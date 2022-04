Offerte per smartphone: tariffe e come capire di quanti Giga ho bisogno ogni mese

Il bisogno di connettività è fortemente cresciuto nel corso degli ultimi anni, anche a causa della pandemia che ci ha portato a dipendere di più da Internet e ad avere bisogno di un numero sempre maggiore di Giga.

A meno che non si abbiano necessità lavorative importanti o non si passi tanto tempo a vedere film e serie TV in streaming, un numero di Giga che si aggira intorno a 100 al mese potrebbe essere sufficiente.

Di seguito analizzeremo le migliori offerte per smartphone che prevedono almeno 100 Giga e se ci sono promozioni con Giga illimitati che si possono sottoscrivere direttamente online.

Offerte operatori virtuali

Gli operatori virtuali sono, spesso, quelli che propongono le offerte al prezzo più basso, anche se in molti casi sono riservate soltanto alla portabilità da determinati operatori. Tra le migliori offerte per smartphone troviamo quella di Kena Mobile, operatore virtuale di TIM.

Si tratta di una promozione disponibile al costo di 7,99 euro al mese, la quale comprende:

chiamate illimitate;

500 SMS;

130 Giga di Internet.

Potrà essere sottoscritta dai clienti MVNO e si tratta di una promozione valida per sempre, che non subirà rimodulazioni nel corso del tempo. È previsto un contributo di attivazione una tantum pari a 4.99 euro.

Al costo di 8,99 euro al mese troviamo la promozione per nuovi numeri proposta da ho. mobile, l’operatore virtuale di Vodafone. Questa promozione comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet;

un contributo di attivazione di 9,99 euro.

La promozione di Spusu, operatore virtuale austriaco, potrà essere attivata da qualsiasi tipologia di clienti, al costo di 9,99 euro al mese. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo:

2.00 minuti di chiamate;

500 messaggi;

100 Giga al mese ai quali si aggiungono 200 Giga di riserva: questi ultimi vengono accumulati in base ai minuti, messaggi e Giga residui che non sono stati utilizzati il mese precedente.

Migliori offerte per smartphone operatori tradizionali

Anche gli operatori tradizionali propongono delle offerte molto interessanti, alcune delle quali hanno più di 100 Giga e costano meno di 10 euro al mese. Tra tutti spicca l’operatore Iliad, con la sua promozione Giga 120.

Si tratta di un’offerta disponibile al costo fisso per sempre per davvero di 9,99 euro al mese (più un contributo una tantum per il costo di attivazione, pari a 9,99 euro), con la quale si potranno avere:

chiamate illimitate;

minuti illimitati;

120 Giga di Internet;

chiamate e messaggi senza limiti anche in roaming in Europa;

chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni estere;

7 Giga dedicati in roaming in Europa.

TIM propone l’offerta TIM Wonder Six, dedicata ai clienti Iliad, Postemobile e altri operatori virtuali, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

È previsto un costo per la nuova SIM pari a 25 euro, nel quale sono inclusi 20 euro di credito.

Vodafone, invece, propone l’offerta Special 100 Digital Edition, la quale ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet, anche in 5G nelle zone raggiunte da questa tecnologia di rete e in possesso di un device di ultima generazione.

Offerte mobile con Giga illimitati: esistono?

Cosa succede nel caso in cui 100 Giga non dovessero essere sufficienti: è possibile attivare una promozione mobile con Giga illimitati? Certo che sì, in quanto il mercato si è evoluto anche in questa direzione.

Vi rientrano, per esempio, alcune delle promozioni proposte da Vodafone, quali:

Infinito, che ha un costo scontato di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro, attivabile solo tramite addebito diretto su carta o conto, che comprende Giga, minuti e SMS senza limiti alla velocità di 10 Mbps; Infinito Black Edition, che ha un costo scontato di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro, attivabile solo tramite addebito diretto su carta o conto, che comprende Giga, minuti e SMS senza limiti alla massima velocità-

Come si può notare, i prezzi di queste offerte non sono molto convenienti: cosa si può fare quindi per pagare di meno e avere comunque Giga illimitati sullo smartphone? Attivare un’offerta combinata fisso + mobile.

In questo modo:

si potrà risparmiare rispetto alla sottoscrizione singola di una promo per lo smartphone;

si potrà accedere a costi che non sarebbero previsti nel caso di sottoscrizione singola.

Offerte del genere sono proposte da TIM, WINDTRE e dalla stessa Vodafone, che permette di associare alla promozione Internet casa Internet Unlimited, Family+, ovvero una SIM con Giga illimitati in 5G e minuti illimitati verso tutti, in Italia.