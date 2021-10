Offerte per non smettere mai di navigare: le promozioni con la massima copertura

Il mercato della telefonia mobile ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli ultimi anni, in relazione sia al contesto storico sia ai bisogni dettati dalla modernità e dal cambio di abitudini dei consumatori.

Oggi sono infatti pochi gli utenti che accettano delle offerte per il mobile solo voce: non è, dunque, un caso che la maggior parte degli operatori di telefonia si sia orientato verso delle offerte di tipo all inclusive, che prevedono ogni mese Giga, minuti e messaggi, in quantità variabile a seconda del prezzo che si è disposti a spendere e dell’operatore.

Vediamo allora quali sono le migliori offerte mobile per non smettere mai di navigare, attraverso un’analisi di tipo comparativo.

Scopri le migliori offerte mobile disponibili oggi online

Offerte mobile a meno di 10 euro al mese

Un punto che accomuna gran parte delle offerte mobile disponibili oggi in commercio consiste nel fatto che si può avere accesso a tanti Giga spendendo meno di 10 euro al mese.

Quali sono gli operatori che propongono le migliori tariffe a questi prezzi? Partiamo da Iliad, oggi quarto operatore di telefonia mobile in Italia, che propone l’offerta Giga 120 al costo di 9,99 euro al mese (+9,99 euro di contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM).

Questa promozione comprende:

120 Giga di traffico + 6 Giga in roaming in Europa;

minuti e chiamate senza limiti, sia in Italia, sia in roaming in Europa.

Si potranno avere 120 Giga sul proprio smartphone anche attivando la promozione dell’operatore virtuale ho. Mobile, il quale propone una tariffa al costo di 7,99 euro al mese:

che comprende 120 Giga di traffico + minuti e chiamate senza limiti;

che è riservata ai clienti che passano da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO (mentre l’offerta di Iliad è per tutti, sia per nuovi sia per vecchi numeri in portabilità).

Le tariffe di tipo operator attack, ovvero che possono essere sottoscritte soltanto dai clienti che effettuano il passaggio da un determinato operatore mobile, sono sempre più diffuse.

Scopri le migliori offerte mobile di tipo operator attack

Tra le offerte mobile con le quali si potranno avere 100 Giga, oltre che chiamate e minuti illimitati, ci sono:

Kena 9,99 , ovvero un’offerta di tipo ricaricabile proposta dall’operatore virtuale di TIM;

Special 100 Digital Edition di Vodafone, che ha un costo di 9,99 euro al mese e potrà essere attivata in portabilità soltanto dai clienti che effettuano il passaggio da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO;

Spusu 100 , disponibile al costo di 9,99 euro al mese e con la quale si potranno ricevere anche 200 Giga di riserva;

Tiscali Smart 100, che ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata ai clienti che effettuano il passaggio da Vodafone, WINDTRE, Iliad e altri provider.

Un’offerta interessante riservata ai nuovi numeri e ai clienti Kena è quella proposta da ho. Mobile, al costo di 8,99 euro al mese, nella quale sono inclusi 70 Giga di Internet, minuti e messaggi senza limiti. Un’altra promozione che include 70 Giga (chiamate illimitate e 100 SMS) è Smart 70 di Tiscali, che ha un costo di 7,99 euro al mese.

Scopri le offerte mobile con più Giga

Offerte con Giga illimitati: esistono?

Le offerte mobile con Giga illimitati esistono, ma prevedono comunque dei costi abbastanza elevati. Vi rientrano alcune promozioni di Vodafone, come per esempio:

Infinito , promozione disponibile al costo di 24,99 euro al mese, che include Giga, minuti e messaggi senza limiti, minuti verso Ue illimitati, 1.000 minuti verso extra Ue, 1 Giga di roaming extra Ue e 200 minuti, e un costo di attivazione di 6,99 euro una tantum;

Infinito Black Edition, che ha un costo di 39,99 euro al mese e comprende Giga, minuti e SMS alla velocità massima, minuti verso Ue illimitati, 1.000 minuti verso extra Ue, 5 Giga di roaming extra Ue + 500 minuti.

Anche WINDTRE propone la promozione Di Più Unlimited 5G, con 5G Priority Pass, la quale ha un costo di 29,99 euro al mese . Come si può notare, i prezzi delle promozioni mobile con Giga illimitati sono particolarmente elevati.

Per questo motivo si consiglia di valutare direttamente l’attivazione di una promozione Internet casa. Il motivo è davvero molto semplice: diversi operatori, tra i quali lo stesso WINDTRE, permettono di aggiungere al piano per la telefonia fissa anche una promozione mobile, che spesso comprende proprio Giga illimitati per navigare senza sosta.

Ti consigliamo dunque di effettuare non solo un confronto tra le offerte per il mobile, ma anche tra le migliori promozioni Internet casa disponibili oggi.