuti di conversazione illimitati che si possono usare per fare telefonate verso i numeri fissi e mobili in Italia e in Unione Europea. Inoltre, nelle offerte di questo tipo sono spesso inclusi anche minuti da poter utilizzare per fare telefonate all’estero, nei Paesi extra UE.

Chi sceglie di attivare un’offerta con internet illimitato solitamente ha accesso anche a diversi servizi aggiuntivi. L’assistenza dedicata è uno dei servizi offerti più di frequente dagli operatori, ma è possibile usufruire anche dell’accesso a programmi fedeltà o a promozioni riservate.

Gli svantaggi da considerare delle tariffe tutto incluso

La lista dei vantaggi delle tariffe con internet illimitato è di certo lunga, ma ci sono anche alcuni aspetti di questi tipi di offerta che suggeriamo di considerare attentamente prima di sottoscrivere il contratto.

Innanzitutto, bisogna specificare che le offerte mobili con giga illimitati non offrono realmente un quantitativo di giga senza limiti. Gli operatori specificano infatti nelle condizioni generali del contratto che i giga possono essere usati solo a scopo personale, in buona fede e in maniera corretta. In alcuni casi gli operatori controllano la quantità di giga consumati dal singolo utente in rapporto alla quantità media e, in caso di anomalie, possono limitare l’accesso alla navigazione internet.

Tra gli aspetti da considerare nella valutazione delle offerte con internet illimitato c’è anche il loro costo. Queste tariffe hanno un canone mensile che spesso è superiore rispetto a quello richiesto per un contratto di telefonia fissa. Prima di optare per un’offerta di questo tipo, dunque, vale la pena considerare l’attivazione di un’offerta fissa da affiancare a un’offerta mobile low cost, oppure valutare un’offerta mobile con un quantitativo di giga elevato. Ci sono offerte che arrivano fino a 200 GB al mese e, in alcuni casi, è anche possibile rinnovare il piano in anticipo nel caso in cui si finissero i giga prima della scadenza del mese.

Le migliori offerte con internet senza limiti

Vodafone è l’operatore telefonico che offre ai suoi clienti il maggior numero di piani tariffari con internet illimitato. Il piano Vodafone Infinito offre minuti e giga illimitati a una velocità massima di 10 Mbps al costo di 24,99 euro al mese, mentre il piano Vodafone Infinito Black Edition offre, a 39,99 euro al mese, minuti e giga illimitati alla massima velocità. Chi è già cliente Vodafone su rete fissa può sottoscrivere il piano Family+ e, con 9,99 euro in più al mese, ricevere una SIM con giga illimitati in 5G e minuti illimitati.

Con TIM, invece, è possibile avere giga illimitati attivando il piano tariffario TIM 5G Power Unlimited. Il piano ha un costo mensile di 39,99 euro e include giga, minuti e SMS illimitati. Chi è cliente TIM su rete fissa può attivare anche TIM 5G Power Famiglia al costo di 9,99 euro e, con l’opzione TIM Unica, avere giga illimitati in 5G.

Anche WindTre offre due piani tariffari con giga illimitati: si tratta del piano WindTre Di Più Unlimited 5G, al costo di 29,99 euro al mese, e del piano Unlimited, riservato a chi è già cliente WindTre e per il quale si può ricevere un’offerta personalizzata recandosi in negozio o consultando l’app mobile della compagnia.