Super offerte Amazon: ecco le migliori della settimana

Ogni settimana Amazon ci delizia con le sue offerte speciali su migliaia di prodotti, ma quelle che più interessano a noi sono quelle dedicate ai dispositivi tech, siano essi smartphone, smartwatch, smart TV oppure dispositivi per la smart home. Non a caso sono anche gli oggetti più ricercati e desiderati sul sito di e-commerce.

Anche questa settimana si apre con nuove offerte, alcune delle quali veramente eccezionali. Come ad esempio quelle che troviamo sugli smart TV Samsung. Troviamo bene due diversi modelli con sconti che superano il 40% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Stiamo parlando dello smart TV Samsung QLED QE43Q60, che troviamo con uno sconto del 41%, e dello smart TV OLED da 55" scontato del 50% e che permette di risparmiare più di 1200€. Le offerte hanno una durata limitata, alcune delle volte anche meno di ventiquattro ore.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le offerte più interessanti disponibili questa settimana: le trovate qui in basso.

Amazon: le migliori offerte del 6-12 febbraio su smartphone, smartwatch, smart TV e cuffie

Le migliori offerte Amazon della settimana per smart home ed elettrodomestici

Amazon: le promo della settimana

Se volete scoprire qualche caratteristica extra dei migliori dispositivi in offerta su Amazon questa settimana li trovate nei prossimi paragrafi. Per ogni prodotto abbiamo realizzato una breve descrizione evidenziano i pregi e le funzionalità.

Moto edge 30 Neo

Nel corso del 2022 Motorola ha rinnovato completamente la sua lineup di smartphone, lanciando diversi dispositivi molto interessanti. Tra questi c’è sicuramente il moto edge 30 Neo, uno smartphone medio/top di gamma caratterizzato da un ottimo display OLED da 6,2" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, dal processore Snapdragon 695 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Ma non finisce qui: nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 64MP e una fotocamera ultra-grandangolare. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP.

moto edge 30 Neo

Realme 9

Il re degli smartphone lowcost lo troviamo in offerta a un prezzo eccezionale che scende sotto i 200€. Stiamo parlando del realme 9, dispositivo molto versatile e pensato per l’utilizzo quotidiano. Display AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano, processore Snapdragon 695, 4GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione. La tripla fotocamera posteriore permette di scattare foto perfette in ogni occasione, grazie alla fotocamera principale da 50MP. La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

realme 9

Smart TV Samsung QLED QE43Q60

Questa è anche la settimana degli smart TV Samsung in super premo. Una delle offerte più interessanti riguarda il TV Samsung QLED QE43Q60 con schermo da 43". Dimensioni molto compatte, ideale per chi vuole un dispositivo con ottime caratteristiche ma che non costi uno sproposito. La tecnologia Quantum Dot assicura colori sempre perfetti e dettagli super definiti. Il sistema operativo TizenOS è una garanzia: puoi installare tantissime app tra cui tutte quelle dedicate alle piattaforme di video streaming.

Samsung QLED QE43Q60

Samsung OLED QE55S95

Se siete alla ricerca di un televisore premium con immagini super definite e schermo OLED, questo modello Samsung è quello che fa per voi. Con lo sconto del 50% risparmi 1250€ e hai il meglio di quanto offra in questo momento il mercato. Il processore neural quantum 4K ottimizza qualsiasi tipo di contenuto e per i gamer c’è anche la tecnologia motion xcelerator turbo+ che assicura un refresh rate fino a 120Hz e risoluzione 4K.

Samsung TV OLED QE55S95

Garmin Instict Solar

Il Garmin Instict Solar rientra in quella galassia ristretta di smartwatch (quasi) indistruttibili che tanto successo sta riscuotendo in questi mesi. Grazie allo sconto del 45% e alla possibilità di pagarlo a rate a tasso zero è un vero best buy. La ricarica solare permette di utilizzarlo fino a 54 giorni di seguito. Disponibile il monitoraggio continuo dei principali parametri vitali e dell’attività fisica.

