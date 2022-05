Offerte Internet per seconda casa: le promozioni in vista delle vacanze 2022

Chi ha la fortuna di avere una seconda casa, potrebbe essere interessato ad attivare un’offerta Internet casa. Considerato, però, che non si passano molti mesi all’anno nella seconda abitazione, si dovrebbe trovare una soluzione flessibile.

Quali sono le migliori offerte Internet per seconda casa disponibili oggi in commercio? Di seguito potrà trovare un’analisi comparativa tra le soluzioni proposte dai vari gestori di telefonia fissa e qualche suggerimento utile per sfruttare le offerte mobile.

Scopri le migliori offerte Internet per seconda casa

Come avere Internet a casa senza abbonamento con TIM

Tra le offerte flessibili che si possono attivare per la seconda casa, troviamo Premium Flexy dell’operatore TIM. Come funziona? Si tratta di una promozione per avere Internet a 5,90 euro al mese per 2 giorni consecutivi, oppure per 7 (a 12,90 euro al mese) o 30 giorni (a 39,90 euro al mese), a seconda della propria necessità – con velocità fino a 200 Mega in FTTC.

La promozione prevede dunque un canone pari a 5,90 euro al mese: si tratta di una promozione di tipo ricaricabile, la cui attivazione a domicilio da parte del tecnico TIM è gratuita.

Si potrà scegliere se:

utilizzare un modem compatibile;

acquistare il modem TIM HUB+ di TIM, il quale è incluso nel costo dell’offerta a 5 euro al mese per 48 mesi.

Una seconda alternativa, potrebbe essere invece quella di attivare la Premium fibra di TIM presso l’abitazione principale: in questo modo si pagherà un costo fisso di 29,90 euro al mese (o di 24,90 euro al mese se si è già clienti mobile) e si avrà accesso a un abbonamento con Internet illimitato e chiamate da numero fisso, gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In aggiunta, grazie a TIM UNICA, si potranno avere Giga illimitati su 6 diverse SIM mobile: in questo modo, si potrà trasformare il proprio telefono in un piccolo router grazie alla modalità hotspot e avere Internet senza limiti anche nella seconda casa. Grazie allo sviluppo della rete 5G, si potrà navigare (se raggiunti) a velocità davvero interessanti.

Lo stesso si potrà fare anche nel caso di sottoscrizione della Super Fibra WINDTRE presso la propria abitazione principale, che offre Giga illimitati su 3 diverse SIM mobile: un’altra occasione per avere facilmente Internet senza limitazioni pure nella seconda casa.

Confronta le migliori offerte Internet per seconda casa

Come avere Internet in una seconda casa: le offerte a consumo

Nel corso degli ultimi anni si sono poi diffuse le cosiddette offerte Internet a consumo, ovvero delle soluzioni per avere Internet casa ricaricabile, ancora diverse rispetto alle saponette Internet a consumo, molto gettonate una decina di anni fa.

Tra le offerte che si possono attivare ci sono per esempio quelle proposte dagli operatori:

Linkem, che prevede un’offerta prepagata senza vincoli;

Eolo.

Attiva Internet a consumo per la tua seconda casa

L’offerta Internet ricaricabile di Linkem permette di navigare in totale libertà:

senza limiti di traffico;

senza linea fissa;

senza vincoli di ricarica.

L’offerta è disponibili al costo di 169 euro, con 3 mesi di navigazione inclusi, e consente di connettersi fino a 100 Mbps. Al termine dei 3 mesi sarà possibile fare una ricarica:

online, direttamente sul sito di Linkem;

presso uno dei rivenditori autorizzati Linkem;

presso le tabaccherie PUNTOLIS, le edicole o i bar abilitati.

I tagli di ricarica proposti dall’operatore sono i seguenti:

1 mese di navigazione al costo di 27 euro;

3 mesi di navigazione al costo di 78 euro;

5 mesi di navigazione al costo di 120 euro;

12 mesi di navigazione al costo di 240 euro.

Un’altra tipologia di offerta Internet a consumo che si potrebbe attivare per la seconda casa è quella proposta da EOLO, disponibile a partire da 6,90 euro per il weekend e che permette di avere Internet Ultraveloce e a tempo, fino a 30 Mega in download e a 3 Mega in upload.

La promozione in questione si chiama EOLO Quando Vuoi e si caratterizza per:

la navigazione senza limiti;

l’assenza di canone mensile.

Il piano da 6,90 euro ha una durata di due giorni, ma si potranno anche scegliere i seguenti tagli di ricarica:

1 settimana al costo di 9,90 euro;

2 settimane al costo di 19,80 euro;

3 mesi (quindi tutta l’estate) al prezzo scontato di 99 euro.

Come funziona la connessione di EOLO? Si tratta di una promozione di tipo wireless, che sfrutta la cosiddetta fibra mista radio. Sarà necessario utilizzare un apposito modem di tipo FWA, indoor oppure outdoor.

EOLO dà la possibilità di richiedere in comodato d’uso: