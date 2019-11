Offerte Internet + telefono fisso: convengono ancora?

Quando si è alla ricerca di una delle migliori offerte Internet casa, a differenza di quanto avveniva sino a qualche anno fa, si guarda con sempre meno attenzione la presenza di un’opzione per le chiamate illimitate dal telefono fisso tra le condizioni delle tariffe che si punta ad attivare.

Ad oggi, infatti, le offerte di telefonia mobile che includono tanti minuti per chiamare sono all’ordine del giorno e, a meno di esigenze particolari, non c’è più la necessità di utilizzare il telefono fisso per effettuare chiamare. Per contattare amici e parenti oppure per effettuare chiamate di lavoro risulta molto più comodo e veloce affidarsi al proprio smartphone.

Il mercato di telefonia fissa si sta adeguando a questo trend, oramai evidente da alcuni anni, e le offerte Internet + telefono fisso sono diventate un vero e proprio standard. Quasi tutti gli operatori, infatti, aggiungono le chiamate illimitate come bonus disponibile senza costi aggiuntivi per i propri abbonamenti Internet casa.

Gli utenti che hanno bisogno del telefono fisso per effettuare chiamare non troveranno sostanziali difficoltà nell’individuare un’offerta Internet casa conveniente ed in grado di garantire una connessione ad alta velocità (meglio se sfruttando la fibra FTTH) oltre alla possibilità di effettuare chiamate gratis.

Le offerte Internet + telefono fisso sono, quindi, un vero e proprio punto di riferimento del settore di telefonia fissa ed è sempre più raro trovare soluzioni tariffarie che non includano un’opzione per chiamare, senza scatto alla risposta e senza costi aggiuntivi, i numeri fissi e mobili nazionali.



Sostituire il telefono fisso con lo smartphone: il risparmio non c’è

Lo stato attuale del mercato di telefonia italiano è chiaro ed è oramai consolidato da diversi mesi. Sia nel settore di telefonia fissa che nel settore di telefonia mobile, la maggior parte delle soluzioni più convenienti include le chiamate illimitate in Italia, verso fissi e mobili.

Nella maggior parte dei casi, non sarà difficile individuare offerte economiche per lo smartphone con tanti minuti inclusi verso tutti (sono tante le tariffe che includono minuti “illimitati”). Come detto in precedenza, anche nel settore di telefonia fissa si vive una situazione analoga.

Le offerte più convenienti, ovvero le soluzioni con canone mensile più contenuto, non sono più caratterizzate dalla presenza di chiamate “a consumo”. In moltissimi casi, infatti, sarà possibile attivare un’offerta Internet casa con chiamate dal telefono fisso incluse ad un prezzo molto conveniente.

Talvolta, per poter sfruttare le chiamate gratis dal fisso, senza dover affrontare costi aggiuntivi per l’attivazione di opzioni specifiche, sarà necessario affidarsi all’attivazione online, una procedura più semplice e veloce che viene spesso incentivata dagli operatori con l’aggiunta di promozioni esclusive tra cui troviamo anche l’aggiunta delle chiamate gratis da fisso.

Sostituire il telefono di casa con lo smartphone, per quanto riguarda l’utilizzo di tutti i giorni, è un fenomeno oramai consolidato per la maggior parte degli utenti italiani. Individuare tariffe per smartphone con minuti illimitati per sostituire il fisso è superfluo. Ad oggi, infatti, le tariffe più convenienti per il fisso e le tariffe più convenienti per gli smartphone includono un’opzione con tanti minuti per chiamare senza costi aggiuntivi.



Chiamate internazionali da fisso: una scelta conveniente

Gli utenti che hanno l’esigenza di effettuare chiamate dall’Italia verso l’estero (in particolare verso l’Europa ma anche verso numerazioni extra europee) possono sfruttare specifiche offerte Internet + telefono fisso che includono un’opzione per chiamate gratis verso i numeri internazionali. Ad oggi, il numero di utenti che ha la necessità di chiamare dall’Italia verso l’estero è in costante crescita anche per via dell’elevato numero di italiani che sceglie di trasferirsi al di fuori dei confini nazionali.

