Amazon è, ovviamente, la grande protagonista di questo Prime Day 2022. E non solo perché consente di trovare le migliori offerte su smartphone, smart TV, smartwatch, PC e molti altri prodotti hi-tech. Durante questa due giorni di offerte (oggi 11 ottobre e domani 12 ottobre) sarà infatti possibile acquistare con sconti decisamente interessanti anche tutti i prodotti a marchio Amazon.

Le migliori offerte per il Prime Day di ottobre 2022, dunque, non riguardano solamente prodotti di marchi terzi. In queste 48 ore è infatti possibile acquistare, con sconti superiori al 60% rispetto al prezzo di listino, le Fire TV Stick, gli altoparlanti smart di Amazon Echo, alcuni dei migliori prodotti a marchio Amazon per la casa domotica e molto altro ancora. Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte Amazon per il Prime Day 2022.

N.B. I prezzi presenti nei banner molto spesso sono errati e si riferiscono al prezzo prima dello sconto del Prime Day. Per questo motivo, se volete vedere il prezzo esatto dovete cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Fire Stick TV in offerta per il Prime Day 2022: quale comprare

Il piccolo dongle per trasformare il TV in uno smart TV è, senza ombra di dubbio, uno dei grandi protagonisti del Prime Day targato Amazon. Il Fire TV Stick è infatti disponibile con sconti che vanno dal 33% al 50% del prezzo di listino, permettendo così di risparmiare diverse decine di euro. Il più "conveniente", in questo senso, è il Fire TV Stick 4K, che costa esattamente la metà.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Amazon Echo in offerta per il Prime Day 2022: le migliori offerte

Stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo Amazon Echo, allora non fatevi assolutamente scappare le offerte esclusive del Prime Day ottobre 2022. Nella due giorni di promozioni del colosso dell’e-commerce sarà infatti possibile acquistare gli altoparlanti smart al prezzo più basso di sempre. Merito di sconti che, in alcuni casi, sfiorano il 70% del prezzo di listino. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di pagare in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Amazon Echo Dot di terza generazione

Amazon Echo di quarta generazione

Amazon Echo Show 5 di seconda generazione

Amazon Echo Show 8 di seconda generazione

Amazon Echo Show 10 di terza generazione

Amazon Echo Auto – Porta Alexa in auto con te

Dispositivi Blink per la sicurezza domestica: le migliori offerte per il Prime Day 2022

I device smart per la sicurezza di casa sono tra le offerte esclusive dell’Amazon Prime Day 2022 da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo. In questo caso, infatti, i prezzi sono letteralmente crollati: la gran parte delle telecamere di sicurezza Blink e Ring sono disponibili con sconti che sfiorano il 70% e la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi. In questo modo, le telecamere di sicurezza e i campanelli smart costano pochi euro al mese.

Blink mini – telecamera di sicurezza compatibile con Alexa

Ring indoor cam – telecamera di sicurezza da interni

Blink Video Doorbell – campanello smart

Blink outdoor camera+Amazon Echo 5

Blink outdoor camera+Blink Video doorbell

Ring Alarm – Allarme intelligenti compost da 10 pezzi

Kindle in offerta per il Prime Day ottobre 2022: quale comprare

Tra le tante offerte esclusive del Prime Day 2022 non potevano mancare gli Amazon Kindle. Gli amanti della lettura potranno acquistare i migliori lettori e-book del colosso del commercio a un Prezzo decisamente più basso rispetto a quello di listino.

Kindle Paperwhite da 8 gigabyte

Kindle Paperwhite Signature Edition da 32 gigabyte

Kindle Oasis da 8 gigabyte

Dispositivi per la smart home: le migliori offerte Amazon per il Prime Day 2022

Chiude la carrellata dei migliori prodotti Amazon in offerta per il Prime Day lo "Smart Air Quality Monitor", un piccolo dispositivo domestico che analizza in tempo reale la qualità dell’aria che respiriamo e invia notifiche al nostro smartphone nel caso dovesse riscontrare delle anomalie. Grazie alle offerte esclusive del Prime Day ottobre 2022 costa meno di 50 euro, con uno sconto del 38% sul listino.

Amazon Smart Air Quality Monitor

