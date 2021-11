Offerte mobile con più di 100 Giga: consigli sull'attivazione

Le offerte mobile disponibili in commercio sono state caratterizzate da una serie di cambiamenti, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Si sono diffuse sempre di più le offerte di tipo all inclusive, le quali comprendono minuti, SMS e Giga nello stesso pacchetto.

Allo stesso tempo, è aumentato il numero di Giga inclusi nelle singole proposte commerciali: il costante bisogno di interconnessione da parte di utenti di qualsiasi fascia di età ha portato gli operatori di telefonia mobile a muoversi in questa direzione.

Il numero di offerte con più di 100 Giga è così cresciuto nel tempo e le tariffe sono diventate sempre più simili l’una all’altra. Quali sono, dunque, i criteri da prendere in considerazione nel momento in cui si deve sottoscrivere una nuova proposta mobile? Vediamo di seguito qualche consiglio utile e come trovare la migliore offerta mobile con più di 100 Giga.

Come scegliere una nuova offerta mobile con più di 100 Giga

Prima di procedere con l’analisi delle migliori offerte mobile con più di 100 Giga attualmente disponibili in commercio, è bene fare alcune precisazioni. La prima riguarda il fatto che esistono anche delle offerte con Giga illimitati, ma che prevedono costi non particolarmente accessibili.

La seconda è che non tutte le offerte con più di 100 Giga, che oggi si possono tranquillamente trovare a meno di 10 euro al mese, potranno essere sottoscritte da qualsiasi tipologia di cliente.

In alcuni casi potrebbe infatti trattarsi:

di promozioni riservate ai nuovi numeri;

di offerte di tipo operator attack, le quali potranno essere attivate soltanto se si effettua la portabilità da alcuni operatori.

Queste informazioni sono molto importanti nel momento in cui si valutano le varie offerte disponibili sul mercato, le quali in apparenza potrebbero sembrare tutte uguali. Un ulteriore fattore di differenziazione è legato dalla presenza degli operatori tradizionali (MNO) e di quelli virtuali (MVNO).

Nonostante gli operatori virtuali abbiano un’ottima copertura di rete, sono comunque caratterizzati da una velocità di navigazione inferiore rispetto a quella che sarà possibile raggiungere con un operatore tradizionale.

Per riuscire a conoscere quali siano le offerte mobile con più di 100 Giga più convenienti del momento e le loro particolarità, è stata effettuata un’analisi di tipo comparativo tramite il tool disponibile su SOStariffe.it: ecco quali sono stati i risultati ottenuti.

Quali sono le migliori offerte mobile con più di 100 Giga

Una prima promozione che permetterà di avere più di 100 Giga sul proprio smartphone, a un prezzo davvero contenuto, è quella proposta da Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM.

Si tratta di una tariffa, chiamata 7,99 Special, disponibile proprio al prezzo di 7,99 euro al mese, con la quale si avrà diritto a:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga.

Non saranno previsti costi né per l’attivazione, né per la consegna della SIM presso il proprio domicilio. L’unica limitazione è rappresentata dal fatto che la promozione è disponibile solo in portabilità e per i clienti che mantengono il vecchio numero, passando da operatori quali ho. mobile, Fastweb, Coopvoce, Tiscali, Noitel, Rabona Mobile e altri MVNO.

ho. Mobile, che è l’operatore virtuale di Vodafone propone una tariffa al costo di 7,99 euro al mese, con 99 centesimi per il costo della SIM da pagare una sola volta, che potrà essere sottoscritta ai clienti che passano da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri.

In questo caso, si avranno a propria disposizione:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

120 Giga.

Un altro operatore virtuale con il quale sarà possibile disporre di 100 Giga al mese è PosteMobile, con la promozione Creami Extra WOW 100, la quale ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga;

un contributo, una tantum, di 20 euro per l’attivazione dell’offerta.

Parlando, invece, degli operatori tradizionali, anche Vodafone propone un’offerta di tipo operator attack, quindi destinata esclusivamente ai clienti che passano da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, chiamata Special 100 Digital Edition.

Questa promozione prevede un costo fisso mensile di 9,99 euro e include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga.

Non sono applicati costi né per la SIM né per il contributo di attivazione dell’offerta.

Una delle migliori offerte con più di 100 Giga attualmente disponibili in commercio è quella proposta da Iliad, ovvero la promozione Giga 120. Disponibile al costo fisso mensile di 9,99 euro, potrà essere attivata da tutti, sia in portabilità, sia su nuovo numero.

Nello specifico, comprende:

chiamate illimitate, anche in roaming in zona Ue;

messaggi illimitati, anche in roaming in zona Ue;

120 Giga in Italia + 6 Giga in roaming all’estero.