Garmin Instinct Solar

Lenovo IdeaPad 3

Se siete alla ricerca di un computer economico e che si adatti a qualsiasi situazione (studio o lavoro), questo Lenovo IdeaPad 3 è la scelta perfetta per voi. Schermo da 15,6 pollici, super leggero, 4GB di RAM e SSD da 128GB. Ottime prestazioni e consumi della batteria ridotti.

Lenovo IdeaPad 3

Galaxy Buds Live

Un’offerta da non farsi sfuggire. Oggi troviamo le cuffie Galaxy Buds Live in offerta con un super sconto del 63% che permette di risparmiare 120€ sul prezzo di listino. Le si paga meno di 70€ e si acquistano delle cuffie veramente ottime, compatibili con qualsiasi smartphone e con tecnologie all’avanguardia come la cancellazione attiva del rumore. L’iconico design a fagiolo le rende comode da indossare e non ostruiscono il canale uditivo.

Galaxy Buds Live

Blink Video Doorbell

La sicurezza della propria abitazione parte già dal campanello smart, soprattutto se lo troviamo in super promo come accade oggi con questo Blink Video Doorbell. Grazie allo sconto del 35% lo si paga pochissimo. Funzionalità ottime: audio bidirezionale, notifiche del campanello e di movimento quando la telecamera nota qualche movimento sospetto. Integrazione completa con Alexa. Configurazione e montaggio molto semplici.

Blink Video Doorbell

Blink Outdoor

In accoppiata al campanello smart può essere molto utile avere anche una telecamera esterna di sicurezza come questa Blink Outdoor. Resistente alle intemperie, autonomia fino a 2 anni, si integra alla perfezione con il proprio sistema domotico ed è compatibile con Alexa. Puoi gestirla anche da remoto tramite l’app dello smartphone. Rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Blink Outdoor

Lavatrice LG da 10,5Kg

Se avete bisogno di una lavatrice, oggi troviamo in offerta questo modello top di gamma di LG a carica frontale e con un cestello che supporta fino a 10,5Kg di vestiti. Si collega alla rete Wi-Fi e sfrutta l’intelligenza artificiale di LG per rilevare il peso del bucato, identificare i tessuti e scegliere autonomamente la tipologia di lavaggio. Autodose ezDispense è il sistema di autodosaggio che eroga automaticamente il corretto quantitativo di detersivo ad ogni lavaggio evitando sprechi e danni ai tessuti.

LG F4WV710S2EA Lavatrice a Carica Frontale 10.5 Kg

TP-Link 3MP

Tra i dispositivi più venduti questa settimana su Amazon troviamo questa telecamera di sicurezza per l’interno TP-Link da 3MP. Perfetta per sorvegliare da remoto cosa succede in casa, invia notifiche in tempo reale quando nota qualche movimento anomalo. Inserendo una scheda microSD da 256GB è possibile salvare le immagini in locale. Funziona sia con Alexa sia con Google Assistente.

TP-Link 3MP

iRobot Roomba i7+

Questa settimana troviamo in offerta anche questo robot aspirapolvere top di gamma iRobot Roomba i7+ dotato anche di deposito per lo svuotamento automatico. Adatto per raccogliere i peli degli animali domestici, memorizza la planimetria dell’abitazione e studia il percorso migliore per pulire ogni singola stanza. Lo puoi programmare anche da remoto tramite lo smartphone.

iRobot Roomba i7+

Kenwood Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix

Per gli amanti della cucina, questa settimana troviamo in promo speciale questa planetaria Kenwood Kitchen Machine kMix, ideale per preparare tantissime pietanze differenti. Potenza fino a 1000W, nella confezione sono presenti 3 ganci di miscelazione diversi in base alla preparazione da realizzare. Disponibili più di 20 accessori differenti. Grazie allo sconto del 36% è un vero best buy.

Kenwood Kitchen Machine kMix

Philips 2000 Series

Super promo per l’aspirapolvere senza sacco con tecnologia ciclonica Philips 2000. La grande potenza di aspirazione permette di pulire efficacemente ogni tipologia di pavimento e nella confezione sono presenti anche diversi accessori, tra cui una bocchetta a lancia e il filtro Super Clean Air.

Philips 2000 Series