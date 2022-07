Prime Day 2022, le migliori offerte su tutti i dispositivi Amazon

Con un giorno d’anticipo rispetto all’inizio ufficiale del Prime Day, Amazon lancia offerte speciali su tutti i suoi prodotti principali, a partire dai Fire Tv Stick. Un assaggio lo abbiamo avuto già venerdì con alcune promozioni in anteprima, ma da oggi (11 luglio) troviamo tutto il catalogo dei device della piattaforma di e-commerce in offerta e con prezzi al minimo storico. Per alcuni dispositivi lo sconto supera anche il 60% e per i Fire TV Stick, i dispositivi Amazon più richiesti e venduti, si segnalano nuovi minimi storico, con la Fire TV Stick Lite disponibile addirittura a meno di 20€.

Ricordiamo che il Prime Day ufficiale comincerà alla mezzanotte del 12 luglio e terminerà alle 23:59 del 13 luglio. Il termine vale anche per tutte queste offerte che riguardano i dispositivi Amazon: avremo solo due giorni di tempo per approfittare di questi prezzi. Ricordiamo che le promozioni sono riservate ai clienti Amazon Prime e che per iscriversi al servizio basta cliccare qui. Ecco tutti i migliori dispositivi Amazon in offerta per il Prime Day 2022.

Offerte Prime Day 2002: Fire Tv Stick

Per il Prime Day 2022 Amazon ha riservato grandissime offerte per i suoi dispositivi di punta. Non è un caso che troviamo tutti i Fire TV Stick al minimo storico con sconti che arrivano fino al 55% per il Fire TV Stick 4K. Troviamo anche il Fire TV Stick Lite a meno di 20€, ottima soluzione per chi vuole spendere poco per trasformare il proprio televisore in uno smart TV. Per chi, invece, non vuole trovare compromessi sulla qualità dei contenuti, la Fire TV Stick 4K Max è il dispositivo che fa per voi. E anche questo è in promo al minimo storico.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Cube

Offerte Prime Day 2022: Echo Dot ed Echo Show

Logicamente in queste offerte anticipate per il Prime Day 2022 non potevano mancare gli Echo Dot e gli Echo Show, gli smart speaker di Amazon che permettono di trasformare la propria abitazione in una smart home. Anche qui segnaliamo minimi storici su praticamente tutti i dispositivi. L’Echo Dot di terza generazione, ad esempio, è in offerta con uno sconto del 64% e lo si paga meno di 20€. L’Echo Show 5, il modello con lo schermo, è disponibile a meno di 35€ grazie allo sconto del 59%. Ma la vera sorpresa riguarda l’Echo Show 15, l’ultimo modello lanciato da Amazon, che per la prima volta troviamo in offerta grazie allo sconto di 50€.

N.B. In alcuni casi i prezzi del banner ancora non sono aggiornati: per vedere quello corretto bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto su Amazon!

Echo Dot terza generazione

Echo Dot quarta generazione

Echo Dot quarta generazione con orologio

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 15

Kindle in offerta per il Prime Day 2002

Per l’estate il Kindle è sicuramente uno dei dispositivi più utili da acquistare. E con le offerte del Prime Day 2022 il lettore e-book di Amazon diventa un vero best buy. Infatti, troviamo il Kindle "base" in offerta al minimo storico con uno conto del 44%: lo si paga meno di 45€. Altrettanto valide sono le promozioni sui modelli top: il Kindle Paperwhite, che troviamo a meno di 100€ con uno sconto del 32%, e il Kindle Oasis, disponibile con uno sconto di ben 70€. Anche in questo caso le offerte scadono mercoledì’ 13 luglio alle 23:59 e sono riservate ai clienti Prime.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Oasis

Dispositivi smart home Amazon in offerta per il Prime Day 2022

Tra i tanti dispositivi Amazon in offerta troviamo anche alcuni pensati esclusivamente per la smart home. Come ad esempio l’Amazon Smart Plug, una presa smart che può essere controllata da remoto e permette di tenere sotto controllo i consumi dell’energia elettrica. Oggi la troviamo con uno sconto del 48% e la si paga poco più di 10€

Amazon Smart Plug

Altrettanto utile è l’Amazon Smart Air Quality Monitor, il dispositivo che monitora cinque dati sulla qualità dell’aria: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura. Per il Prime Day 2022 è in offerta con uno sconto del 25%

Amazon Smart Air Quality Monitor

Tablet Amazon in offerta per il Prime Day 2022

Se siete alla ricerca di tablet lowcost, da oggi troviamo al minimo storico il Fire HD8 e il Fire HD10, i due device realizzati da Amazon. Per entrambi lo sconto supera il 30% e li si paga meno di 100€. Soluzione ideale se volete un tablet economico da portare in vacanza per continuare a vedere film e serie TV in streaming

Fire HD8

Fire HD 10