Nel mercato di telefonia mobile, trovare tariffe che includono minuti verso l’estero è molto raro. La maggior parte di queste offerte presentano un bundle limitato di minuti oppure sono riservate a clienti stranieri (con codice fiscale straniero). Optare per le chiamate tramite app (ad esempio WhatsApp o Skype) non è sempre una scelta praticabile in quanto presuppone che l’utente con cui si desidera entrare in contatto abbia una connessione attiva.

Per questo motivo, chi ha bisogno di chiamare dall’Italia all’estero non può prescindere dalla possibilità di attivare una buona offerta Internet + telefono fisso che includa un’opzione con chiamate gratis dall’Italia all’estero. Le soluzioni tariffarie di questo tipo sono diverse e, a seconda dei casi, possono risultare delle buone alternative per effettuare chiamate all’estero.

Operatori come Wind Tre includono nelle loro offerte, senza costi aggiuntivi, la possibilità di effettuare chiamate dall’Italia all’estero (in Europa e Nord America). In altri casi, come Fastweb, c’è la possibilità di attivare un’apposita opzione per aggiungere le chiamate verso le numerazioni internazionali a fronte di un leggero incremento del canone mensile.

Le famiglie italiane che hanno la necessità di chiamare dall’Italia all’estero hanno la possibilità di:

attivare un’offerta Internet + telefono fisso con chiamate verso l’estero incluse nel canone mensile e, quindi, senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento Internet casa

attivare un’opzione tariffaria per lo smartphone il cui costo andrà a sommarsi al costo della tariffa “base” per chiamare e navigare in Italia

utilizzare app come WhatsApp o Skyper per chiamare amici e parenti all’estero (è necessaria una connessione Internet attiva sia per chi chiama che per chi riceve)

Offerte Internet + telefono fisso: le soluzioni più convenienti

Le offerte Internet + telefono fisso rappresentano, come sottolineato in precedenza, un punto di riferimento del mercato di telefonia fissa in Italia. La maggior parte degli operatori includono nel canone mensile (spesso come promozione per chi si abbona tramite procedura online) l’opzione per utilizzare il telefono di casa per chiamare in Italia, sia fissi che mobili, e, talvolta, anche all’estero (solitamente i fissi).

Tra le soluzioni più convenienti per chi attiva un abbonamento Internet casa ed ha bisogno delle chiamate illimitate dal telefono di casa troviamo Fibra 1000 Unlimited di Wind. Questa tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (sino a 1000 Mega) oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista FTTC (sino a 200 Mega) o ancora tramite rete ADSL (sino a 20 Mega)

100 GB in 4G ogni mese per la propria SIM Wind per smartphone; il bundle è condivisibile con altre quattro SIM Wind

canone mensile di 26,98 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

Tra le migliori tariffe che abbinano una connessione illimitata alla possibilità di chiamare dal telefono fisso di casa senza costi aggiuntivi troviamo Super Fibra di Tre. Quest’abbonamento include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (sino a 1000 Mega) oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista FTTC (sino a 200 Mega) o ancora tramite rete ADSL (sino a 20 Mega)

Giga illimitati per la propria offerta mobile (solo per già clienti Tre)

possibilità di attivare ALL IN Super Power, una tariffa per smartphone con minuti, SMS e GB illimitati a 7,99 Euro al mese

canone mensile di 26,98 Euro con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

Un’alternativa molto valida alle offerte proposte è Internet Unlimited di Vodafone. Questa soluzione tariffaria, a differenza di molte altre tariffe Internet casa, include nell’abbonamento tanti bonus aggiuntivi e può essere personalizzata con diverse opzioni. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

opzione per chiamare dall’Italia all’estero (fissi in Europa Occidentale, USA e Canada) al costo di 5 Euro in più al mese

connessione illimitata tramite rete in fibra FTTH, sino a 1000 Mega, oppure tramite fibra mista FTTC, sino a 200 Mega

SIM dati con 30 GB in 4G al mese sotto rete Vodafone

Vodafone TV Intrattenimento inclusa senza costi aggiuntivi per chi è raggiunto dalla fibra FTTH

canone mensile di 27,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

Un’altra ottima soluzione per chi è in cerca di una tariffa Internet casa con chiamate gratis dal telefono fisso arriva da Fastweb che propone Fastweb Casa. Ecco i dettagli: