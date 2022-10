Offerte per tariffe cellulari: le migliori proposte e come trovarle

Come si trova la migliore offerta mobile, per navigare in mobilità e avere accesso anche ad altri servizi, come le chiamate gratuite? Oggi sono disponibili le offerte sia degli operatori tradizionali sia degli operatori virtuali.

La comparazione tra le stesse rappresenta il modo migliore per riuscire a individuarne i vantaggi in termini di costo e servizi inclusi, o per conoscere in anticipo l’eventuale copertura 5G, qualora si volesse attivare una promozione di questo tipo.

Di seguito presenteremo le migliori soluzioni che si possono attivare per il proprio smartphone, disponibili direttamente online, e gli eventuali costi da sostenere, tra canone, nuova SIM e contributo di attivazione.

Offerte tariffe cellulare: quali sono le migliori

Migliori offerte mobile 2022 Costo mensile 1. Very Mobile a partire da 4,99 euro al mese 2. Spusu 10 a partire da 4,98 euro al mese 3. Entry mobile 4,99 euro al mese 4. PosteMobile da 4,99 euro al mese 5. Kena Mobile da 5,99 euro al mese 6. Fastweb Mobile 7,95 euro al mese 7. Iliad da 7,99 euro al mese

1. Very Mobile a 4,99 euro al mese

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE, che propone una prima offerta dedicata ai clienti Iliad e di alcuni provider MVNO, al costo mensile di 4,99 euro. Attivazione e costo della nuova SIM sono pari a zero.

Ogni mese si avranno a propria disposizione:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

30 Giga di Internet.

2. Spusu da 4,98 euro al mese

Spusu 10 è la promozione offerta dall’operatore virtuale Spusu, con la quale si avranno a disposizione 10 Giga, 200 SMS e 1.000 minuti di chiamate ogni mese, più 20 Giga di riserva, accumulati con quello che non si utilizza nel mese precedente.

Questa promozione ha un costo di 4,98 euro al mese + 9,90 euro una tantum per la nuova SIM, ma si potranno scegliere anche:

Spusu 50, che prevede 50 Giga + 100 di riserva al costo di 5,98 euro al mese;

Spusu 100, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 100 Giga + 200 Giga di riserva ogni mese.

3. Entry a 4,99 euro al mese

La promozione proposta da Entry ha un costo pari a 4,99 euro al mese, con prima ricarica gratuita e costo della SIM pari a 9,99 euro una tantum, quindi da pagare una sola volta.

La promozione comprende:

chiamate illimitate;

100 SMS;

30 Giga di Internet.

Spendendo, invece, 7,99 euro al mese si potrà attivare una promozione con più Giga inclusi, ovvero Elite x12, nella quale si avranno a propria disposizione:

chiamate illimitate;

100 SMS;

120 Giga di Internet.

4. PosteMobile da 4,99 euro al mese

Creami WOW 30 Giga è una promozione con 10 euro di ricarica inclusi, che ha un costo di 4,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

30 Giga di Internet.

Le soluzioni proposte fin qui, in pratica, sono perfetta per chi vuole spendere poco per la propria tariffa mobile, senza rinunciare al vantaggio di avere Internet sullo smartphone, oltre che minuti e messaggi gratuiti, del tutto o in parte.

Al costo di 6,99 euro al mese è invece disponibile la promozione Creami Extra WOW 50, con attivazione gratuita fino al 27 novembre e chiamate e messaggi senza limiti + 50 Giga di Internet.

5. Kena Mobile da 5,99 euro al mese

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM, L’offerta disponibile al costo di 5,99 euro al mese non è per tutti, ma è riservata ai clienti che scelgono di cambiare da Iliad e altri MVNO.

Ogni mese include:

chiamate illimitate;

500 SMS;

70 Giga di Internet.

Contributo di attivazione e per la nuova SIM sono gratuiti. Al costo di 7,99 euro al mese, i clienti Iliad e di altri operatori virtuali potranno attivare invece un’offerta che include:

chiamate illimitate;

500 SMS;

150 Giga di Internet.

6. Fastweb mobile a7,95 euro al mese

La promozione di Fastweb, che potrà anche essere associata a un’offerta Internet casa, ha un costo mensile di 7,95 euro e comprende:

chiamate illimitate;

100 SMS;

90 Giga di Internet.

Nelle zone coperte e con lo smartphone adeguato, scelto tra i modelli messi a disposizione da Fastweb, si potrà anche navigare in modalità 5G.

7. Iliad da 7,99 euro al mese

L’operatore Iliad propone l’offerta all inclusive Giga 80, con la quale si avranno ogni mese, anche in 5G:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet;

chiamate e messaggi anche in roaming in Europa;

minuti senza limiti verso più di 60 destinazioni internazionali;

7 Giga in roaming in Europa.

Ai 7,99 euro al mese, si dovrà aggiungere un contributo una tantum per la nuova SIM di 9,99 euro.