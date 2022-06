Offerte mobile con Giga illimitati: quando convengono davvero?

Quali sono gli operatori di telefonia mobile con i quali è possibile attivare oggi una promozione con Giga illimitati per il proprio smartphone? Quali sono i costi che si dovrebbero sostenere in media?

L’analisi comparativa tra le migliori offerte mobile con Giga illimitati ci permetterà di comprendere se si tratti di tariffe davvero convenienti e quali potrebbero essere le migliori soluzioni alternative.

Offerte mobile con Giga illimitati: chi le propone

Uno degli operatori con i quali è possibile attivare una promozione per lo smartphone con Giga illimitati è WINDTRE: il provider ha creato la promozione di tipo 5G chiamata Di Più Unlimited 5G, disponibile al costo di 29,99 euro al mese.

Tra i servizi presenti al suo interno, ci sono:

Giga illimitati alla massima velocità;

5G Priority Pass;

minuti illimitati;

200 SMS;

call center senza attese;

200 minuti di chiamate verso l’Estero;

blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Si tratta di un’offerta che si dovrà attivare con la modalità Easy Pay, ovvero con addebito diretto su conto corrente o carta di credito.

L’operatore Vodafone, invece, propone 3 diverse offerte mobile con Giga illimitati, ovvero Family +, a 9,99 euro al mese, Infinito, a 24,99 euro al mese, e Infinito Black Edition, a 39,99 euro al mese.

Qual è la particolarità di queste offerte? La prima, Family+, potrà essere attivata soltanto dai clienti Vodafone che hanno già la linea fissa (quindi che hanno attivato, per esempio, la promozione in fibra ottica chiamata Vodafone Internet Unlimited). Quindi consiste, in pratica, in una promozione Internet casa + mobile.

Le altre due offerte, invece, sono promozioni solo mobile e presentano costi non proprio economici, soprattutto se confrontati con alcune delle migliori offerte mobile di tipo all inclusive disponibili oggi.

Infinito comprende Giga in 5G, minuti e messaggi illimitati alla velocità di 10 Mbps, minuti verso Ue illimitati, 1.000 minuti extra verso Ue, 1 Giga di roaming extra Ue + 200 minuti, il Vodafone Club+ con SmartPay, sconti e vantaggi sicuri ogni mese.

Infinito Black Edition, invece, comprende:

Giga in 5G, minuti e messaggi illimitati alla velocità massima disponibile;

minuti verso Ue illimitati;

1.000 minuti extra verso Ue;

5 Giga di roaming extra Ue + 500 minuti;

Vodafone Club+ con SmartPay, sconti e vantaggi sicuri ogni mese

Offerte mobile con Giga illimitati: sono convenienti?

Le offerte mobile con Giga illimitati presentate nel paragrafo precedente sono la dimostrazione che attivare una promozione con Giga illimitati per il proprio smartphone è un costo non indifferente.

La domanda che ci si potrebbe porre di fronte alla scelta di attivare una nuova promozione è: mi serve veramente avere Giga illimitati dallo smartphone e, se sì, quali sono le soluzioni che mi permettono di risparmiare?

La risposta è data, per esempio, dalla promozione Vodafone Family+, che non è la sola offerta Internet casa + mobile a permettere di avere Giga illimitati sullo smartphone. Vediamo quali sono le altre e quanto costano.

Giga illimitati su mobile con una promozione Internet casa

Quali sono le migliori offerte Internet casa alle quali è possibile associare una promozione mobile? Oltre all’offerta di Vodafone, troviamo la Super Fibra di WINDTRE, disponibile al costo di 24,99 euro al mese (o di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile).

La promozione comprende non solo i servizi legati alla tariffa Internet casa, quindi la fibra senza limiti fino a 1 Giga in download, il modem Wi-Fi 6 incluso, 12 mesi di Amazon Prime Video e le chiamate da numero fisso, ma anche Giga illimitati su ben 3 diverse SIM mobile compatibili con la promozione Super Fibra. Questi Giga sono inclusi nel costo mensile dell’offerta, quindi non saranno applicati costi extra.

Un’altra promozione con Giga illimitati mobile è PosteCasa Ultraveloce, promozione di Poste Italiane disponibile al costo di 26,90 euro al mese, che comprende sia la fibra illimitata, fino a 1 Giga in download, sia una seconda connessione senza limiti di Giga su rete mobile (è incluso anche il modem Wi-Fi trasportabile e una chiavetta USB per navigare in qualsiasi momento, anche quando si è lontani da casa).

Tra le offerte da aggiungere alla promozione in fibra ottica a costo zero troviamo anche TIM UNICA dell’operatore TIM, la quale prevede Giga illimitati per tutta la famiglia, ovvero fino a 6 linee mobili TIM.

In aggiunta, se si attiverà TIM UNICA dopo avere sottoscritto una promozione Internet casa TIM si riceverà TIMVISION con Disney+ in regalo per i primi 3 mesi (poi disponibile, se si è interessati al costo di 9,99 euro al mese, con TIMVISION Box incluso),