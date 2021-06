Offerte SIM ricaricabili: 5 promozioni per cambiare operatore

Cambiare operatore è una delle migliori strategie da mettere in pratica se si vuole risparmiare su quanto su quanto si spende per la telefonia mobile ogni mese, approfittando delle migliori offerte SIM ricaricabili.

Analizzando l’attuale scenario delle promozioni per il mobile, emerge che la maggior parte degli operatori – sia quelli tradizionali sia quelli virtuali – propone delle offerte SIM ricaricabili di tipo all inclusive.

Questo significa che nel piano mensile si avrà a propria disposizione un pacchetto contenente al contempo Giga, minuti e messaggi, a un prezzo davvero molto competitivo. La comparazione è un ottimo modo per riuscire a chiarirsi le idee su quelle che sono le proprie esigenze e scegliere tra le diverse proposte disponibili in commercio.

Di seguito saranno presentate le offerte SIM ricaricabili di maggiore appeal, che sono quelle degli operatori:

Spusu;

Very Mobile;

Kena Mobile;

Iliad;

Vodafone.

Clicca per conoscere i dettagli delle offerte degli operatori mobile in elenco

1. Offerte SIM ricaricabili di Spusu

Spusu è un operatore virtuale che propone delle offerte con le quali, grazie al meccanismo della riserva, tutto quello che non si consuma il mese precedente viene trasformato in Giga validi per il mese successivo.

Le promozioni possono essere sottoscritte da tutti i clienti, sia in portabilità, sia con nuovo numero. Si segnalano, in particolare:

Spusu 50, che ha un costo di 5,98 euro al mese e comprende 2.000 minuti di chiamate, 500 SMS e 50 Giga di Internet (più 100 di riserva);

Spusu 100, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 2.000 minuti di chiamate, 500 SMS e 100 Giga di Internet (più 200 di riserva).

2. Offerte SIM ricaricabili di Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE: le sue offerte si caratterizzano per il fatto che il loro costo varia in relazione alla tipologia di cliente che sceglie di cambiare in portabilità.

Per esempio, i clienti degli operatori Iliad, Poste, Fastweb e di altri MVNO, potranno attivare:

una promozione che, al costo di 5,99 euro al mese, dà diritto a 50 Giga di Internet, oltre che a minuti e messaggi senza limiti;

una promozione che, al costo di 6,99 euro al mese, dà diritto a 100 Giga di Internet, oltre che a minuti e messaggi senza limiti;

una promozione che, al costo di 7,99 euro al mese, dà diritto a 200 Giga di Internet, oltre che a minuti e messaggi senza limiti.

3. Offerte SIM ricaricabili di Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM, che propone diverse tipologie di offerte di tipo all inclusive. La più conveniente è attualmente la promozione riservata solo ai nuovi numeri, la quale ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi illimitati.

Al costo di 9,99 euro al mese è invece disponibile una promozione per la quale non sono previste rimodulazioni nel tempo e che include 100 Giga, messaggi illimitati e chiamate illimitate.

4. Offerte SIM ricaricabili di Iliad

Iliad è un gestore davvero molto interessante tra i quali scegliere. In primo luogo, per il fatto che è un operatore tradizionale e non virtuale. In secondo luogo perché le sue offerte sono per tutti – possono quindi essere attivate sia sui nuovi numeri, sia in portabilità – e hanno un prezzo fisso per sempre, per davvero.

Tra le migliori proposte del momento, ci sono:

Iliad Giga 80 , che ha un costo di 7,99 euro al mese e include 80 Giga di Internet, minuti e messaggi illimitati;

Iliad Flash 120, promozione in edizione limitata che prevede, al costo di 9,99 euro al mese, 120 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi senza limiti.

Non sono previsti costi per l’attivazione delle due promozioni citate, ma si dovrà sempre sostenere un contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, pari a 9,99 euro.

5. Offerte SIM ricaricabili di Vodafone

Vodafone è un operatore che è attivo nel mondo della telefonia mobile da un gran numero di anni. Le soluzioni per il mobile che propone sono davvero tante e sono presenti anche delle offerte di tipo 5G.

Tra le migliori soluzioni da prendere in considerazione nell’ipotesi di cambio operatore troviamo Special 100 Edition, la quale è disponibile al costo di 9,99 euro al mese, include, 100 Giga al mese + chiamate e minuti senza limiti ed è riservata ai clienti che scelgono di mantenere il vecchio numero Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO passando a Vodafone.