Offerte mobile e Internet casa Black Friday: tutte le iniziative del mese

Il Black Friday, che quest’anno corrisponde al 26 novembre, è da diverso tempo quel periodo dell’anno in cui i brand dei settori più disparati propongono delle offerte speciali, non previste nel resto dell’anno.

Anche gli operatori di telefonia fissa e mobile non si sono fatti scappare l’opportunità di commercializzare delle promozioni esclusive, le quali potranno essere attivate unicamente durante il periodo del Black Friday.

Di seguito analizzeremo da un lato la proposta di un operatore di telefonia mobile, ovvero Very Mobile, dall’altro quella di un fornitore di servizi Internet casa, cioè Fastweb.

Si ricorda che, trattandosi di offerte mobile e fisso per il Black Friday, saranno disponibili unicamente in questo lasso di tempo, che generalmente corrisponde alla fine di novembre e non a un singolo giorno.



La promozione per il Black Friday di Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE e, dal suo ingresso sul mercato della telefonia mobile, si è sempre contraddistinto per la convenienza delle sue offerte. Non poteva, dunque, lasciarsi scappare l’occasione del Black Friday per proporre delle promozioni super vantaggiose.

In particolare, ha lanciato l’offerta Black Friday GIGA X2, la quale potrà essere sottoscritta non solo sui nuovi numeri e per chi effettua la portabilità da un altro operatore, ma sarà valida anche per i già clienti. Di cosa si tratta?

Nella pratica, chi sceglie Very Mobile e attiva questa promozione, avrà la possibilità di raddoppiare i Giga inclusi nell’offerta per i primi due mesi. Si dovrà però ricordare di farlo entro il 30 novembre 2021.

Portabilità da Iliad, PosteMobile Coopvoce, Fastweb

La proposta varia leggermente a seconda della tipologia di cliente che sceglie di sottoscriverla. Nel caso dei clienti Iliad, PosteMobile Coopvoce, Fastweb e altri MVNO, la promozione, che prevede SIM e attivazione gratuita, si articola nelle due opzioni seguenti:

50 GIGA X2 , la quale ha un costo di 5,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati, e 100 Giga per i primi 2 mesi, che poi saranno 50 per sempre;

100 GIGA X2, la quale ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati, e 200 Giga per i primi 2 mesi, che poi saranno 100 per sempre.

Nuovi Numeri

I nuovi numeri potranno scegliere se attivare:

50 GIGA X2 , al costo di 5,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati, e 100 Giga per i primi 2 mesi, che poi saranno 50 per sempre;

100 GIGA X2, al costo di 7,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati, e 200 Giga per i primi 2 mesi, che poi saranno 100 per sempre.

In questa ipotesi, la SIM sarà gratuita nel caso di attivazione online, ma si dovrà pagare un costo pari a 4 euro per l’attivazione.

Portabilità da TIM, Vodafone o Kena

I clienti che passano da gestori quali TIM, Vodafone o Kena, invece, potranno attivare le stesse promozioni, ma a costi per diversi:

50 GIGA X2 sarà infatti disponibile al costo di 11,99 euro al mese e comprenderà minuti e SMS illimitati, e 100 Giga per i primi 2 mesi, che poi saranno 50 per sempre;

100 GIGA X2 avrà invece un costo di 13,99 euro al mese e comprenderà minuti e SMS illimitati, e 200 Giga per i primi 2 mesi, che poi saranno 100 per sempre.

In questo caso, saranno gratuiti sia il contributo di attivazione, sia la nuova SIM, ma solo nel caso di acquisto online.

Scopri l’offerta Black Friday di Very Mobile

La promozione Internet casa di Fastweb per il Black Friday

Entro il 23 novembre 2021, è disponibile anche un’offerta Internet casa lanciata dall’operatore Fastweb proprio in occasione del Black Friday. Si tratta di una promozione disponibile al costo di 25,95 euro al mese, per i primi 12 mesi, invece di 28,95 euro al mese.

Il piano Internet casa comprende:

la fibra ultraveloce, fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXT, ovvero un modem con Wi-Fi di ultima generazione, che garantisce velocità e copertura in ogni ambiente della propria abitazione.

Nel caso in cui non si dovesse essere soddisfatti, si avranno a propria disposizione 30 giorni di tempo per richiedere, gratuitamente, la disattivazione della linea fissa.

Questa promozione potrà essere resa ancora più completa dall’aggiunta di una SIM mobile. In particolare, sarà possibile sottoscrivere una delle seguenti promozioni:

Fastweb Mobile , disponibile al costo di 7,95 euro al mese e nella quale sono inclusi 150 Giga di Internet, anche in 5G, e le chiamate illimitate;

Fastweb Mobile Light, disponibile al costo di 5,95 euro al mese e nella quale sono inclusi 50 Giga di Internet, anche in 5G, e le chiamate illimitate.

Attiva la promozione Internet casa di Fastweb e risparmia